Elektronická evidence tržeb se od 1. ledna 2027 vrací v nové podobě označované jako EET 2.0. Zatímco původní systém fungoval povinně hlavně v restauracích, hotelích a obchodech, nově dopadne i na ty, kterým se dosud vyhýbal. Třeba na drobné řemeslníky, kadeřnice, manikérky a další profese. Na rozdíl od minulosti se EET nebude zavádět ve vlnách, ale pro všechny zároveň.
Týká se mě EET? Rozhodující je kontaktní platba
Povinnost elektronické evidence tržeb nevzniká jen právnickým osobám, tedy například firmám s ručením omezeným, ale i samostatným podnikatelům, živnostníkům a také osobám výdělečně činným (OSVČ) včetně těch, které podnikání mají jen jako vedlejší činnost například při zaměstnání, studiu nebo v důchodu. Rozhodující není ani výše příjmů, ani celkový obrat, ale to, jak jsou uskutečňované platby.
Co je kontaktní platba
Z hlediska EET jde o platbu uskutečněnou zákazníkem při kontaktu s prodejcem či poskytovatelem služby.
Označení je trochu zavádějící, protože když se běžně mluví o bezkontaktní platbě, myslí se tím platba například pomocí přiložení karty, telefonu nebo chytrých hodinek k terminálu. I taková „bezkontaktní“ platba je ale z pohledu EET kontaktní.
Pokud jde o kontaktní platbu, ať už hotovostí, kartou nebo třeba QR kódem, povinnost EET (až na zákonem stanovené výjimky) tu je. Rozhodující je tedy to, zda k platbě dochází při kontaktu se zákazníkem. Kdo pracuje pouze na fakturu, platby si fakturuje a zákazníci mu je platí dodatečně a ne na místě, toho se EET netýká. Přesněji – na takové platby se EET nevztahuje.
Kdo umožňuje zákazníkům platit jak zpětně na fakturu, tak i okamžitě, byť třeba pomocí QR kódu a ne hotovostí, ten se na EET 2.0 připravit musí, i když ne všechny tržby v ní bude evidovat.
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Co podléhá EET 2.0?
|Příklad platby
|Musí se evidovat?
|Zákazník zaplatí kadeřnici hotově v salonu
|ANO
|Zákazník zaplatí v obchodě platební kartou
|ANO
|Zákazník zaplatí za službu mobilem nebo chytrými hodinkami
|ANO
|Zákazník zaplatí kosmetičce QR kódem přímo v salonu
|ANO
|Zákazník zaplatí instalatérovi převodem přímo na místě opravy
|ANO
|Zákazník zaplatí za službu stravenkou, poukázkou či dárkovou kartou v provozovně
|ANO
|Zákazník pošle peníze za službu bankovním převodem až doma
|NE
|Zákazník uhradí fakturu běžným převodem z kanceláře
|NE
|Zákazník zaplatí kartou v e-shopu na dálku
|NE
|Zákazník zaplatí zboží na dobírku a dopravce převede peníze obchodníkovi na účet
|NE, pokud jde o poštovní službu splňující zákonné podmínky
Jak na EET 2.0. Návod v několika krocích
Elektronická evidence tržeb začíná 1. ledna 2027. Každý, koho se bude týkat, se na ni musí připravit s předstihem. Některé kroky se dají zvládnout během chvíle, jiné vyžadují víc času a hlavně určitou znalost daňového online prostředí. Pro živnostníky, kteří předchozím vlnám EET unikli a daně jim zpracovává jednou ročně poradce, může být postup vcelku nepřehledný. Uvádíme proto hlavní body, kterými si musí projít každý, koho se EET bude týkat.
1 Přihlášení do DIS+
Prvním krokem je přihlášení do své daňové informační schránky DIS+. Kdo ji má již aktivní, například proto, že její pomocí podával daňové přiznání, pro toho je to hračka. Stačí otevřít portál MOJE daně a zvolit Online finanční úřad. Do své DIS+ se dá přihlásit například bankovní identitou, eObčankou, přístupovými údaji do datové schránky nebo údaji přidělenými Finanční správou.
Kdo ale DIS+ zatím nepoužíval, musí vyřešit její zpřístupnění. Může trvat i několik dnů, proto není dobré nechávat tento krok na konec prosince.
