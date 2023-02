Jsem zaměstnanec, ale daně řeším sám

Zaměstnanci to mají obvykle pohodlné: přijde za nimi mzdová účetní, oni se podepíší, kam jim ukáže, a zaměstnavatel pak za ně veškeré daňové záležitosti vyřídí. Jsou však i situace, kdy se lidé musejí s daňovými formuláři popasovat sami.

Když žádáte zaměstnavatele, aby za vás zpracoval takzvané zúčtování daně z příjmů, stačí k tomu do 15. února: • podepsat ve mzdové účtárně

prohlášení poplatníka k dani; • donést zaměstnavateli všechna potřebná potvrzení k uplatnění odečitatelné položky (například potvrzení o darech, o zaplacených úrocích z hypotéky…); • doručit potřebné dokumenty k uplatnění slev na dani (například prohlášení o příjmech vyživovaného manžela, o platbě školkovného...); • přidat potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele (v případě, že pracovní poměry nebyly souběžné, ale změnili jste během roku zaměstnání).

A to je vše. Pak stačí jen vyčkat – ve výplatě za měsíc březen se peníze srovnají, obvykle lidé dostanou zpět přeplatek, který vznikl díky odečitatelným položkám.

Daně si můžete udělat sami, když chcete

Nemusí to být vyšinutí mysli, posedlost čísly ani závislost na vyplňování formulářů, důvody, proč si lidé chtějí vyřídit se státem daňové záležitosti sami, i když nemusejí, mohou být zcela praktické. Ačkoli mzdová účetní musí o informacích týkajících se zaměstnanců zachovávat mlčenlivost, někdo třeba nechce, aby se v práci vědělo, že: • podporuje svými dary nějakou

politickou stranu; • jeho půjčka na pořízení nemovitosti má tak vysokou splátku, že pak zbývá sotva na kafe; • jeho momentální mzda je poloviční než v předchozím zaměstnání (a co za tím asi je, že si takhle pohoršil?); • část roku nebyl zaměstnaný a chce využít slevu na poplatníka v plné výši.

Dva zaměstnavatelé najednou

A pak jsou situace, kdy zaměstnanec souboj s administrativou podniknout musí, ať se mu chce, nebo ne, protože zaměstnavatel mu daně zpracovávat nemůže.

To platí třeba v případě, že má člověk dvě souběžná zaměstnání. Je třeba učitel dějepisu a současně má poloviční úvazek v místním muzeu. V tom případě si u obou zaměstnavatelů vyzvedne potvrzení o příjmech a do vyplňování formulářů se musí pustit sám.

Pokud jste byli zaměstnáni a současně pracovali na dohodu o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy. Jestliže druhé zaměstnání bylo na dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání podávat při výdělku nad 10 000 korun měsíčně. U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda se růžovými formuláři chcete zabývat, nebo ne. Může to být výhodné, třeba když díky penězům z DPP překonáte hranici příjmů nutných pro přiznání bonusu na dítě, a také v případě, že budete dokládat výši příjmů k žádosti o úvěr.

Jsou-li důvodem k podání daňového přiznání dvě souběžná zaměstnání, bude stačit takzvaný zjednodušený formulář, vyplníte ho podle modelu na této dvoustraně.

Příjmy jiné než ze zaměstnání

Pokud jsou vaše příjmy zaměstnanecké, a současně ještě jiného typu, budete také muset daně řešit sami. Můžete vedle zaměstnání podnikat, něco pronajímat, vystupovat za honorář jako hudebník, psát knihy... Jestliže za takový přivýdělek dostanete víc než 6 000 korun za rok, opět bude třeba to v daňovém přiznání uvést. Vy jste ale slyšeli, že si můžete přivydělat až 30 000 korun, aniž byste daně řešili. Platí to. Ale pozor, jen ve chvíli, kdy přivýdělek tvoří takzvané příležitostné ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Téma pro příští díl našeho seriálu.

U přivýdělků vám zjednodušený formulář stačit nebude, potřebovat budete úplný tiskopis s přílohami – jeho vyplňování se budeme věnovat příští týden.

Dodanění odečitatelných položek

Pokud jste v minulosti využili snížení daňového základu díky spoření na stáří (formou životního pojištění, doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění) a smlouvu jste předčasně vypověděli, bude třeba dřívější úlevy přiznat, takzvaně dodanit. A ačkoli ony odečitatelné položky za vás mohl řešit zaměstnavatel, jejich dodanění musíte zvládnout sami. Ani tentokrát nestačí zjednodušený formulář, bude třeba „velké“ daňové přiznání s přílohami.

I když si budete daňové přiznání zpracovávat sami, musíte to ve mzdové účtárně ohlásit – výměnou dostanete potvrzení s potřebnými údaji o příjmech, zálohách na daně a odvedeném pojistném. Daňové formuláře ke stažení na www.idnes.cz/dane Změny v daňovém přiznání za rok 2022

Oproti loňsku se daňový formulář příliš nezměnil, v podstatě v něm přibyla jen jedna kolonka. Ale několik čísel potřebných k výpočtu je jiných. Která to jsou?

1 Nová sleva za zastavenou exekuci

Není určena povinným (dlužníkům), ale oprávněným (věřitelům). Má mnoho podmínek: pohledávka nesmí převýšit 1 500 korun, současně musela být k 1. 1. 2022 vedena déle než tři roky, aniž by za tuto dobu došlo k jejímu zaplacení. Sleva činí 30 procent z pohledávky, tedy je nejvýše 450 korun (1 500 x 30 %). Zajímavá je tak spíše pro ty, kterým dlužilo víc lidí.

2 Jiná hranice progresivní daně

Zvýšená 23procentní sazba daně se za rok 2022 týká lidí, jejichž měsíční příjem převyšoval 155 644 korun. Jasně, že to není medián mezd v Česku, a tak se vás tato informace možná netýká. Ale pro pořádek je třeba uvést, že příjmy se standardně daní 15 procenty; to, co převyšuje částku 1 867 728 korun za rok, je třeba zdanit 23 procenty.

3 Zvýšená sleva na poplatníka

O tři tisíce vyšší je sleva na poplatníka (uplatnˇuje ji každý prostě za to, že platí daně). U zaměstnanců se už loni promítla do měsíčních výplat. Za rok 2022 je její výše 30 840 korun, takže měsíčně zaměstnavatelé snižovali zaplacené zálohy o 2 570 korun. Kdo zaměstnavatele nemá, bude s plnou slevou počítat v danˇovém přiznání. Sleva na vyživovaného manžela či manželku se v roce 2022 nezměnila, zůstává v původní výši 24 840 korun.

4 Vyšší sleva za školkovné

Rodiče uvítají vyšší slevu za docházku dětí do předškolního zařízení – za rok 2022 si mohou daně snížit až o 16 200 korun, výše odpovídá minimální mzdě v lonˇském roce.

5 Vyšší povinný výdělek pro získání bonusu na dítě

Bonus na dítě mohou dostat vydělávající rodiče, kteří si díky danˇovému zvýhodnění na dítě vypočtou „zápornou danˇ“. Podmínkou je jen to, aby v roce 2022 měli příjmy minimálně 97 200 korun, což je o 6 000 víc než dříve.

6 MoŽnost odpoČtu více daru°

Už potřetí platí pravidlo, že dary na dobročinné u´čely, o které si člověk může snížit danˇový základ (a vypočítat si tak nižší danˇ), mohou dosahovat až 30 procent příjmů. Tato hranice bývá 15procentní, ale byla dočasně zvýšena v době pandemie pro období let 2020 a 2021, prodloužení zůstalo platné i pro rok 2022.

Daňovým tiskopisem krok za krokem

Formulář můžete mít papírový, ale pohodlnější je přihlásit se prostřednictvím elektronické

identity k portálu Mojedane.cz, vyplnit daňové

přiznání s dopomocí interaktivní

nápovědy a rovnou je elektronicky odeslat.

