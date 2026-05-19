Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Pavla Žáková
  5:30
Brigády podléhají stejně jako jiná práce zdanění, ale odvody na pojištění se u nich někdy platit nemusí. Pro letní brigády v zemědělství začíná navíc v roce 2026 platit novinka, díky které budou výhodnější než dřív. Pro pracovníky i zaměstnavatele.

Sběr jahod | foto: Edgard GarridoReuters

Brigády jsou práce, které se na rozdíl od klasického pracovního poměru vykonávají jen po určitou dobu a platí pro ně určitý limit co do počtu odpracovaných hodin. Jde nejčastěji o práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP).

Obsah

Změny u brigád v roce 2026

Ne vždy se z výdělku musí odvádět zdravotní a důchodové pojištění, která jsou u zaměstnaneckého poměru povinné. Hranice výdělku pro odvod pojištění se od roku 2026 změnila z 11 500 na 12 000 korun měsíčně. Největší letošní novinkou je ale změna limitu odpracovaných hodin u některých zemědělských brigád.

Sezónní práce v zemědělství

Pro sezónní práce v zemědělství, konkrétně u vybraných činností v ovocnářství a zelinářství, se od začátku dubna do konce listopadu zvyšuje maximální rozsah práce z 300 hodin až na 1 280 ročně u jednoho zaměstnavatele.

„Týká se to například sklizně, péče o porosty, třídění, balení nebo posklizňové úpravy. Nejde tedy o plošnou změnu pro všechny brigádníky, ale o cílenou výjimku pro specifický segment trhu práce,“ vysvětluje Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.

Výhodnější brigády v zemědělství

Novela zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.) uvádí konkrétní činnosti, na které lze tento výhodnější režim DPP použít. Jsou to:

  • sklizeň,
  • péče o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin,
  • posklizňová úprava,
  • třídění a skladování,
  • balení a příprava k přepravě.

Jiné práce nejsou v tomto režimu povolené, resp. pro ně platí jen klasických 300 hodin ročně. Podmínkou pro výhodnější DPP je také časové omezení od 1. dubna do 30. listopadu a také to, jaký zaměstnavatel může takovou dohodu poskytnout: musí jít o zemědělského podnikatele, který byl v minulém roce příjemcem podpory na produkci ovoce nebo zeleniny s vysokou nebo velmi vysokou pracností.

Daně a zálohy pro OSVČ 2026 přehledně. Na kolik se zvyšují měsíční odvody?

Jaké druhy to jsou, jmenuje Státní zemědělský intervenční fond, který také vypisuje podporu pro zemědělce. Týká se kromě běžného ovoce a zeleniny i třeba rybízu či chřestu, naopak brambory nebo chmel do této kategorie nepatří. Kdo se tedy chystá na chmelovou brigádu, novinku v podobě výhodnější DPP nevyužije, na rozdíl od lidí, kteří si hodlají přivydělat sklizní jablek nebo jahod.

Sklizeň jablek. (ilustrační foto)

Kdo a kdy neplatí pojistné u DPP?

Zvýšení limitu odpracovaných hodin na DPP při sezónních zemědělských pracích přináší s sebou ještě jednu pozitivní věc. „S tím souvisí také možnost slevy na pojistném u zaměstnanců pracujících v tomto režimu,“ dodává Kevorkyan. Sleva na pojistném zaměstnance je v případě tohoto speciálního režimu 7,1 % z vyměřovacího základu. A protože právě tolik se v jiných případech práce na DPP odvádí, znamená to, že za zaměstnance se žádné pojistné neodvádí. Naopak zaměstnavatel svou část pojištění platí standardně.

Kdy přijde daňový přeplatek? Úřad má na vrácení daně lhůtu, počítá se od podání

Sleva na pojistném pro zaměstnance je možná jen v případě, že výdělek nepřesáhne průměrnou mzdu. V roce 2026 je pro tyto účely stanovena na 48 500 Kč měsíčně. Kdo si na DPP v zemědělství vydělá více, platí pojištění jako normální zaměstnanec. Výjimkou jsou pracující důchodci, kteří pojištění neplatí. Musí si ale o tuto slevu říci u zaměstnavatele, jinak se může stát, že jim pojištění strhne.

