Měsíční minimální mzda se vypočítává jako součin predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství Ministerstva financí na následující kalendářní rok a koeficientu pro výpočet minimální mzdy. „Cílem MPSV je postupně dosáhnout relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 procent v roce 2029,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
|Rok
|2020
|2021
|2022
|2023
|Minimální mzda
|14 600
|15 200
|16 200
|17 300
|Rok
|2024
|2025
|2026
|2027
|Minimální mzda
|18 900
|20 800
|22 400
|24 900
|Zdroj: MPSV
V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2027 se zvyšuje z letošních 22 400 korun na 24 900 korun, tedy o 2 500 korun. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin bude činit 148,30 korun.
Minimální mzda se však netýká jen levné pracovní síly. Polepší si tím i veřejné rozpočty a patrné budou i další dopady. Pro koho je zvýšení minimální mzdy příznivá zpráva a koho naopak čekají vyšší výdaje?
Jak si polepší zaměstnanci s minimální mzdou
Zvýšení minimální mzdy je vždy příznivou zprávou pro zaměstnance, kteří za takovou mzdu pracují. Pro zaměstnavatele je to naopak horší zpráva, protože kvůli růstu minimální mzdy si za pracovní levnou sílu připlatí. Minimální mzda je stanovena v hrubém, tedy před zdaněním. Zaměstnanci, kteří budou v roce 2027 pracovat za minimální mzdu, tudíž dostanou na účet nižší částku než 24 900 korun.
Zaměstnanci pracující za minimální mzdu si v čistém nepolepší přesně o 2 500 korun, ale pouze o 1 835 korun. „Ze zvýšené hrubé mzdy bude totiž pochopitelně odvedeno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
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Jak stoupnou mzdové náklady zaměstnavatelům
Zaměstnavatele nejvíce zajímá, kolik je skutečně stojí vykonaná práce zaměstnance, tedy včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatelé za zaměstnance platí. V souhrnu činí povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 33,8 %. To znamená, že zvýšení minimální mzdy o 2 500 korun znamená zvýšení základních mzdových nákladů o 3 345 korun.
„Skutečné mzdové náklady zaměstnavatelů stoupnou ještě více, protože z vyšší mzdy bude vyšší náhrada za dovolenou, vyšší mzdy v ekonomice budou i důvodem růstu zaměstnaneckých benefitů jako například příspěvku na spoření na důchod a podobně,“ přibližuje Gabriela Ivanco.
Růst mezd = vyšší daňový výnos
Pro státní pokladu je každé zvýšení průměrné mzdy v národní ekonomice velmi pozitivní zprávou, protože stoupá souhrnný daňový výnos. Samozřejmě je velmi důležité zachování nízké míry nezaměstnanosti, protože při vyšší nezaměstnanosti stoupají dávky vyplácené státem. Nezaměstnanost je ale v Česku dlouhodobě nízká, podíl nezaměstnaných osob ke konci letošního října zůstal na 5% hodnotě.
„Nastavení hodnoty minimální mzdy je velmi důležité, aby dobře finančně chránila zaměstnance pracující za minimální mzdu, motivovala nezaměstnané k přijmutí zaměstnání za minimální mzdu a současně byla ekonomicky přijatelná pro zaměstnavatele nabízející pracovní pozice s nízkou mzdou,“ dodává daňová poradkyně Gabriela Ivanco.
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Minimální mzda ovlivňuje i daně
Minimální mzda hraje důležitou roli i v daňové legislativě, protože na úroveň minimální mzdy je například navázána platba měsíčního zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), ale také například minimální aktivní příjem pro čerpání ročního daňového bonusu, nebo daňové osvobození pro státní důchody.
Každé zvýšení minimální mzdy tak ovlivňuje i daňové parametry, například prodražuje zdravotní pojištění OBZP, které platí měsíčně 13,5 % z minimální mzdy. „Osobou bez zdanitelných příjmů jsou zejména nezaměstnaní občané bez evidence na úřadu práce, věční studenti nebo investoři pouze s pasivními příjmy. V roce 2027 budou OBZP platit na zdravotním pojištění 3 362 korun místo 3 024 korun“ vysvětluje daňová poradkyně.
Zvýšením minimální mzdy budou v příštím roce platit přísnější podmínky i pro daňový bonus. Pokud je částka daňového zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, má daňový poplatník nárok na daňový bonus, kdy neplatí žádnou daň z příjmu a naopak peníze od státu dostává. Částka daňového bonusu je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a daní z příjmů.
Za celý kalendářní rok vzniká nárok na daňový bonus, jestliže aktivní příjmy ze zaměstnání a podnikání dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy. „Pro čerpání ročního daňového bonusu bude nutné mít aktivní roční příjem alespoň ve výši 149 400 korun místo současných 134 400 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.