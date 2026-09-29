Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, jaké musejí platit živnostníci, se počítají pro každý rok podle průměrné mzdy. Jak roste, zvyšují se i zálohy. Nejnovější návrh ministerstva práce a sociální věcí, který již schválila vláda, vychází z průměrné mzdy 51 663 Kč. Jak se to promítne do výše záloh?
Minimální výše sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ
Minimální výše sociálního pojištění pro OSVČ se počítá jako 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 35 % průměrné mzdy. Po zaokrouhlení to vychází na 5 281 korun.
U zdravotního pojištění je minimální výše pro OSVČ vypočítaná jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu, za který se pro zdravotní pojištění považuje 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2027 tak bude minimální odvod na zdravotní pojištění 3 488 Kč.
Živnostníci, kteří platí minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, tak v roce 2027 zaplatí měsíčně o necelých 500 korun víc než nyní.
|Sociální
|Zdravotní
|Celkem
|2026
|5005 Kč
|3 306 Kč
|8311 Kč
|2027
|5 281 Kč
|3 488 Kč
|8769 Kč
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Výše sociálního pojištění se v průběhu roku 2026 měnila. V první půli roku platili podnikatelé minimální zálohy počítané ze 40 procent průměrné mzdy, později zákonodárci rozhodli o snížení na 35 procent. Ve výsledku tak minimální zálohy v červenci výrazně klesly. Do původní výše 5 720 korun se nevrátí ani v roce 2027, protože výpočet postavený na 35 procentech průměrné mzdy platí i nadále.
Paušální daň v roce 2027
Výpočet paušální daně se řídí poněkud jinými pravidly. Zatímco odvod na zdravotní pojištění je stejný jako u minimální zálohy, platba na sociální pojištění se počítá ze základu zvýšeného o 15 procent.
Zdravotní pojištění
K tomu ještě přistupuje daň ve výši 100 korun měsíčně.
Na paušální dani v prvním pásmu v roce 2026 platili podnikatelé v roce 2026 měsíčně 9 162 korun, v roce 2027 to bude 9 662 korun, tedy o rovných 500 korun víc.
Také paušálního režimu se dotkla změna v červenci letošního roku. Od ledna do června činila paušální daň 9 984 Kč, po úpravě výpočtu sociálního pojištění klesla na zmíněných 9 162 korun. Ani paušální daň se tedy po zvýšení v lednu 2027 nevrátí na hodnotu, jakou měla o rok dříve.
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Pro druhé a třetí pásmo paušálního režimu daně se výše odvodů v roce 2027 nemění.
|Pásmo
|Paušální daň 2027 měsíčně
|Z toho daň z příjmů 2027
|Z toho sociální pojištění 2027
|Z toho zdravotní pojištění 2027
|I. pásmo
|9 662 Kč
|100 Kč
|6 074 Kč
|3 488 Kč
|II. pásmo
|16 745 Kč
|4 963 Kč
|8 191 Kč
|3 591 Kč
|III. pásmo
|27 139 Kč
|9 320 Kč
|12 527 Kč
|5 292 Kč
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Kdy se platí odvody v nové výši?
Paušální daň se platí do 20. dne v daném měsíci, první zvýšenou částku tak podnikatelé musejí uhradit do 20. ledna.
Sociální pojištění je třeba uhradit ten měsíc, na který se platí, a to do posledního dne měsíce. První platba v roce 2027 tedy musí být splacená do 31. ledna, resp. do 1. února, protože poslední lednový den vychází na neděli.
Se zdravotním pojištěním je to jinak, jeho splatnost končí až 8. den následujícího měsíce. Zdravotní pojištění za leden 2027 tak budou živnostníci platit do 8. února.