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Hlídačkovné přehledně: Jak žádat, kdo má nárok, kolik bude v roce 2027?

Pavla Žáková
  5:30
Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.

Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026. | foto: Profimedia.cz

Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.
Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.
Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.
Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.
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Hlídačkovné neboli podporu studujícím rodičům vyplácí Úřad práce od září 2026. Nová dávka cílí zejména na vysokoškolačky, které jsou zároveň matkami malého dítěte a nemohou mít rodičovskou vyšší než 15 000 měsíčně. Využít ji ale mohou i studující otcové, vždy však jen jeden rodič dítěte.

Hlídačkovné, jak se nové dávce přezdívá, není navzdory pojmenování určeno na hlídání dítěte. Čerpat ho může i ten, kdo neplatí ani soukromé jesle či chůvu. Dávka má jednotnou výši bez ohledu na to, jakým způsobem (a za kolik korun) je o dítě postaráno. V současnosti je měsíční hlídačkovné 7 467 korun, od ledna 2027 to díky zvýšení minimální mzdy bude 8 300 korun.

Hlídačkovné v kostce
Kdo může žádatRodič, který je zároveň studentem denního prezenčního studia (do 26 let s výjimkou doktorandů) na škole v Česku a který zároveň pobírá rodičovský příspěvek.
Kdy a jak se vyplácíZpětně za daný měsíc, ne ale za červenec a srpen (tedy jen 10 měsíců v roce).
Jaká je jeho výše7 467 Kč, od roku 2027 to bude 8 300 korun.

Jak žádat o hlídačkovné?

Podporu studujícím rodičům vyplácí Úřad práce, tedy stejná instituce, jaká má na starosti rodičovské příspěvky. Žádost lze tedy podat na pobočce úřadu nebo prostřednictvím aplikace Jenda. Jak uvedla mluvčí Úřadu práce Jarka Balleková, informace najdou zájemci na webu úřadu.

Že rodič pobírá rodičovský příspěvek, dokládat nemusí, úřad tuto informaci eviduje. Zato je ale třeba speciální potvrzení ze školy. „Pro samotnou podporu studujícího rodiče je zásadním dokladem formulář „Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče“, který potvrzuje příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Běžné potvrzení o studiu nestačí, protože předepsaný formulář obsahuje další údaje potřebné k posouzení nároku, například typ a formu studia, datum jeho zahájení a další údaje o studijním programu,“ uvádí Balleková.

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Jak funguje hlídačkovné? Novou dávku pro studující rodiče vyplácí Úřad práce.

Jak ovlivnit výši hlídačkovného?

Na rozdíl od rodičovského příspěvku si u hlídačkovného nemohou žadatelé nastavit měsíční výši. Tu celkovou ale ovlivnit mohou, a to prostřednictvím toho, jak si upraví rodičovskou. Hlídačkovné se totiž vyplácí maximálně po dobu, kdy chodí rodičovský příspěvek. Když je vysoký a rodič ho vyčerpá brzy, o hlídačkovné v dalších měsících přijde. Kdo asi ale nechá posílat rodičovský příspěvek tak, aby mu pokryl období do tří nebo čtyř let věku dítěte, bude po celou tuto dobu (s výjimkou prázdnin a za splnění podmínek) dostávat i hlídačkovné.

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V praxi se studující rodiče zpravidla nemohou domáhat vyšší rodičovské než 15 000 korun měsíčně. Vyšší částku si může nastavit jen ten, kdo dříve pracoval a měl dostatečné příjmy. Při 15 000 měsíčně skončí rodičovská zhruba za dva roky. Kdo si měsíční částku dobrovolně sníží, může si rodičovskou – a tím i hlídačkovné, protáhnout na maximum.

Rodičovská se vyplácí:

  • u dětí narozených do konce roku 2023 nejdéle do 4. narozenin dítěte.
  • u mladších dětí je to už jen do 3. narozenin.

U hlídačkovného nehraje roli, kdo o dítě pečuje a kolik to rodiče stojí. Dávka je pro všechny stejná, ať už zvolí soukromé jesle, chůvu nebo jim pomůžou prarodiče.

Mohou se rodiče vystřídat v hlídačkovném?

Teoreticky ano, ale je potřeba, aby oba splňovali podmínku o studiu a zároveň se přitom vystřídali i pobírání rodičovského příspěvku. „Nejde tedy o automatický „převod“ hlídačkovného z jednoho rodiče na druhého,“ upozorňuje mluvčí Úřadu práce.

Kdy přijde hlídačkovné na účet?

