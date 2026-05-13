Mají stejnou hrubou mzdu i práci, na výplatní pásce ale rozdílné příjmy. Proč?

Statistické úřady vyspělých zemí světa pravidelně publikují mzdové údaje v národní ekonomice, zveřejňují se však hrubé mzdy, tedy před zdaněním. Hlavním důvodem je skutečnost, že výpočet přímých daní není jednotný a dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu.
„Například zaměstnanec se dvěma dětmi může mít čistý příjem o více než tři tisíce korun vyšší než jeho bezdětný kolega,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars. Co je dobré o hrubé a čisté mzdě vědět?
Hrubá mzda je částka, kterou si se zaměstnavatelem sjednáte a kterou vám za daný měsíc zúčtují za vykonanou práci. „Vzniká jako součet základní mzdy (měsíční, hodinové nebo úkolové) a všech dalších složek mzdy, na které vám vznikl nárok, tedy zákonných příplatků, prémií, odměn či osobního ohodnocení. Do hrubé mzdy se započítávají také náhrady mzdy, například za dovolenou nebo za svátek, kdy jste nepracovali. Právě z této částky se potom vypočítá daň a pojistné,“ přibližuje advokát Ondřej Preuss, zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz.
Zaměstnanec si sám přímé daně neplatí
Přímými daněmi placenými ze mzdy jsou daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Výpočet těchto přímých daní provádí zaměstnavatel, který i vypočtené částky odvádí na účty příslušných institucí. Zaměstnanec pak dostává na účet již čistou mzdu.
„Zaměstnanec musí při nástupu do zaměstnání oznámit zaměstnavateli svoji zdravotní pojišťovnu a pro uplatňování daňových slev je potřeba podepsat i prohlášení k dani, které může být podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele,“ dodává Gabriela Ivanco.
Jak vysoké jsou daňové sazby?
Na sociální pojištění odvádí zaměstnanci 7,1 % z hrubé mzdy a na zdravotní pojištění 4,5 %. Kromě odvodů zaměstnance platí pojistné ještě zaměstnavatel. Na sociálním pojištění odvádí 24,8 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 9 %, takže skutečné náklady práce jsou výrazně vyšší než samotná hrubá mzda.
Pro výpočet daně z příjmu jsou dvě sazby, a to 15 % a 23 %. Vyšší daňové sazbě podléhá až hrubá měsíční mzda nad 146 901 korun, většina zaměstnanců tak zdaňuje celou svoji mzdu pouze nižší 15% daňovou sazbou.
Jak se vypočítává čistá mzda?
„Internetové kalkulačky dnes umožňují snadno převést hrubou mzdu na čistou, stačí zadat několik základních údajů. Přepočet hrubé mzdy na čistou může být však ovlivněn nejen zákonnými slevami, ale i dalšími faktory, jako jsou benefity nebo pracovní neschopnost,“ upozorňuje advokát Preuss.
Kalkulátor čisté mzdy pro rok 2026
Vypočítá výšku čisté mzdy z vaší hrubé mzdy a zobrazí rozdělení mzdy na samotnou mzdu, odvody a daně.
Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Při podepsaném prohlášení k dani se vždy uplatňuje sleva na poplatníka v částce 2 570 korun. Vždy jeden z rodičů může dále uplatnit daňové zvýhodnění na děti, které činí 1 267 korun na první dítě, 1 860 korun na druhé dítě a 2 320 korun na třetí a další dítě.
|Sleva v Kč
|1. dítě
|2. dítě
|3. dítě a další
|Měsíčně
|1 267
|1 860
|2 320
|Ročně
|15 204
|22 320
|27 840
Pokud má rodina v péči například dvě děti, rodič, který uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, si může oproti bezdětnému zaměstnanci finančně polepšit o 3 127 korun měsíčně (1 267+1 860=3 127). V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
„U hrubé mzdy ve výši 49 215 korun při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka činí čistá mzda 38 680 korun, při uplatnění daňového zvýhodnění na jedno dítě potom 39 947 korun a při uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti již 41 807 korun,“ vypočítává daňová poradkyně Ivanco.
S vyšší mzdou celkové zdanění stoupá
Přestože je sazba sociálního pojištění i zdravotního pojištění pro zaměstnance jednotná a většina zaměstnanců zdaňuje svoji hrubou mzdu pouze 15% sazbou daně, tak je i v Česku celkové zdanění zaměstnance mírně progresivní.
Zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou totiž zaplatí na všech přímých daních v procentech v porovnání s celkovou hrubou mzdou více než zaměstnanci s nízkou mzdou. Hlavním důvodem je skutečnost, že sleva na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, je vždy stejně vysoká, takže při nižších příjmech má vyšší vliv na snížení celkové daňové povinnosti.
„Ve většině vyspělých zemí světa je však celkové zdanění v závislosti na výši hrubé mzdy více progresivní než v Česku,“ uzavírá Gabriela Ivanco.