Finančnímu úřadu: Uvedete sídlo úřadu, kde budete přiznání odevzdávat – jde o kraj, ve kterém žijete.

Územnímu pracovišti: Město, v němž sídlí váš finanční úřad. U elektronického formuláře vyberete z rozklikávací nabídky. 1) Rodné číslo – nikam nedopisujte žádné nuly, a to ani v případě, že vaše rodné číslo je devítimístné.

2) DAP – udělejte křížek do okénka řádné.

3) Kód rozlišení typu – tuto kolonku neřešte, týká se těch, kdo podávají přiznání za zemřelého.

4) Udělejte křížek do okénka NE – zaměstnanci obvykle ke svému přiznání poradce nepotřebují.

Za zdaňovací období – píšete rok 2022, a to i když jste byli zaměstnáni jen část roku.

1. ODDÍL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI

Vyplnění by nemělo být problematické, své nacionále zná každý. Pro jistotu popíšeme některé kolonky, jež by mohly být nejasné: 6) Rodné příjmení – vyplňují hlavně vdané ženy, muži jen výjimečně, když po svatbě přijali jméno manželky.

8) Titul – údaj není povinný, když máte titulů moc, nesnažte se je vměstnat do řádku.

11) Číslo popisné/orientační – v obcích, kde nejsou orientační čísla, vyplníte jen číslo popisné.

13) a 14) Telefon a e-mail – kdyby se v přiznání našla chyba, snáze ji napravíte, když vám pracovníci úřadu budou moci zavolat, než když budou posílat doporučený dopis.

16) až 19) Adresa místa pobytu, kde se poplatník zdržoval – vyplníte v případě, že jste se čerstvě přestěhovali. V roce 2022 jste třeba bydleli v Kolíně a nyní jste v Opavě. 20) a 21) Daňový nerezident je ten, kdo nemá na území ČR trvalý pobyt nebo se zde obvykle nezdržuje, ostatních se kolonka netýká.

Prohlášení – nevyužíváte-li služeb daňového poradce, první část vynechte. Věnujte se až druhému rámečku.

Daňový subjekt – sem napište datum vyplnění. A pokud vypisujete papírový formulář (Petra Bílá z našeho modelového příkladu posílá elektronický přes Mojedane.cz), podepište se. Jako zaměstnanec neřešíte ani razítko – to je zde uvedeno právě pro případ, že by vás zastupoval poradce.

Třetí rámeček Žádost – tuto část zatím vynechte, vrátíme se k ní po vyplnění údajů na následující straně.

2. ODDÍL – ZÁKLAD DANĚ PODLE § 6 22) Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

– zde sečtěte všechny částky, které jste dostali od jednotlivých zaměstnavatelů a jsou uvedeny na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti hned v prvním řádku. Počítají se příjmy od hlavního zaměstnavatele, toho na dohodu o pracovní činnosti, případně i toho na dohodu o provedení práce (poslední typ jen pokud jste si vydělali víc než 10 000 korun za měsíc).

Model: Petra Bílá sečte hrubou mzdu od obou zaměstnavatelů. 102 000 + 270 000 = 372 000. Podporu v nezaměstnanosti neměla, a i kdyby, ta se nezapočítává.

23) Nic se nevyplňuje.

24) Základ daně – opíšete řádek 22.

3. ODDÍL – NEZDANITELNÉ ČÁSTI

Sem zapisujete údaje, díky nimž budete počítat daň z nižšího základu. Co lze odečíst? Viz box na této straně.

25) až 30) Vyplňujete částky, na které máte nárok podle potvrzení od jednotlivých institucí. Pokud budete přiznání podávat papírově, udělejte si z dokumentů kopii, k růžovému formuláři budete přikládat originál. U elektronického podání stačí sken či fotografie.

Model: Petra platí úvěr ze stavebního spoření, má potvrzení od spořitelny na 8 000 korun uhrazených na úrocích. Doklad má i na čtyřtisícový dar.