V DIS+ je třeba otevřít si část Elektronická evidence tržeb a přihlásit se k EET. Finanční správa slíbila, že to bude možné od 1. listopadu 2026.
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2 Založit si evidenční jednotku
Tento krok může mnohé živnostníky překvapit. Hlavně ty, kteří nemají žádnou kamennou provozovnu a za zákazníky dojíždějí z domova. Přesto si i oni musejí po přihlášení do DIS+ aspoň jednu evidenční jednotku založit. Evidenční jednotkou může být i třeba mobilní stánek, auto nebo i samotný podnikatel. Každé takové jednotce systém přidělí vlastní identifikační číslo.
„V DIS+ přitom nestačí evidenční jednotku jen pojmenovat. Uvádí se zejména její druh, identifikační údaje, převažující podnikatelská činnost a informace, zda se prostřednictvím jednotky uskutečňují evidované tržby,“ uvádí daňová poradkyně Nikola Žítková. Kdo má například dva salony, musí si zaevidovat dvě evidenční jednotky. Každá bude mít své číslo a EET se bude evidovat pro každou zvlášť.
3 Získat pokladní certifikát
Kdo má za sebou založení evidenční jednotky v DIS+, může přejít k dalšímu kroku, a to k žádosti o vydání pokladního certifikátu. Certifikát slouží k ověření, že informace o platbách posílá opravdu příslušný podnikatel. Získat ho lze přímo v DIS+.
Certifikát není ani papírové osvědčení, ani žádná kartička. Jde o elektronický prostředek, který slouží k ověřené komunikaci s Finanční správou. Musí se nainstalovat do pokladního systému (viz dále). Bezplatná aplikace, kterou lze používat v internetovém prohlížeči, bude také spojena s certifikátem a schránkou DIS+.
4 Vybrat si pokladnu nebo bezplatnou aplikaci
Zatímco u minulé EET si podnikatelé museli pořizovat pokladní systémy, tentokrát by se bez nich měli obejít. Aspoň ti drobní, jako jsou třeba kadeřnice, řemeslníci či další živnostníci poskytující služby jednotlivým zákazníkům.
Finanční správa slibuje, že 1. prosince zprovozní bezplatnou aplikaci MOJE eet, díky níž půjde tržby hlásit a která bude fungovat třeba i na mobilu nebo notebooku s připojením na internet. Fungovat bude jen pro ty, kdo mají maximálně dvě evidenční jednotky.
Použít lze ale i pokladní systémy a pro podnikatele s větším množstvím tržeb a více provozovnami budou dokonce nutností. Poradkyně Žítková radí těm, kdo si je pořídili už v minulosti, aby si u dodavatele ověřili jejich funkčnost pro EET 2.0. „Obvykle postačí aktualizace softwaru, kterou zajistí dodavatel pokladního systému,“ radí Finanční správa.
5 Vše nastavit, vyzkoušet a zaškolit pracovníky
Prosinec je vhodné si nechat na nastavení a vyzkoušení systému. Do pokladních systémů se musí nahrát certifikát, který se stáhne jako zabezpečený soubor .p12 a nahraje do pokladny.
Podnikatelé, kteří mají více zaměstnanců, by měli všechny včas zaškolit. Druhá polovina prosince je dobou dovolených a svátků, není tedy radno nechávat vše na poslední chvíli.
Každý, kdo přijímá platby od zákazníků, by měl vědět i to, jaké platby je třeba evidovat pomocí EET a jaké ne (viz tabulku v první části článku). „Čím jednodušší pravidla si předem nastavíte, tím méně budete v lednu u každé platby přemýšlet, co s ní vlastně máte udělat,“ doporučuje Žítková.
V lednu začne ostrý provoz EET 2.0
Elektronická evidence tržeb začne v lednu 2027, a to naostro. Mnoho podnikatelů a OSVČ se přitom domnívá, že povinnost jim vznikne až od února, zatímco leden bude startovacím, pilotním měsícem s dobrovolným režimem. Ministerstvo financí to takto skutečně uvádělo v únoru letošního roku, kdy informovalo o chystaném spuštění EET 2.0.
