Daňové přiznání nepodávají jen lidé vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), ale také ti, kteří měli v roce 2025 kromě zaměstnání i jiné příjmy, například z pronájmu, kapitálového majetku nebo z předčasně ukončeného životního pojištění. Mimo jiné se do zdanitelných příjmů počítají i příjmy z kryptoměn.
Kryptoměny nejsou platidlo
S kryptoměnami je to v českém právním řádu jinak než s klasickou měnou nebo s cennými papíry. „České právo nepovažuje kryptoměny za zákonné platidlo, ale řadí se do skupiny nehmotný movitý majetek. Díky tomu se na kryptoměny nevztahují pravidla jako na tradiční měny nebo cenné papíry, ale posuzují se podobně jako jiný typ majetku – například komodity,“ vyvětluje právník Ondřej Preuss.
I když kryptoměny nemají stejný status jako cenné papíry, z hlediska daňového přiznání mají hodně společného.
Samotný nákup či držení kryptoměn dani nepodléhá. Zaplatit daň ale musí ten, kdo v roce 2025 kryptoměny prodal.
Kdy se zdaňuje prodej kryptoměn?
Rozhodující kritéria, zda se prodej kryptoměn musí uvést do daňového přiznání a zda se z něj bude platit daň, jsou dvě:
- Pokud příjem z kryptoměn dosáhl částky aspoň 100 000 korun (za celý rok 2025), podléhá zdanění.
- Výjimku tvoří případy, kdy investor držel kryptoměny alespoň 3 roky. Pak se příjem z prodeje nedaní, resp. daní se až od částky 40 milionů korun.
Jak ale upozorňuje Jakub Klíma z poradenské společnosti BDO, je potřeba rozlišit mezi ziskem a příjmem. „Záměna příjmu a zisku je u kryptoměn (a koneckonců i u cenných papírů) klasická chyba. Lidé si myslí, že se daní jen to, co vydělali nad nákupní cenu. Tak to ale nefunguje. Jakmile celkový příjem z prodejů přesáhne 100 000 korun, do přiznání patří všechno,“ vysvětluje Klíma.
Jak uvést kryptoměny v DP?
- Krypto transakce se uvádějí v daňovém přiznání do přílohy č. 2.
- Zahrnují se do ostatních příjmů z úplatného převodu.
- Příjem se uvádí na ř. 201.
- Výdaje, kam lze zahrnout pořizovací cenu kryptoměn, se uvádějí na řádek 202.
- Výsledná částka z přílohy 2 se přenese do hlavního formuláře daňového přiznání.
Stejně jako u cenných papírů, i u obchodování s kryptoměnami odborníci doporučují vést si pečlivou evidenci a uschovávat doklady o příjmech a výdajích, které jsou s nimi spojené. Jen díky tomu lze prokázat výdaje (u kryptoměn hlavně částku, za kterou byly nakoupeny), a dosáhnout tak nižšího daňového základu, z něhož se daň počítá.
Jak se daní příjmy z kryptoměn?
Daň z příjmu je v ČR 15 %, u vyšších příjmů pak 23 %.
Hranicí pro nižší nebo vyšší sazbu daně je 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2025 je tato hranice 1 676 052 Kč ročně.
Pokud příjmy z kryptoměn tvoří jen část všech příjmů, jak tomu bude u většiny lidí, záleží na tom, zda hranici pro vyšší zdanění překonají všechny příjmy současně.
Kdy podat daňové přiznání?
Daňové přiznání online nebo přesněji v elektronické formě se musí podat nejpozději v pondělí 4. května 2026. Kdo ho podával v listinné formě, měl času méně – jen do začátku dubna.
Daňové přiznání zpracované a podané poradcem lze podat v prodloužené lhůtě 6 měsíců, konkrétně do 1. července. Splatnost daně z příjmů končí vždy v poslední den, kdy bylo možno podat daňové přiznání. To znamená, že pokud přiznání podáváte až na konci lhůty, kterou stanoví zákon, musíte zároveň odeslat peníze.