Složenky a údaje k placení daně z nemovitosti zasílá Finanční správa každý rok v průběhu května. Splatnost této daně je letos do pondělí 2. června.

Částku vám úředníci vypočtou sami

Kolik máte zaplatit, vám úředníci vypočítají sami z údajů, které jste jim v minulosti poskytli o své nemovitosti, a z koeficientů, které jsou určené pro každou lokalitu jinak. Jejich stanovení se od loňska změnilo, což u většiny lidí povede k jiné výši daně. Zpravidla se bude měnit směrem nahoru, v některých městech se ale lze dočkat i mírného poklesu.

Kdy čekat složenku?

A kdy přesně můžete platební údaje čekat? Nejdřív je dostanou ti, kteří mají datovou schránku nebo si při přihlašování k dani zaškrtli možnost zasílání e-mailem. Tímto způsobem doručí úřady asi 2 miliony zpráv, a to v první polovině května.

Teprve poté přijdou na řadu ti, kteří dávají přednost klasické složence. Doma by je měli mít do třetího květnového týdne. Od roku 2023 je zrušené bezplatné placení daně pomocí složenky, počítejte proto s částkou o několik desetikorun vyšší, než kdybyste platili převodem. Základní sazba je 57 korun. Kdo užívá SIPO, může daň platit i tímto způsobem, musí to ale nahlásit předem, do konce ledna.

Peníze za vyměřenou daň musíte poslat do 2. června. Pokud vám ale úředníci vypočítali daň přesahující 5 000 korun, můžete platit ve dvou splátkách. Ta první ve výši 5 000 musí být zaplacená do 2. června, na doplacení pak máte čas do 1. prosince.

Co když složenka nebo údaje k platbě nedorazí?

Rozhodně nedělejte „mrtvého brouka“, při nezaplacení daně včas by po vás úřad mohl chtít penále. Raději sáhněte k jedné z těchto dvou možností: