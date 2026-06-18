Pracující lidé, včetně studentů na brigádě, se mohou stát poplatníky daní a plátci zdravotního a sociálního pojištění. Za jakých okolností? Důležitá je forma smlouvy, výše výdělku a také status studenta.
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Kdy smí studenti pracovat
Studenti, kteří nechtějí přijít o status studenta a z něj plynoucí výhody, mají při práci určitá omezení. Pozor by si na ně měli dát hlavně středoškoláci, případně starší žáci středních škol.
- V roce 2026 poprvé smí pracovat i žáci ve věku 14 let. Nesmí ale pracovat jindy než o hlavních letních prázdninách, víc než 35 hodin týdně a 7 hodin denně. Navíc musejí mít písemný souhlas rodičů.
- Studenti, kterým je 15 let a více a mají ukončenu povinnou školní docházku, smí pracovat i mimo hlavní prázdniny. Do 18 let platí omezení na maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně.
- Studenti, kteří ukončili studium na střední škole a budou po prázdninách pokračovat na vysoké či vyšší odborné, pracovat mohou a status studenta neztrácejí.
- Absolventi, kteří skončili střední a na další školu už nepůjdou, mají status studenta do konce prázdnin. Mohou o něj ale přijít, pokud se přihlásí na Úřad práce nebo začnou pracovat v rozsahu, kdy už musí odvádět pojištění. V těchto případech je lépe se informovat přímo na ČSSZ a u zdravotní pojišťovny.
Brigády na dohodu
Letní práce bývá nejčastěji na dohodu. Možné jsou dva typy dohod, které se liší hlavně tím, kolik hodin na ně smíte odpracovat a od jakého výdělku se z nich odvádí zdravotní a sociální pojištění. Výhodnější pro časově omezené brigády je dohoda o provedení práce (DPP), kterou zaměstnavatelé také nejčastěji nabízejí.
Pracovat může student během léta i u více firem, ať už současně (v jednom měsíci), nebo v každé jindy (v červenci v jedné a v srpnu v druhé). V každém případě se musí nějak vyřešit daně. Daň je 15 % (u vyšších příjmů 23 %, ale to u brigád nenastává) a u studentů ji většinou pokryje sleva na poplatníka. Jak ji uplatnit?
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Sleva na poplatníka
Sleva na poplatníka je v roce 2026 ročně 30 840 Kč ročně. Co to znamená? Zhruba to, že kdo si vydělá v roce 2026 jako zaměstnanec (za celý rok) míň než 205 600 Kč, daň neplatí. Sleva na dani ale není automatická, člověk o ni musí požádat. A právě tady nejvíc studentů chybuje.
Sleva na dani se dá uplatnit dvěma způsoby:
- růžovým prohlášením a
- daňovým přiznáním.
Co je růžový formulář
Růžový formulář nebo také růžové prohlášení se oficiálně jmenuje prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a je to papír, díky němuž studenti často nemusejí platit daň z brigády vůbec. „Právě díky tomuto dokumentu může zaměstnavatel uplatnit základní slevu na poplatníka už během roku. V praxi to často znamená, že studentovi není strhávána daň vůbec nebo jen v minimální výši,“ vysvětluje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
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Růžový formulář lze mít v jednom měsíci podepsaný jen u jednoho zaměstnavatele. Kdo má brigád v jednom měsíci více, musí si vybrat jen jednoho z nich. Vyplatí se vybrat toho, od kterého se očekává nejvyšší výdělek (a tedy nejvyšší vypočtená daň). „Pokud student během léta střídá brigády nebo pracuje souběžně na více místech, měl by této administrativě věnovat zvýšenou pozornost,“ radí Jáčová.
Souběžně znamená ve stejném měsíci: kdo má smlouvu s jedním zaměstnavatelem v červenci a s jiným v srpnu, může podepsat prohlášení u obou. Kdo ale pracuje například od 1. do 14. července u jedné firmy a od 15. do 31. července má smlouvu s jinou firmou, může mít prohlášení podepsané jen u jedné z nich.
Výdělek z brigád, kde není podepsané růžové prohlášení, se daní ihned. Zaměstnavatel z nich strhne daň ve výši 15 procent hrubé mzdy a na účet pak přijde částka snížená o daň (a někdy i o pojištění, viz níže).
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Kdy se vyplatí podat daňové přiznání
Studenti s jedním zaměstnavatelem v měsíci a podepsaným růžovým prohlášením daň neplatí a daňové přiznání podávat nemusejí. V ostatních případech se daňové přiznání zpravidla velmi vyplatí.
Jak upozorňuje Anna Kevorkyan z JenPráce, studenti si často myslí, že daňové přiznání se jich netýká, a tím přicházejí o nemalé částky z vrácení zaplacené daně. Mohou to být tisíce korun.
Kdo si růžové prohlášení nevyplnil a neodevzdal zaměstnavateli před začátkem brigády, tomu se podání daňového přiznání (DP) může hodně vyplatit. Stejně tak všem, kdo pracovali souběžně u více firem a růžový formulář měli (a museli mít) pouze u jedné. Těm všem může daňové přiznání přinést peníze zpět.
Daňové přiznání se sice podává až v dalším roce, ale je dobré na něj myslet včas a vyžádat si od zaměstnavatelů potvrzení o brigádě. Nebo aspoň kontakt na jejich účetní, která potvrzení pošle, až ho bude student kvůli DP potřebovat.
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Kdy a jak studenti podávají daňové přiznání
- Daňové přiznání se podává vždy až v následujícím roce. Za rok 2026 to bude do 1. dubna 2027, případně (při podání elektronicky nebo přímo online) o měsíc později.
- Daňové přiznání se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu, případně elektronicky přes oficiální aplikaci – více informací najdete v našem článku o podání DP.
- Daňové přiznání si mohou podat studenti od 18 let sami. Za ty mladší ho musejí podat zákonní zástupci, tedy většinou rodiče.
- Pokud vznikne přeplatek na dani, Finanční správa ho vrátí do 30 dnů od konce lhůty pro podání DP. Například při podání do 1. dubna bude přeplatek na účtě do 1. května. Při podání DP elektronicky do 2. května přijdou peníze nejpozději na začátku června 2027.
Sleva na studenta a na dítě
Speciální daňová sleva na studenta, jaká fungovala ještě před několika lety, je zrušená. Není vyloučeno, že se vrátí, zatím ji ale uplatnit nelze.
Rodiče studentů si mohou uplatňovat u zaměstnavatele nebo ve svém daňovém přiznání slevu na dítě. Někdy mají obavy, zda brigádou potomka o tuto výhodu nepřijdou.
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Brigáda ale takové riziko zpravidla nepřináší. „Rozhodující je především to, zda dítě stále splňuje podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, tedy například studuje střední nebo vysokou školu. Výše výdělku sama o sobě ve většině případů nehraje hlavní roli. Komplikace mohou nastat zejména při ukončení studia, přerušení školy nebo při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Právě zde bývá vhodné ověřit konkrétní situaci individuálně,“ radí ředitelka UOL Účetnictví Jáčová.
Nejrizikovějším obdobím je z pohledu daní a také odvodů na sociální a zdravotní pojištění doba po maturitě, kdy absolvent již dál nebude studovat. Problematické mohou být také obory VOŠ, které končí absolutoriem v lednu. U nich na rozdíl od ukončení VŠ studia neplatí „ochranná lhůta“ pro status studenta do konce následujícího měsíce.
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Zdravotní a sociální pojištění u brigád
U dohod DPP a DPČ platí limity výdělku, do kterých se neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Jde o výdělek za měsíc. Dohody uzavřené u stejného zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají, dohody u různých zaměstnavatelů ne. Ani kdyby byly uzavřené na stejné období.
- Dohoda o provedení práce: dosažení výdělku 12 000 korun zakládá povinnou účast na zdravotním a sociálním pojištění. (Výdělek 11 999 tuto povinnost ještě nezakládá.)
- Dohoda o pracovní činnosti: dosažení výdělku 4 500 korun zakládá povinnou účast na zdravotním a sociálním pojištění. (Výdělek 4 499 Kč tuto povinnost ještě nezakládá.)
- Dohoda o provedení práce v zemědělství ve výhodnějším režimu: letos poprvé mohou být pro některé práce v zemědělství použity jiné DPP, které sice mají limit pro pojištění také 12 000 korun, ale do určitého výdělku jsou osvobozeny od sociálního pojistného. Limit 12 000 tak platí jen pro zdravotní pojištění. Sociální pojištění nad tuto částku odvádí sice zaměstnavatel dál, ale brigádník ho neplatí. Platil by ho až při výdělku nad 48 500 Kč za měsíc.