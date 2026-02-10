Jak si odečíst hypotéku z daní? Za zaplacené úroky se vracejí až desetitisíce

Autor:
  5:30
Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření mohou výrazně snížit daň, kterou musíte odvést státu. Platí to jak pro podnikatele a OSVČ, tak pro zaměstnance. Jen je potřeba vědět, co konkrétně lze uplatnit a jaké doklady musíte finančnímu úřadu nebo do firemní účtárny dodat.
Jak rostou úroky z hypoték, stává se z nich čím dál významnější nástroj pro snížení daní.

Jak rostou úroky z hypoték, stává se z nich čím dál významnější nástroj pro snížení daní. | foto: Profimedia.cz

Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření neznamenají přímo slevu na dani, ale mohou vám významně snížit daňový základ. Jak na to?

Započítávají se jen úroky

Za prvé je potřeba vědět, že se počítá jen to, co jste v uplynulém roce zaplatili na úrocích, nikoli i splátky jistiny. „Splátka jistiny daňově uznatelná není. Banka nebo stavební spořitelna vám na začátku roku vždy vystaví potvrzení o výši zaplacených úroků za předchozí kalendářní rok. Právě tento dokument je klíčový pro uplatnění daňového odpočtu za rok 2025,“ říká Pavel Janeček z finanční poradenské společnosti Royal Bridge Partners.

Pokud jste zaměstnanec, musíte zmíněné potvrzení z banky dodat svému zaměstnavateli, resp. na mzdovou účtárnu. Termín je do pondělí 16. února 2026. Pokud si daňové přiznání za rok 2025 podáváte v roce 2026 sami, bude potvrzení z banky jednou z jeho příloh.

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Jaký je limit pro snížení základu daně?

Pro to, jak velký odpočet ze základu daně si můžete uplatnit za splacené úroky hypotéky či úvěru na bydlení, je rozhodující zákonem daný limit:

  • u úvěrů sjednaných od roku 2021 je to 150 000 korun ročně,
  • u starších hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je to dokonce 300 000 korun za rok.

Pokud platíte za úrok ročně více, nemůžete si je započítat celé. „Vzhledem k tomu, že úrokové sazby byly v roce 2025 výrazně vyšší než v minulosti, řada domácností se k těmto limitům opět reálně přibližuje,“ uvádí Janeček.

Kolik ušetřím na dani díky hypotéce?

Zaplacené úroky nesníží samotnou daň, jako to dělá např. sleva na dani na poplatníka, ale zmenší daňový základ. Při standardní sazbě daně z příjmů, která platí pro většinu lidí a činí 15 %, tak při využití maximálního limitu 150 000 korun ušetříte na dani 22 500 korun. U starších hypoték při splacených úrocích 300 000 korun je úspora 45 000 korun.

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

Nástrahy anebo Na co si dát pozor při uplatnění hypotéky

K tomu, abyste zaplacené úroky správně uplatnili, je nutné splnit tyto podmínky:

  • Nemovitost musíte používat k vlastnímu bydlení či k bydlení členů vaší rodiny. Na chatu, kterou máte k rekreaci, se daňová úleva nevztahuje. Stejně tak si nemůžete daňový základ snížit hypotékou na byt, který pronajímáte.
  • Pokud jste v roce 2025 úvěr refinancovali, musíte prokázat, že nový úvěr (hypotéka) navazuje na původní účel.
  • U manželů platí, že odpočet může uplatnit pouze jeden z nich. „V praxi se často vyplatí, aby si úroky uplatnil ten z partnerů, který má vyšší příjmy a vyšší daňový základ,“ radí Anna Kevorkyan, šéfka portálu JenPráce.cz.

Pokud si úlevu uplatňujete poprvé, může po vás zaměstnavatel chtít i dokument prokazující váš vztah k nemovitosti (jako je výpis z listu vlastnictví) a úvěrovou smlouvu. Pokud podáváte daňové přiznání sami, finanční úřad si tyto dokumenty může vyžádat, mějte je proto připravené.


Vstoupit do diskuse
Témata: úrok, daň, Hypotéka

Nejčtenější

Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš...

Čestný prezident Motoristů sobě a poslanec FIlip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident si podle něj dobrovolně stoupl do politického...

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí, ale i nájmů jsou už tak vysoko, že mnoho mladých lidí rezignovalo na osamostatnění se a pořízení si vlastního bydlení. Ale i ti mladí, kteří ještě nerezignovali, většinou spoléhají...