31) Úhrn – sečtěte všechny údaje z řádků 25 až 30. Model: 12 000.

32) Snížený základ daně – odečtěte: kolonka 24 minus kolonka 31. Zaokrouhlete na stokoruny dolů.

Model: 372 000 – 12 000 = 360 000.

4. ODDÍL – DAŇ CELKEM 33) Daň se počítá jako 15 procent z částky v kolonce 32. Ti, jejichž daňový základ je vyšší než 1 867 728 korun, přičítají 23 procent z částky převyšující tuto hranici.

Model: 360 000 x 15% = 54 000.

34) Údaj z kolonky 33 zaokrouhlete na koruny nahoru.

35) Nová kolonka. Sem zapíší věřitelé slevu za zastavenou exekuci. Podmínky v článku o novinkách na této straně.

5. ODDÍL – SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ Tabulka č. 1 Údaje o manželovi/manželce – vyplňujete jen tehdy, když měli váš manžel či manželka v roce 2022 nižší příjmy než 68 000 korun (započítává se důchod, nemocenská, mateřská, naopak nekalkuluje se s rodičovskou a sociálními dávkami). 36) Základní sleva – zapište 30 840 korun, a to i když jste byli zaměstnáni jen část roku.

Model: Petra píše 30 840, i když v březnu nepracovala. 37) Sleva na manželku – musíte být opravdu manželé, případně registrovaní partneři, nestačí sdílet domácnost. Počítají se měsíce, na jejichž počátku manželství trvalo. Za každý takový měsíc můžete započítat 2 070korun. Příjmy vyživovaného manžela (mzda, zisk z podnikání, důchody, mateřská, nemocenská) nesmí za rok převýšit 68 000 korun.

Model: Petra není vdaná, nic neřeší.

38) Když je vyživovaný manžel držitelem průkazu ZTP/P, nevyplňujete kolonku 37, ale tuto. Za každý měsíc vyživování si zapíšete 4 140 korun.

39) Základní invalidita – když je vám přiznána invalidita v 1. či 2. stupni, za každý měsíc uvedete 210 korun.

40) Rozšířená invalidita – máte-li přiznánu invaliditu ve 3. stupni, zapisujete částku 420 korun za měsíc.

41) ZTP/P – jste-li držiteli průkazu ZTP/P, uveďte 1 345 korun za každý měsíc, na jehož počátku jste průkaz vlastnili.

42) Student – pokud studujete, za každý měsíc studia si odečtete 335 korun. Počítají se i měsíce školních prázdnin (budete-li ve studiu pokračovat). 43) Umístění dítěte v předškolním zařízení – takzvané školkovné, za rok 2022 lze odečíst až 16 200 korun. Měsíčně to odpovídá částce 1 350 korun, na počtu měsíců však nezáleží – pokud dítě chodilo do školky jen v prosinci a školkovné bylo 16 200 korun, lze tuto částku uplatnit. Nejde o peníze zaplacené za stravné či kroužky, ale skutečně za místo ve školce.

44) Úhrn slev – sečtěte údaje v kolonkách 36 až 43. Model: Petra opisuje 30 840.

45) Daň po uplatnění slev – odečtěte řádek 44 od 35.

Model: 54 000 – 30 840 = 23 160.

Tabulka č. 2

Úlevu na jedno dítě a jedno období může uplatnit jen jeden z rodičů. Pokud využíváte slevu na některé dítě, musíte do tabulky uvést i ostatní děti v domácnosti (i když na ně třeba uplatňuje slevu manžel), ale do sloupců s částkou zapíšete nulu. Údaje o dětech – vypište jména a rodná čísla dětí. Do dalších sloupců (3 až 5) pak uvedete počet měsíců, po které s vámi dítě žilo v domácnosti. Každé dítě, na které uplatňujete zvýhodnění, má svůj sloupec. Pokud máte víc potomků, použijte volný papír.

