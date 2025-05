Spočítat správně daň z nemovitosti chce trochu cviku. Úředníci to ale udělají za vás. | foto: Shutterstock

Výpočet daně z nemovitosti se od loňska změnil, už druhý rok po sobě. Zatímco mezi roky 2023 a 2024 došlo k plošnému zvýšení koeficientů průměrně o 80 procent, na rok 2025 byla změna menší a ne všude směrem nahoru. Některé obce totiž udělaly vstřícné kroky směrem ke svým obyvatelům, takže jim daň de facto oproti roku 2024 mírně snížily. Jak ji vypočítat?

Kde zjistím, kolik mám platit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí musíte odvést do 2. června 2025. Pokud převyšuje 5 000 korun, můžete si ji rozložit na dvě splátky: první ve výši 5 000 zaplatíte do 2. června a druhou do 1. prosince.

Na výši daně má vliv typ stavby nebo pozemku, účel (tedy zda je užívána k bydlení, výrobě apod.), výměra v metrech čtverečních a tři koeficienty – základní, místní a nově i takzvaný inflační. Ten je ale pro tento rok stanoven jako 1, takže výši daně letos neovlivní. Když znáte všechny tyto údaje, můžete si výši daně spočítat sami.

Kalkulačku k výpočtu najdete například na stránkách Měšec.cz nebo Podnikatel.cz. K tomu, abyste ji mohli vyplnit, potřebujete znát nejen výměru své nemovitosti, ale i základní a místní koeficient.

Kde najdu základní a místní koeficient daně?

Oba koeficienty zjistíte na stránkách provozovaných ministerstvem financí. Potřebujete vědět, v jakém katastrálním území vaše nemovitost leží (tedy obec), jaké má číslo popisné nebo evidenční a konečně jaké je číslo příslušné parcely. To může být trochu oříšek, lze to ale zjistit z pohodlí domova. Stačí jen nahlédnout do katastrální mapy příslušného území, kde jsou čísla parcel vyznačena.

Koeficienty můžete najít také na webu jednotlivých obcí, které by je měly vydat vyhláškou nejpozději v říjnu předcházejícího roku. Praha je má ve vyhlášce zpracované docela přehledně. Ten základní je buď 4,5 nebo 5 (podle městské části), místní činí 1,5.

Jakmile máte vyplněné všechny údaje o vaší nemovitosti, na zmíněném odkazu pro vyhledávání koeficientů stačí kliknout na Vyhledat a rázem vám vyjede jak základní, tak místní koeficient pro vaši oblast. Teď už stačí jen zadat oba do některé z kalkulaček a víte, jaké peníze po vás letos budou úřady chtít.

Nevím si rady s výpočtem daně z nemovitosti. Co dělat?

Stále si nevíte rady? Nemějte obavy, úředníci vám výši daně vypočítají sami na základě údajů, které o vaší nemovitosti mají už z minulosti. Přesněji řečeno z doby, kdy jste si ji pořídili a přihlásili se k placení daně.

Nejjednodušší je si počkat, až vám Finanční správa pošle příslušné údaje pro platbu – včetně čísla účtu, variabilního symbolu a výše daně. Pokud máte nemovitosti ve více krajích, předpis k platbě vám přijde nejspíš až v poslední třetině měsíce května.

Výši daně vám úřady sdělí do datové schránky, e-mailem, případně složenkou. Zjistíte ji také po přihlášení do své schránky na portálu Moje daně.