Hlídačkovné se vyplácí zpětně za uplynulý měsíc. Přesný termín, kdy přijdou peníze na účet, se může lišit, vždy je to však nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. „Například dávka náležející za říjen je vyplacena v průběhu listopadu. Konkrétní den připsání částky na účet tedy nemusí být u všech příjemců stejný,“ uvádí dále Balleková.

Za červenec a srpen se hlídačkovné nevyplácí, v srpnu a září tedy peníze nepřijdou.

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Krátí se hlídačkovné za měsíc, ve kterém se dítě narodilo?

Nekrátí. Pokud je žádost správně a včas podaná a pokud má rodič nárok na rodičovský příspěvek hned od narození dítěte, vyplatí se hlídačkovné za celý měsíc.

Tedy například u dítěte narozeného 20. října 2026 dostane matka, která má přiznané hlídačkovné, 7 467 korun hlídačkovného za celý říjen.

Krátí se hlídačkovné za měsíc, kdy končí rodičovská?

Nekrátí. V posledním měsíci, kdy je vyplacena rodičovská, je nárok na celé hlídačkovné. Jak doplňuje mluvčí Úřadu práce, u rodičovské je to tak, že pokud na konci čerpání rodičovské zbude z rodičovské ještě taková částka, která je nižší než měsíční částka, vyplatí se zbytek najednou spolu s poslední částkou – tedy ne až v dalším měsíci. Hlídačkovné se tedy vyplatí ve standardní výši naposledy s poslední částkou rodičovského příspěvku, i kdyby on sám byl zvětšený o doplatek.

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Odvíjí se výše hlídačkovného od počtu dětí?

Rodičovský příspěvek je v současnosti 350 000 korun u jednoho dítěte. U dvojčat či vícerčat se zdvojnásobuje. Od roku 2027 vzroste jeho výše na 400 000, u více dětí na 800 000 korun. Výše hlídačkovného se ale od počtu dětí neodvíjí.

„Výše podpory studujícího rodiče není stanovena podle počtu dětí. Činí jednu třetinu minimální měsíční mzdy. Ani v případě dvojčat nebo jiných vícerčat se tedy tato částka nenásobí počtem dětí,“ upřesňuje Balleková.

Hlídačkovné lze ale čerpat opakovaně, to znamená, že u dalšího narozeného sourozence mohou rodiče tuto dávku využít znovu, pokud státe splňují podmínky (tedy pokud aspoň jeden z nich je studentem a z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem a pobírá rodičovský příspěvek).

Výše hlídačkovného se nemění ani pro dvojčata. Dávku lze ale čerpat opakovaně při narození dalšího dítěte, pokud matka (či otec) splňují podmínky.

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Co když rodič přestane být studentem?

O takové skutečnosti by měl Úřad práce informovat do 8 dnů. Když přestane být studentem, hlídačkovné mu bude zaplaceno naposledy za měsíc, ve kterém ještě studentem aspoň po část měsíce byl.

„Současně je u této dávky stanovena zvláštní povinnost pro pokračování nároku od října musí příjemce v měsíci říjnu prokázat, že jeho studium nadále trvá. Pokud trvání studia neprokáže, nárok na podporu zaniká,“ doplňuje Balleková.

Kdyby někdo čerpal hlídačkovné i dál, i když není student, musel by neprávem vyplacené dávky vrátit.

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Když bude předrodičák, bude i předhlídačkovné?

V současnosti se diskutuje o další změně pro rodiče, která by měla přijít v lednu 2027. Nastávající matky, které mají odpracováno (resp. placeno na nemocenském pojištění) aspoň 12 měsíců za poslední dva roky, mohou jít již 6 až 8 týdnů před porodem na tzv. mateřskou. Mateřská je zpravidla vyšší než rodičovský příspěvek a trvá půl roku. Po ní mohou začít pobírat rodičovský příspěvek.

Studentky, které nemají za sebou potřebnou odpracovanou dobu, nebo také ženy pracující jako OSVČ a neplatící nemocenské pojištění, na mateřskou jít nemohou. Rodičovský příspěvek si ale mohou nechat vyplácet hned do narození dítěte, bez čekání na to, až jim „vyprší“ neexistující mateřská.

Nově by bylo možné rodičovský příspěvek začít pobírat už před narozením dítěte – tedy v době, kdy běžně začíná mateřská. Jak to bude s hlídačkovným u předrodičáku? „Zákon u podpory studujícího rodiče výslovně stanoví, že nárok může vzniknout nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Hlídačkovné tedy před narozením dítěte náležet nebude, i když bude žena před porodem čerpat rodičovský příspěvek před porodem,“ objasňuje mluvčí Úřadu práce.

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