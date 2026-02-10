Jak si odečíst hypotéku z daní? Za zaplacené úroky se vracejí až desetitisíce

Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření neznamenají přímo slevu na dani, ale mohou vám významně snížit daňový základ. Jak na to?
Započítávají se jen úroky
Za prvé je potřeba vědět, že se počítá jen to, co jste v uplynulém roce zaplatili na úrocích, nikoli i splátky jistiny. „Splátka jistiny daňově uznatelná není. Banka nebo stavební spořitelna vám na začátku roku vždy vystaví potvrzení o výši zaplacených úroků za předchozí kalendářní rok. Právě tento dokument je klíčový pro uplatnění daňového odpočtu za rok 2025,“ říká Pavel Janeček z finanční poradenské společnosti Royal Bridge Partners.
Pokud jste zaměstnanec, musíte zmíněné potvrzení z banky dodat svému zaměstnavateli, resp. na mzdovou účtárnu. Termín je do pondělí 16. února 2026. Pokud si daňové přiznání za rok 2025 podáváte v roce 2026 sami, bude potvrzení z banky jednou z jeho příloh.
Jaký je limit pro snížení základu daně?
Pro to, jak velký odpočet ze základu daně si můžete uplatnit za splacené úroky hypotéky či úvěru na bydlení, je rozhodující zákonem daný limit:
- u úvěrů sjednaných od roku 2021 je to 150 000 korun ročně,
- u starších hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je to dokonce 300 000 korun za rok.
Pokud platíte za úrok ročně více, nemůžete si je započítat celé. „Vzhledem k tomu, že úrokové sazby byly v roce 2025 výrazně vyšší než v minulosti, řada domácností se k těmto limitům opět reálně přibližuje,“ uvádí Janeček.
Kolik ušetřím na dani díky hypotéce?
Zaplacené úroky nesníží samotnou daň, jako to dělá např. sleva na dani na poplatníka, ale zmenší daňový základ. Při standardní sazbě daně z příjmů, která platí pro většinu lidí a činí 15 %, tak při využití maximálního limitu 150 000 korun ušetříte na dani 22 500 korun. U starších hypoték při splacených úrocích 300 000 korun je úspora 45 000 korun.
Nástrahy anebo Na co si dát pozor při uplatnění hypotéky
K tomu, abyste zaplacené úroky správně uplatnili, je nutné splnit tyto podmínky:
- Nemovitost musíte používat k vlastnímu bydlení či k bydlení členů vaší rodiny. Na chatu, kterou máte k rekreaci, se daňová úleva nevztahuje. Stejně tak si nemůžete daňový základ snížit hypotékou na byt, který pronajímáte.
- Pokud jste v roce 2025 úvěr refinancovali, musíte prokázat, že nový úvěr (hypotéka) navazuje na původní účel.
- U manželů platí, že odpočet může uplatnit pouze jeden z nich. „V praxi se často vyplatí, aby si úroky uplatnil ten z partnerů, který má vyšší příjmy a vyšší daňový základ,“ radí Anna Kevorkyan, šéfka portálu JenPráce.cz.
Pokud si úlevu uplatňujete poprvé, může po vás zaměstnavatel chtít i dokument prokazující váš vztah k nemovitosti (jako je výpis z listu vlastnictví) a úvěrovou smlouvu. Pokud podáváte daňové přiznání sami, finanční úřad si tyto dokumenty může vyžádat, mějte je proto připravené.