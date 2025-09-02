Jak na prodej investičního bytu. Kdy platíte daň z příjmu a kdy ani korunu

Eva Sovová
V dobách levných hypoték si řada lidí pořizovala nemovitosti na pronájem. Investiční byty však nejsou bezpracnou investicí a v dnešní době nejsou ani příslibem velkého zisku. Ceny nemovitostí přitom rostou, řada vlastníků investičních bytů proto zvažuje jejich prodej. Co ale brát při prodeji takového bytu v potaz? Kdy je nutné zaplatit státu daň z příjmu a jak je to s odvody?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Z příjmu z prodeje investičního bytu, který nebyl zahrnut v obchodním majetku a sloužil k pronájmu, se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu se však neplatí pouze při splnění zákonných podmínek, tedy dodržení časového testu. Na jeho počítání má vliv i to, jestli byl investiční byt koupen, zděděn nebo získán darem,“ popisuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

Při nedodržení takzvaného časového testu je nutné příjem z prodeje investičního bytu – ve kterém nemá prodávající bydliště a neřeší prodejem vlastní bytovou potřebu – zdanit. Pokud investiční byt nebyl zahrnut v obchodním majetku, příjem z jeho prodeje se zdaňuje jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. V případě, že by byl zahrnut v obchodním majetku, jde o příjem ze samostatné činnosti podle § 7 a kromě daně z příjmů podléhá také odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

V obou případech je nutné podat čtyřstránkové daňové přiznání včetně přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2. Daňovým základem je příjem z prodeje ponížený o prokazatelné výdaje související s nabytím a prodejem nemovitosti. „Daňové přiznání v těchto případech vyplňují i zaměstnanci. Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti je důvodem, proč nemůže za zaměstnance provést jeho zaměstnavatel roční zúčtování daně,“ dodává Ivanco.

Dodržení časového testu = osvobození od daně

Příjem z prodeje investičního bytu tedy není automaticky osvobozen od daně z příjmu. K tomu dochází pouze při dodržení časového testu, který činí deset let. To znamená, že mezi nabytím a prodejem investiční nemovitosti musí uplynout nejméně deset let, aby byl příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu.

„Pro nemovitosti pořízené před rokem 2021 platí pouze pětiletá časová lhůta, ke zpřísnění daňových podmínek došlo právě od roku 2021,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Vliv dědictví na časový test a osvobození od daně

V praxi je velmi často splněna podmínka pro daňové osvobození u investičního bytu, který prodejce zdědil od příbuzného v řadě přímé. V takovém případě se totiž časový test zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zemřelého.

1. dědická třída

V 1. třídě dědiců dědí po zůstaviteli (osobě, která zemřela) jeho děti a manžel/manželka, přičemž každý z nich obdrží stejný podíl. Pokud některé z dětí není oprávněno dědit (například zemřelo dříve než zůstavitel), jeho dědický podíl připadne jeho vlastním dětem. Toto pravidlo platí i pro další generace, pokud původní dítě zůstavitele mělo své potomky, kteří by po něm dědili.

Příklad: V případě dědictví po manželovi se dvěma dětmi a manželkou to funguje tak, že se jeho majetek rozdělí na tři rovné části, protože dědí dvě děti a manželka. Manželka dostane jednu třetinu pozůstalosti a každé z dětí také dostane jednu třetinu pozůstalosti. Pokud jedno z dětí zemřelo dříve, ale zanechalo vlastní potomky, pak se jeho třetina rozdělí mezi jeho děti stejným dílem.

Zdroj: DostupnyAdvokat.cz

„Kdo třeba dva či tři roky pronajímá byt zděděný po babičce, která v něm dlouhodobě bydlela, a následně ho chce prodat, ten se platbě daně z příjmu vyhne, protože splní časový test pro daňové osvobození,“ vysvětluje daňová poradkyně Ivanco.

V případě, že nejde o dědictví v přímé linii, do časového testu se nepočítá doba, po kterou nemovitost vlastnil zůstavitel.

Byt získaný darem časový test nezkracuje

Při prodeji nemovitosti, který byl získán darem, například právě od rodinného příslušníka, se časový test nezkracuje. Z daňového hlediska je tedy rozdíl, zdali je prodávaný investiční byt získaný dědictvím či darem.

„Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, bude třeba z prodeje nemovitosti odvést daň z příjmu. S touto daňovou povinností je nutné počítat při plánování prodeje, protože snižuje celkový výnos z transakce,“ sděluje Ivanco.

Splátka úvěru nehraje v daňové povinnosti roli

Dobré je také vědět, že na daňové povinnosti nemá vliv, jestli na prodávané nemovitosti ještě vázne úvěr či nikoliv. Podstatné ale je, jak velkou částku prodej nemovitosti vynese.

„Za celý kalendářní rok 2025 platí do souhrnného daňového základu 1 676 052 korun sazba daně 15 % a případná část základu daně nad tuto částku již podléhá 23% sazbě daně z příjmu,“ uzavírá Gabriela Ivanco.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Byty v Česku dlouhodobě zdražují, na hypotéku nedosáhne každý, a pokud ano, je to dlouhodobý závazek a zásek do rodinného rozpočtu. Pro mnohé je tak vlastní bydlení už jen pouhý sen. Jsme na tom ale...

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

Jak na prodej investičního bytu. Kdy platíte daň z příjmu a kdy ani korunu

V dobách levných hypoték si řada lidí pořizovala nemovitosti na pronájem. Investiční byty však nejsou bezpracnou investicí a v dnešní době nejsou ani příslibem velkého zisku. Ceny nemovitostí přitom...

2. září 2025

Vzrůstá počet lidí pod ekonomickým tlakem. Odnáší to jejich zdraví

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Vyplývá to z aktuálního...

2. září 2025

Za školní úrazy dětí lze inkasovat i desítky tisíc korun. Tipy a rady advokáta

V září usedají děti opět do školních lavic a musí si zvyknout, že dny volna skončily. I přes dohled učitelů však dochází během školního roku nejen při tělocviku, ale i při dalších aktivitách k...

1. září 2025

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

31. srpna 2025

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

30. srpna 2025

Odměna i za domácí práce a kolik je tak akorát? Odborníci radí, jak na kapesné

Dávat dětem kapesné, nebo nedávat? Na ruku, nebo na účet? A měly by ho dostávat jen tak nebo třeba i za domácí práce? Takové a další otázky si pokládá mnoho rodičů se začátkem školního roku, který je...

29. srpna 2025

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

29. srpna 2025

Školní vybavení i letos zdražilo. Jak vysoký může být účet?

Při nákupu školních pomůcek letos mnoho rodičů přemýšlí více než dříve. Mzdy totiž nerostou zdaleka tak rychle jako ceny, a to nejen u školních pomůcek. Zdražilo také oblečení či školní obědy. S čím...

28. srpna 2025

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

28. srpna 2025

Uvažujete o stavebním spoření pro dítě? S tímhle je dobré počítat

Počet nových smluv o stavebním spoření se loni snížil o 5,8 procenta na více než 450 tisíc. K poklesu zájmu přispělo snížení státního příspěvku na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. I když...

27. srpna 2025

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Byty v Česku dlouhodobě zdražují, na hypotéku nedosáhne každý, a pokud ano, je to dlouhodobý závazek a zásek do rodinného rozpočtu. Pro mnohé je tak vlastní bydlení už jen pouhý sen. Jsme na tom ale...

27. srpna 2025

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.