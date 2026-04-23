Kolik letos zaplatíte daň z nemovitosti? Finanční správa začala posílat výměry

  15:39
Finanční správa začala rozesílat platební údaje k uhrazení daně z nemovitosti za letošní rok. Nejpozději do 25. května dostanou majitelé nemovitostí informaci o vyměřené výši daně do svých datových schránek, do e-mailu nebo poštou.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přiznání k dani z nemovitosti bylo nutné podat do konce ledna. Podává ho však jen ten, u koho v předchozím kalendářním roce nastala změna. Například proto, že koupil či prodal byt nebo pozemek, případně provedl přestavbu či změnil účel stavby.

Výši daně z nemovitosti vyměřuje Finanční správa. Zhruba milion lidí dostane platební údaje do datové schránky, další milion e-mailem, který Finanční správě poskytli. Asi 47 000 lidí platí daň z nemovitosti pomocí sdruženého inkasa SIPO. Největší počet majitelů hradí daň složenkou, Finanční správa je pošle celkem 1,8 milionu lidí.

Jaká je výše daně z nemovitosti?

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Oba koeficienty zjistíte na stránkách provozovaných ministerstvem financí. Potřebujete vědět, v jakém katastrálním území vaše nemovitost leží (tedy obec), jaké má číslo popisné nebo evidenční a konečně jaké je číslo příslušné parcely v katastrální mapě příslušného území.

Kalkulačku k výpočtu najdete například na stránkách Měšec.cz nebo Podnikatel.cz.

Například v Praze zůstaly místní koeficienty na stejné úrovni jako loni, jen ve třech městských částech se snížil. Majitelé nemovitostí v Kunraticích, Šeberově a Zbraslavi tak zaplatí méně než loni. Ostatní by měli platit stejnou částku jako v roce 2025.

Na stejné úrovni jako loni zůstává i místní koeficient v Brně.

Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo 23,6 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta víc.

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

Jak a kdy daň zaplatit?

Platební údaje: Variabilní a konstantní symbol

  • Variabilním symbolem pro platbu daně či úhradu jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby.
  • Při bezhotovostní platbě se uvádí konstantní symbol 1148 a při hotovostní platbě prostřednictvím složenky pak 1149.

Daň do 5 000 Kč je splatná jednorázově do 1. června 2026. Vyšší částku lze uhradit ve dvou splátkách – první do 1. června 2026 a druhou do 30. listopadu 2026.

Nejčastěji se daň hradí bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty. „Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Pozor na podvody

Finanční správa také varovala před podvody, které se objevují v době splatnosti daní. „V období, kdy dochází k placení daní, se vždy v minulosti zvýšil výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy. Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů,“ uvedla Finanční správa.

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy. Pokuty bývají razantní. O jaké příjmy jde?

ilustrační snímek

Blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Z osvobozených příjmů se daň sice neplatí, je však nutné oznámit finančnímu úřadu, že jste za rok 2025 takové příjmy měli. Musí jít ale o...

Invalidní důchod a starobní penze: Jak si zajistit co nejvyšší důchod?

ilustrační snímek

V Česku je téměř 419 tisíc invalidních penzistů. Invalidní důchod není jen měsíční dávkou pro lidi se zhoršeným zdravotním stavem. Zásadně ovlivňuje i to, jak vysoký bude jejich příjem s dosažením...

Jen talent nestačí. Český malíř o nelehké cestě do Christie’s a Sotheby’s

Malíř Patrik Hábl

Na začátku chtěl jen malovat. Dnes vystavuje v prestižních galeriích a jeho díla sledují světoví sběratelé i aukční domy Christie’s a Sotheby’s. Jak se buduje jméno malíře, proč uspěje jen hrstka...

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Markéta Černá, Feel Good Company

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i...

Influenceři vydělávají i statisíce měsíčně. Ne vždy je ale správně zdaní

Influencerka

Krátká videa na sociálních sítích dnes dokážou tvůrcům vydělat desítky až stovky tisíc korun měsíčně. S rostoucími příjmy ale přichází i daňové povinnosti, na které influenceři často zapomínají nebo...

23. dubna 2026

Válka „lepšolidí“ s „dezoláty“: Hádáme se o identitu, abychom nemuseli počítat

Jan Urban

Na jedné straně avokádové tousty a liberální hodnoty, na druhé straně strach z exekucí a nedůvěra v instituce. Česká společnost se jeví jako hluboce rozpolcená v kulturních válkách o identitu. Co...

23. dubna 2026

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

22. dubna 2026  14:04

Odborníci vyvracejí mýtus: Skutečná medicína se nedělá jen ve státním sektoru

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Ve společnosti i v řadách lékařů stále panuje představa, že reálnou práci lékaře je možné dělat jenom na špičkových pracovištích fakultních nemocnic. Odborníci na zaměstnání ve zdravotnictví však...

22. dubna 2026  9:41

Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy. Pokuty bývají razantní. O jaké příjmy jde?

ilustrační snímek

Blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Z osvobozených příjmů se daň sice neplatí, je však nutné oznámit finančnímu úřadu, že jste za rok 2025 takové příjmy měli. Musí jít ale o...

22. dubna 2026

Už jen online: zdravotní pojišťovny ruší hotovost i papírové formuláře

Zdravotní pojištění

Konec hotovosti i papírování. Od ledna 2026 fungují zdravotní pojišťovny pouze bezhotovostně a digitálně. Novinka dopadá na všechny plátce pojistného včetně živnostníků. Na co si tedy dát pozor?

22. dubna 2026

Daňové přiznání s pomocí AI? Finanční správa testuje pomocníka pro zaměstnance

ilustrační snímek

Správné vyplnění daňového přiznání online nebo na papíře je nezbytné pro OSVČ i zaměstnance, kterým zaměstnavatel neudělá roční zúčtování daně. V budoucnu by při něm mohl pomoci AI asistent, kterého...

21. dubna 2026

Od první zmrzliny k investicím. Jak vychovat finančně gramotné dítě

ilustrační snímek

„Na to nemáme penízky.“ „To je moc drahé.“ Stejné věty jako my kdysi, slýchají děti dnes od útlého věku. Nechápou ale, proč něco stojí víc než jiné zboží, kde se peníze berou, ani proč jich není...

21. dubna 2026

Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?

ilustrační snímek

AI koučink už není sci-fi z Matrixu, ale realita, která se vám dokáže připomenout nejen to, že jste dnes málo pili vodu, ale i to, že váš prokrastinační maraton trvá už několik dní. Vítejte v éře,...

20. dubna 2026

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Markéta Černá, Feel Good Company

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i...

19. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jen talent nestačí. Český malíř o nelehké cestě do Christie’s a Sotheby’s

Malíř Patrik Hábl

Na začátku chtěl jen malovat. Dnes vystavuje v prestižních galeriích a jeho díla sledují světoví sběratelé i aukční domy Christie’s a Sotheby’s. Jak se buduje jméno malíře, proč uspěje jen hrstka...

18. dubna 2026

Učni vyrážejí do Evropy. Erasmus jim otevírá dveře do praxe i kariéry

Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž...

Zahraniční stáže už dávno nejsou jen doménou vysokoškoláků nebo gymnazistů. Díky programu Erasmus+ vyrážejí na zkušenou do Evropy i učni. Pracují v hotelích, květinářstvích nebo stavebních firmách,...

17. dubna 2026

