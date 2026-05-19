Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Brigády jsou práce, které se na rozdíl od klasického pracovního poměru vykonávají jen po určitou dobu a platí pro ně určitý limit co do počtu odpracovaných hodin. Jde nejčastěji o práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP).
Změny u brigád v roce 2026
Ne vždy se z výdělku musí odvádět zdravotní a důchodové pojištění, která jsou u zaměstnaneckého poměru povinné. Hranice výdělku pro odvod pojištění se od roku 2026 změnila z 11 500 na 12 000 korun měsíčně. Největší letošní novinkou je ale změna limitu odpracovaných hodin u některých zemědělských brigád.
Sezónní práce v zemědělství
Pro sezónní práce v zemědělství, konkrétně u vybraných činností v ovocnářství a zelinářství, se od začátku dubna do konce listopadu zvyšuje maximální rozsah práce z 300 hodin až na 1 280 ročně u jednoho zaměstnavatele.
„Týká se to například sklizně, péče o porosty, třídění, balení nebo posklizňové úpravy. Nejde tedy o plošnou změnu pro všechny brigádníky, ale o cílenou výjimku pro specifický segment trhu práce,“ vysvětluje Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.
Výhodnější brigády v zemědělství
Novela zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.) uvádí konkrétní činnosti, na které lze tento výhodnější režim DPP použít. Jsou to:
- sklizeň,
- péče o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin,
- posklizňová úprava,
- třídění a skladování,
- balení a příprava k přepravě.
Jiné práce nejsou v tomto režimu povolené, resp. pro ně platí jen klasických 300 hodin ročně. Podmínkou pro výhodnější DPP je také časové omezení od 1. dubna do 30. listopadu a také to, jaký zaměstnavatel může takovou dohodu poskytnout: musí jít o zemědělského podnikatele, který byl v minulém roce příjemcem podpory na produkci ovoce nebo zeleniny s vysokou nebo velmi vysokou pracností.
Jaké druhy to jsou, jmenuje Státní zemědělský intervenční fond, který také vypisuje podporu pro zemědělce. Týká se kromě běžného ovoce a zeleniny i třeba rybízu či chřestu, naopak brambory nebo chmel do této kategorie nepatří. Kdo se tedy chystá na chmelovou brigádu, novinku v podobě výhodnější DPP nevyužije, na rozdíl od lidí, kteří si hodlají přivydělat sklizní jablek nebo jahod.
Kdo a kdy neplatí pojistné u DPP?
Zvýšení limitu odpracovaných hodin na DPP při sezónních zemědělských pracích přináší s sebou ještě jednu pozitivní věc. „S tím souvisí také možnost slevy na pojistném u zaměstnanců pracujících v tomto režimu,“ dodává Kevorkyan. Sleva na pojistném zaměstnance je v případě tohoto speciálního režimu 7,1 % z vyměřovacího základu. A protože právě tolik se v jiných případech práce na DPP odvádí, znamená to, že za zaměstnance se žádné pojistné neodvádí. Naopak zaměstnavatel svou část pojištění platí standardně.
Sleva na pojistném pro zaměstnance je možná jen v případě, že výdělek nepřesáhne průměrnou mzdu. V roce 2026 je pro tyto účely stanovena na 48 500 Kč měsíčně. Kdo si na DPP v zemědělství vydělá více, platí pojištění jako normální zaměstnanec. Výjimkou jsou pracující důchodci, kteří pojištění neplatí. Musí si ale o tuto slevu říci u zaměstnavatele, jinak se může stát, že jim pojištění strhne.
Dohoda o provedení práce (DPP)
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Kromě DPP se pro brigády využívá také dohod o pracovní činnosti. Pro DPČ platí jiná pravidla než pro DPP. Především je omezen nikoli počet hodin ročně, ale týdenní limit: 20 hodin. Příjmy z DPČ se zdaňují – buď srážkovou daní, nebo zálohovou, podle výše výdělku a podpisu prohlášení poplatníka.
A jak je to s odvody na pojištění? Hranicí měsíčního výdělku, od které se vše mění, je 4 500 Kč. Kdo si vydělá pod tuto částku, odvody neplatí. Od této částky výše jsou už platby pojistného povinné. Na rozdíl od nového typu DPP v zemědělství nemají dohody o pracovní činnosti podobně zvýhodněnou variantu pro sezónní práce.
Minimální mzda pro brigády
Co by ale měl před podpisem smlouvy vědět každý brigádník, je výše minimální mzdy. „Na brigádnický trh má dopad i vyšší minimální mzda. Od ledna 2026 vzrostla minimální hodinová sazba na 134,40 Kč, což se promítá i do odměn na dohody. Zaměstnavatelé tedy musí respektovat nové minimum i u krátkodobých a sezónních prací,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Studentské brigády a slevy pro studenty
Letní brigády využívají v hojném počtu také studenti, pro které v minulosti existovala speciální daňová sleva. Mohli si uplatnit slevu až 4 020 Kč.
Naposledy to ale platilo v roce 2023, konsolidační balíček tuto studentskou slevu zrušil. „Studenti tak dnes využívají stejné základní daňové principy jako ostatní zaměstnanci, zejména slevu na poplatníka,“ uvádí Jáčová a radí studentům, aby byli obezřetní, když někde uvidí nabídku brigád s daňovými výhodami pro studenty.