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty

ilustrační snímek

Částka, která přijde v únoru českým důchodcům na účet, bude menší než v lednu. Česká správa sociálního zabezpečení na to upozornila na svém webu. Penze, která přijde v únoru, je ve správné výši a...

Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

Jan Brejl

Česká bankovní asociace považuje loňský rok z hlediska objemu poskytnutých hypoték za dobrý. Avšak objem hypotečního trhu nahoru ženou zdražující nemovitosti. Více v rozhovoru s Jan Brejlem,...

Jak si odečíst hypotéku z daní? Za zaplacené úroky se vracejí až desetitisíce

ilustrační snímek

Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření mohou výrazně snížit daň, kterou musíte odvést státu. Platí to jak pro podnikatele a OSVČ, tak pro zaměstnance. Jen je potřeba vědět, co konkrétně lze...

10. února 2026  5:30

Lidé chtějí znát výši mezd. V inzerátech, ale i u kolegů, potvrzuje průzkum

Premium
ilustrační snímek

Když si přečtete pracovní inzerát, obvykle se dozvíte, co budete dělat, jaké požadavky musíte ideálně splňovat a co za to firma nabízí. Většinou jde o seznam obecných výhod, které by se daly...

10. února 2026

České nemovitostní fondy mění mapu investic: sází stále více na Polsko

Tomáš Trčka

Výnos přes sedm procent, miliardové příjmy z nájemného a nákupy špičkových nemovitostí v zahraničí. Nemovitostní fondy dnes nestojí na spekulacích, ale na stabilním cash flow, diverzifikaci a dobře...

10. února 2026

Sazby hypoték přešlapují na místě. Co bude nyní rozhodovat o ceně bydlení?

Ilustrační snímek

Rychlý návrat k levným hypotékám zatím není na pořadu dne. Sazby přešlapují už pár měsíců na místě a prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí. Potvrzuje se nový normál úrokových sazeb...

9. února 2026

Rizikové profese mají nárok na příspěvek na penzijko. Jak ho využít naplno?

ilustrační snímek

Od ledna 2026 vstoupila v platnost důležitá novinka, která se týká tisíců zaměstnanců pracujících v náročných profesích a ve zdravotně škodlivém prostředí. Zaměstnavatelé jim nově musí povinně...

8. února 2026

Technologie nám pomáhají, ale nerozhodují za nás, říká manažer likvidací

Martin Vyskočil, manažer likvidací vozidel v ČPP

Smysl pro spravedlnost ho přivedl ke studiu policejní akademie. Místo kriminalistiky ale nakonec zakotvil v pojišťovnictví – a už třináct let se Martin Vyskočil věnuje likvidaci škod na vozidlech v...

7. února 2026

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Ilustrační snímek

A je to tady. I letos musí podnikatelé, drobní živnostníci i další osoby samostatně výdělečně činné podat daňové přiznání a přiznat své příjmy. Vyplnit a odevzdat formulář musí i někteří zaměstnanci,...

6. února 2026

Lyže, úraz, vrtulník. Účet, který za zimní dovolenou nechcete platit

úraz na lyžích

Pár dní pohody na lyžích či snowboardu – který milovník zimních sportů by o to nestál. Jenže právě jarní prázdniny patří každoročně k nejriskantnějším obdobím na svazích, s množstvím úrazů. Přičemž i...

6. února 2026

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty

ilustrační snímek

Částka, která přijde v únoru českým důchodcům na účet, bude menší než v lednu. Česká správa sociálního zabezpečení na to upozornila na svém webu. Penze, která přijde v únoru, je ve správné výši a...

5. února 2026  13:30

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí, ale i nájmů jsou už tak vysoko, že mnoho mladých lidí rezignovalo na osamostatnění se a pořízení si vlastního bydlení. Ale i ti mladí, kteří ještě nerezignovali, většinou spoléhají...

5. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Radost z miminka, šok v rozpočtu. Co narození dítěte udělá s financemi

Příprava domácího rozpočtu na narození dítěte.

Plánování rodiny nekončí u kočárku a bodyček. Skutečnou zkouškou je rodinný rozpočet, který se s příchodem dítěte dramaticky promění. Výdaje rostou rychleji, než si většina rodičů připouští, zatímco...

5. února 2026

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

4. února 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.