Dohoda o provedení práce (DPP)

  • U běžné dohody o provedení práce platil a stále platí limit 300 hodin ročně, které je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele.
  • Hodiny odpracované pro různé zaměstnavatele se do tohoto limitu nesčítají, naopak ty odpracované na různé DPP, ale pro stejného zaměstnavatele, se sčítají.
  • Při výdělku do 12 000 Kč měsíčně se neodvádí zdravotní a důchodové pojištění.
  • Od 12 000 Kč měsíčně jsou odvody na pojištění povinné.
  • Daň se u DPP platí vždy, a to buď srážková, nebo zálohová. Záleží na tom, zda brigádník podepíše prohlášení poplatníka daně z příjmu nebo ne.
  • Podepsat prohlášení poplatníka lze jen u jednoho zaměstnavatele. Kdo má více dohod nebo i pracovní poměr, může si vybrat. Nejvýhodnější je podepsat ho tam, kde je nejvyšší výdělek.
  • Případný přeplatek na dani je možné si nechat vrátit, a to následující rok, kdy se vyplňuje daňové přiznání.
  • Při DPP může vzniknout nárok na dovolenou, a to při splnění dvou podmínek současně:
    1. při odpracování nejméně 80 hodin,
    2. při trvání smlouvy nejméně 4 týdny.
  • Dovolenou je možné si vybrat, nebo ji zaměstnavatel musí při skončení smlouvy proplatit.

Mezi oblíbené studentské brigády patří práce v pohostinství nebo ve stáncích se zmrzlinou.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Kromě DPP se pro brigády využívá také dohod o pracovní činnosti. Pro DPČ platí jiná pravidla než pro DPP. Především je omezen nikoli počet hodin ročně, ale týdenní limit: 20 hodin. Příjmy z DPČ se zdaňují – buď srážkovou daní, nebo zálohovou, podle výše výdělku a podpisu prohlášení poplatníka.

A jak je to s odvody na pojištění? Hranicí měsíčního výdělku, od které se vše mění, je 4 500 Kč. Kdo si vydělá pod tuto částku, odvody neplatí. Od této částky výše jsou už platby pojistného povinné. Na rozdíl od nového typu DPP v zemědělství nemají dohody o pracovní činnosti podobně zvýhodněnou variantu pro sezónní práce.

Studium se do důchodu započítá jen někomu. Spravedlnost v tom nehledejte

Minimální mzda pro brigády

Co by ale měl před podpisem smlouvy vědět každý brigádník, je výše minimální mzdy. „Na brigádnický trh má dopad i vyšší minimální mzda. Od ledna 2026 vzrostla minimální hodinová sazba na 134,40 Kč, což se promítá i do odměn na dohody. Zaměstnavatelé tedy musí respektovat nové minimum i u krátkodobých a sezónních prací,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Studentské brigády a slevy pro studenty

Letní brigády využívají v hojném počtu také studenti, pro které v minulosti existovala speciální daňová sleva. Mohli si uplatnit slevu až 4 020 Kč.

Naposledy to ale platilo v roce 2023, konsolidační balíček tuto studentskou slevu zrušil. „Studenti tak dnes využívají stejné základní daňové principy jako ostatní zaměstnanci, zejména slevu na poplatníka,“ uvádí Jáčová a radí studentům, aby byli obezřetní, když někde uvidí nabídku brigád s daňovými výhodami pro studenty.

Průvodce nástupem do práce: Jak zvládnout papírování bez chyb
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

ilustrační snímek

Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší...

Mají stejnou hrubou mzdu i práci, na výplatní pásce ale rozdílné příjmy. Proč?

ilustrační snímek

Průměrná hrubá měsíční mzda za celý loňský rok činila 49 215 korun. Zaměstnanci pobírající průměrnou mzdu však dostávají na účet značně nižší částku, protože z hrubé mzdy se odvádí přímé daně. Jak...

Spořicí účty versus termínované vklady. Zmapovali jsme nejvýhodnější sazby

ilustrační snímek

Inflace začíná opět růst, meziročně poskočila z březnových 1,9 % na 2,5 % v dubnu. ČNB ale zatím ponechala základní úrokovou repo sazbu na úrovni 3,50 %. Držet zbytečně velkou hotovost na běžném...