46) Sem sečtěte celkové úlevy podle následujícího přehledu. U dítěte ZTP/P se počítá dvojnásobek. Elektronické formuláře výpočet provedou za vás.

1. dítě – 1 267 korun/měsíc, 2. dítě – 1 860 korun/měsíc, 3. a další dítě – 2 320 korun/měsíc.

47) Opište buď kolonku 45, nebo 46, vyberte tu cifru, která je nižší.

48) Daň po uplatnění slevy – kolonky 45 minus 47. Model: 23 160.

49) Na daňový bonus má nárok rodič, který si v roce 2022 vydělal více než 97 200 korun a vypočetl si daň nižší než slevy na vyživované děti. Bonus není omezený. Vypočtete ho: řádek 46 minus řádek 47.

50) Úhrn vyplacených bonusů – údaj naleznete na potvrzení od zaměstnavatele v řádku 9 nebo 14. 51) Rozdíl zjistíte výpočtem: řádek 49 minus řádek 50. Kladné číslo znamená, že dostanete od státu peníze.

6. ODDÍL PLACENÍ DANĚ 52) Úhrn záloh najdete v potvrzení od zaměstnavatele v řádku 8. Sečtěte je od všech zaměstnavatelů. Model: Zaměstnavatelé Petře strhli na zálohách na daň: 10 160 + 17 370 = 27 530.

53) Zde se sčítají zálohy z dohod o provedení práce (u měsíčního příjmu nad 10 000 korun). 54) Netýká se daňových rezidentů ČR.

55) Zbývá doplatit – odečtěte kolonky 48 – 51 – 52 – 53 – 54. Výsledná částka je to, co máte doplatit (kladné číslo), nebo to, co dostanete zpět (záporné číslo).

Model: 23 160 – 0 – 27 530 – 0 – 0 = –4 370. Petra zaplatila na zálohách víc, než bylo třeba, dostane peníze zpět.

PŘÍLOHY DAP

Zaškrtněte počet příloh, které k formuláři přikládáte. Určitě to budou potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. Ke každému zvýhodnění či slevě (kromě slevy 30 840 korun na vás jako na poplatníka) pak přiložíte originál potvrzení (z banky, pojišťovny, nadace...), pro sebe si ponechte kopii. Mezi další přílohy patří i potvrzení o studiu dětí nad 15 let, které vyživujete, pokud si na ně uplatňujete daňové zvýhodnění, a potvrzení od zaměstnavatele manželky (manžela), z něhož je patrné, že partner slevu nevyužívá.

Model: Petra doloží dvě potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů a přidá ta o zaplacených úrocích a o poskytnutém daru.

Pokud máte doplácet, pošlete peníze finančnímu úřadu. Má-li stát dát něco vám, vraťte se na první stranu:

Tabulka dole Žádost o vrácení přeplatku – výši přeplatku jste si vypočetli na řádku 55. Peníze si raději nechte poslat na účet, je to o něco rychlejší. Stát však má na doručení čas až do 2. května. Číslo účtu vyplnit zvládnete, specifický symbol vypisovat nemusíte.

A opět se nezapomeňte podepsat. Pokud posíláte formulář elektronicky, nemusíte skenovat svůj podpis – vše je zabezpečeno tím, že se do systému přihlašujete prostřednictvím elektronické identity.

Model: Petra píše číslo účtu a přidává částku, kterou dostane zpět, tentokrát bez znaménka minus, 4 370 korun.

Připravila:

Jolana Nováková, spolupracovnice MF DNES

Konzultace:

Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi.cz

Díky odečitatelným položkám můžete ušetřit na dani

Jaký je princip odečitatelných položek? Stát vám dovolí snížit si daňový základ, a počítat tak daň z příjmů z nižší částky. Nejprve však musíte nějaké peníze vydat na podporovaný účel. Ve skutečnosti tak ušetříte 15 procent (sazba daně) x částka, kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...). Pokud žádáte o zúčtování daně z příjmů svého zaměstnavatele, musíte mu dodat příslušná potvrzení do 15. února. Některé banky a pojišťovny posílají doklady elektronicky.

