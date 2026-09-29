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Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

Pavla Žáková
  5:30
MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují. | foto: Profimedia.cz

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně, jakou měly v první půli letošního roku. Nárůst bude zhruba o pětistovku.

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, jaké musejí platit živnostníci, se počítají pro každý rok podle průměrné mzdy. Jak roste, zvyšují se i zálohy. Nejnovější návrh ministerstva práce a sociální věcí, který již schválila vláda, vychází z průměrné mzdy 51 663 Kč. Jak se to promítne do výše záloh?

Minimální výše sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ

Minimální výše sociálního pojištění pro OSVČ se počítá jako 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 35 % průměrné mzdy. Po zaokrouhlení to vychází na 5 281 korun.

U zdravotního pojištění je minimální výše pro OSVČ vypočítaná jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu, za který se pro zdravotní pojištění považuje 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2027 tak bude minimální odvod na zdravotní pojištění 3 488 Kč.

Živnostníci, kteří platí minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, tak v roce 2027 zaplatí měsíčně o necelých 500 korun víc než nyní.

Minimální výše sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ
SociálníZdravotníCelkem
20265005 Kč3 306 Kč8311 Kč
20275 281 Kč3 488 Kč8769 Kč

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Výše sociálního pojištění se v průběhu roku 2026 měnila. V první půli roku platili podnikatelé minimální zálohy počítané ze 40 procent průměrné mzdy, později zákonodárci rozhodli o snížení na 35 procent. Ve výsledku tak minimální zálohy v červenci výrazně klesly. Do původní výše 5 720 korun se nevrátí ani v roce 2027, protože výpočet postavený na 35 procentech průměrné mzdy platí i nadále.

Paušální daň v roce 2027

Výpočet paušální daně se řídí poněkud jinými pravidly. Zatímco odvod na zdravotní pojištění je stejný jako u minimální zálohy, platba na sociální pojištění se počítá ze základu zvýšeného o 15 procent.

Zdravotní pojištění

  • Od ledna 2027 se mění také částka zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů a minimální částka pro zaměstnance.
  • Místo dosavadních 3 024 korun bude 3 362 korun.
  • Tento výpočet ale nevychází ze stanovené průměrné mzdy, ale z jiného čísla, z minimální mzdy.
  • Minimální mzda pro rok 2027 je stanovena ve výši 24 900 korun.

K tomu ještě přistupuje daň ve výši 100 korun měsíčně.

Na paušální dani v prvním pásmu v roce 2026 platili podnikatelé v roce 2026 měsíčně 9 162 korun, v roce 2027 to bude 9 662 korun, tedy o rovných 500 korun víc.

Také paušálního režimu se dotkla změna v červenci letošního roku. Od ledna do června činila paušální daň 9 984 Kč, po úpravě výpočtu sociálního pojištění klesla na zmíněných 9 162 korun. Ani paušální daň se tedy po zvýšení v lednu 2027 nevrátí na hodnotu, jakou měla o rok dříve.

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Pro druhé a třetí pásmo paušálního režimu daně se výše odvodů v roce 2027 nemění.

Paušální daň v roce 2027
PásmoPaušální daň 2027 měsíčněZ toho daň z příjmů 2027Z toho sociální pojištění 2027Z toho zdravotní pojištění 2027
I. pásmo9 662 Kč100 Kč6 074 Kč3 488 Kč
II. pásmo16 745 Kč4 963 Kč8 191 Kč3 591 Kč
III. pásmo27 139 Kč9 320 Kč12 527 Kč5 292 Kč

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Kdy se platí odvody v nové výši?

Paušální daň se platí do 20. dne v daném měsíci, první zvýšenou částku tak podnikatelé musejí uhradit do 20. ledna.

Sociální pojištění je třeba uhradit ten měsíc, na který se platí, a to do posledního dne měsíce. První platba v roce 2027 tedy musí být splacená do 31. ledna, resp. do 1. února, protože poslední lednový den vychází na neděli.

Se zdravotním pojištěním je to jinak, jeho splatnost končí až 8. den následujícího měsíce. Zdravotní pojištění za leden 2027 tak budou živnostníci platit do 8. února.

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