Zubařina nabízí skvělou kariéru. Vyžaduje ale roky tvrdé práce

Jakub Hladík, zubní lékař, The Clinic

„Dnes dokážeme pacientovi ukázat nový úsměv ještě před samotným zákrokem,“ říká zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic, který se specializuje na digitální rekonstrukce chrupu. V...

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Sběr jahod

Brigády podléhají stejně jako jiná práce zdanění, ale odvody na pojištění se u nich někdy platit nemusí. Pro letní brigády v zemědělství začíná navíc v roce 2026 platit novinka, díky které budou...

19. května 2026  5:30

Investiční hypotéky mají nová pravidla. Třetí byt už nemusí vyjít všem

Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners

Zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky už mění některé plány investorů. Nejvíc dopadá na ty, kteří kupují třetí a další nemovitost. „ČNB může investory přibrzdit, ale ceny bydlení táhnou jiné...

19. května 2026

Když regulace škodí: Úrokové stropy u úvěrů vytlačují lidi k lichvářům, varuje advokát

Ilustrační snímek

V Česku se připravuje zastropování úroků u spotřebitelských úvěrů. Návrh je již v Poslanecké sněmovně. Má nastavit přípustnou úrokovou sazbu a dát určitý mantinel lichvě. Jaký to může mít dopad na...

19. května 2026

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

18. května 2026

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

ilustrační snímek

Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší...

17. května 2026

Zubařina nabízí skvělou kariéru. Vyžaduje ale roky tvrdé práce

Jakub Hladík, zubní lékař, The Clinic

„Dnes dokážeme pacientovi ukázat nový úsměv ještě před samotným zákrokem,“ říká zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic, který se specializuje na digitální rekonstrukce chrupu. V...

16. května 2026

Expertka: Nové povodňové mapy jsou tady. Riziko se promítne do pojistek domů

Lenka Slabejová, gestorka pro neživotní pojištění České asociace pojišťoven

Povodňové mapy slouží v Česku jako nástroj pro posuzování velké vody. Po vyhodnocení zářijových povodních 2024 míří do praxe jejich aktualizace. Pojišťovnám, které je začnou využívat od léta,...

15. května 2026

V zahraničí je bezpečnější platit mobilem než kartou. Pozor i na bankomaty a wi-fi

Premium
platby kartou v zahraničí

Češi se při placení v zahraničí nejvíc bojí zneužití karty nebo veřejných wi-fi sítí. Odborníci ale upozorňují, že největším problémem dnes nebývá technologie, nýbrž vlastní nepozornost. Stačí pár...

15. května 2026

Šéf pojišťovny Simplea: Některé otázky k pojištění jsou zbytečně záludné

Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea

Nejasné otázky ve zdravotních dotaznících mohou klienty životních pojišťoven nepříjemně překvapit až ve chvíli, kdy žádají o pojistné plnění. Ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec v rozhovoru pro...

14. května 2026

Když při jízdě spadne kolo z auta: které pojištění škodu pokryje

převoz kol na nosiči na autě

Stačí špatně upevněné kolo na střeše auta nebo nosiči za autem a z víkendové cesty může být nehoda za statisíce. Ne vždy přitom platí, že vše vyřeší povinné ručení či havarijní pojištění. Zjišťovali...

14. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Mají stejnou hrubou mzdu i práci, na výplatní pásce ale rozdílné příjmy. Proč?

ilustrační snímek

Průměrná hrubá měsíční mzda za celý loňský rok činila 49 215 korun. Zaměstnanci pobírající průměrnou mzdu však dostávají na účet značně nižší částku, protože z hrubé mzdy se odvádí přímé daně. Jak...

13. května 2026

Spořicí účty versus termínované vklady. Zmapovali jsme nejvýhodnější sazby

ilustrační snímek

Inflace začíná opět růst, meziročně poskočila z březnových 1,9 % na 2,5 % v dubnu. ČNB ale zatím ponechala základní úrokovou repo sazbu na úrovni 3,50 %. Držet zbytečně velkou hotovost na běžném...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.