DOBROČINNé DARY A DÁRCOVSTVí KRVE

Odečíst můžete minimálně 1 000 korun, za rok 2022 je umožněno zákonem 128/2022 Sb. uplatnit maximálně 30 procent daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním klubům, obcím... Potřebujete potvrzení od příjemce daru. U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun.

Ušetříte: 30 procent z darované částky

ÚROKY Z ÚVěRŮ NA BYDLENí

Úroky z hypoték a ze stavebního spoření. Daňový základ lze snížit maximálně o 25 000 korun za měsíc; pokud jste úvěr sjednali až v roce 2021, pak o 12 500 korun. Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky. Ušetříte: 15 procent ze zaplacených úroků, max. 45 000 korun (22 500 korun u úvěrů sjednaných od roku 2021)

ŽIVOTNí POJIšTěNÍ Ročně se dá odečíst 24 000 korun ze zaplaceného pojistného, případný příspěvek zaměstnavatele se do tohoto limitu nepočítá. Smlouvu je třeba mít alespoň pět let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech věku. Potvrzení zašle pojišťovna.

Ušetříte: až 3 600 korun PENZIJNÍ PřIPOJIŠTěNí A DOPLŇKOVé PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Odečíst jde maximálně 24 000 korun ročně, nutné je přitom naspořit vlastními silami (nezapočítává se tedy případný příspěvek zaměstnavatele) 36 000 korun (prvních 12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet). Smlouvu je třeba mít alespoň pět let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech. Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.

Ušetříte: až 3 600 korun ODBOROVé PřÍSPěVKY Je možné si odečíst až 3 000 korun ročně, nejvýše 1,5% příjmu podle § 6. Potvrzení dostanete od odborové organizace. Ušetříte: až 450 korun ZKOUŠKY Z DALSˇI´HO ODBORNE´HO VZDEˇLÁVA´NI´ Lze odečíst až 10 000 korun za rok (zdravotně postižení 13 000, nebo 15 000 korun podle stupně postižení). Předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vás, podmínky jsou totiž stanoveny poměrně složitě.

Ušetříte: až 1 500 korun (postižení 1 950, či 2 250 korun)

SERIÁL DANĚ V MF DNES

7. února pro zaměstnance

14. února pro ty, kdo si přivydělávají pronájmem,

příležitostnou činností či na smlouvu

21. února pro malé podnikatele

28. února pro důchodce, rodiče a studenty

21. března daně na poslední chvíli, otázky a odpovědi

4. dubna sociální a zdravotní pojištění

Modelový příklad • Petra Bílá pracovala jako servírka. Do února byla zaměstnána, pak se majitel rozhodl restauraci zavřít a Petra přišla o práci. Dostala dvouměsíční odstupné. Celkem jí na účet přišlo 102 000 korun, zaměstnavatel za ni odvedl 10 160 korun jako zálohu na daň z příjmů. • Petra si našla další místo až od dubna, měsíc byla registrovaná na úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti neměla, protože dostala odstupné. • Od dubna nastoupila jako prodavačka. Příjem měla 30 000 korun měsíčně, celkem si tedy vydělala 270 000 korun a zaměstnavatel za ni odvedl 17 370 korun jako zálohu na daň z příjmů. • Petra splácí úvěr ze stavebního spoření, na úrocích loni zaplatila 8 000 korun. • V březnu poslala dar 4 000 korun Člověku v tísni. • Daňové přiznání si Petra podá sama, aby využila plnou slevu na poplatníka, tedy i za měsíc březen, kdy byla registrována na úřadu práce. „Slevu na poplatníka může každý využít v plné výši 30 840 korun. Platí to i v případě, že nepracoval celý rok – stačí jedna vysoká výplata a odečíst je možné celou slevu.“ Blanka Marková, danˇovÁ poradkyně Ekofi.cz