Od té doby se ale situace změnila a o žádnou dobrovolnost nejde. Systém bude skutečně povinný už od 1. ledna, schválený zákon o EET č. 180/2026 Sb. o žádném zkušebním či dobrovolném období nemluví.
Finanční správa upozorňuje, že leden bude chápat jako měsíc, kdy se budou zjišťovat a řešit případné komplikace. Je tedy pravděpodobné, že k sankcím se v tuto dobu uchylovat nebude, spoléhat na to ale nelze. „Finanční správa se v tomto období zaměří především na metodickou podporu a pomoc podnikatelům se správným nastavením pokladních systémů,“ stojí na jejím webu.
Pokuty za neodeslání informace o tržbě nebo za maření či závažné znesnadnění evidence mohou dosáhnout až půl milionu korun. To je ale strop určený zákonem, nikoli pevná výše sankce. Udělit ji může příslušný finanční úřad, v některých případech i celníci.
Sleva na dani až 5 000 Kč a kdo ji může uplatnit
Při zavádění povinnosti EET stát počítá s tím, že podnikatelům kvůli tomu vzniknou určité náklady. Proto poskytuje jednorázovou slevu na dani ve výši až 5 000 korun pro ty, kdo musí provádět elektronickou evidence tržeb. Sleva není pro všechny, je potřeba splnit následující podmínky:
1. Podnikat jako fyzická osoba (OSVČ). Právnické osoby, například společnosti s ručením omezeným, slevu uplatnit nemohou.
2. Spadat mezi podnikatele, kterým vznikla zákonná povinnost EET. Nestačí evidovat dobrovolně.
3. Alespoň jedna tržba musí být zaevidovaná. Samotná registrace nebo získání certifikátu nestačí.
4. Slevu lze uplatnit jednou, a to za první zdaňovací období, ve kterém podnikatel povinně zaeviduje tržbu podle nového zákona. (Tedy nejdříve v daňovém přiznání za rok 2027, které se podává v roce 2028.)
Celých 5 000 korun si ale může uplatnit jen ten, komu vypočtená daň po slevě na poplatníka dosahuje aspoň tohoto čísla. Kdo ji má nižší, může si odečíst jen takovou část, která mu daň vynuluje.
Kolik podnikatelů se zapojilo do EET 1.0? Netýkala se tolika druhů činností jako ta nová. Další chystané vlny totiž zastavilo rozhodnutí Ústavního soudu. Velkou ránu elektronické evidenci zasadila pandemie, kvůli níž byla nejprve dočasně pozastavená. K jejímu obnovení už nedošlo, od 2023 byla zrušená.
EET OFF: Za příplatek lze evidenci vypnout
Pro část nejmenších podnikatelů existuje ještě další možnost, jak se vyrovnat s elektronickou evidencí tržeb, označovaná jako EET OFF. Využít ji mohou pouze OSVČ v prvním pásmu paušálního režimu, jejichž příjmy ze samostatné činnosti splňují limit jednoho milionu korun ročně a které splní další zákonné podmínky.
Za vypnutí EET se ale platí přirážka k měsíční paušální dani ve výši 1 400 korun, tedy 16 800 korun ročně navíc k paušálním zálohám. Kolik bude příští rok paušální daň, zjistíte v tomto našem článku:
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Zda se EET OFF vyplatí, závisí na konkrétní situaci. Například živnostník s několika kontaktními platbami za měsíc může zjistit, že je pro něj levnější využívat bezplatnou aplikaci MOJE eet než platit roční přirážku.
Na tento rozdíl upozorňuje také daňová specialistka Nikola Žítková. Uvádí příklad podnikatele, který přijme deset evidovaných plateb měsíčně. Za rok jde o 120 plateb, takže přirážka za EET OFF by v takovém případě představovala 140 korun na jednu platbu.
Kdo zdaňuje pomocí paušálu a chce využít EET OFF, musí se k tomu přihlásit (resp. požádat o přirážku k paušální dani) do 11. ledna 2027. Později už to nebude možné, resp. bude to možné jen pro nové podnikatele, kteří zahájí samostatnou činnost v průběhu roku 2027 a spolu s tím také vstoupí do režimu paušální daně.
Rozhodnutí o EET OFF je však rozumné udělat ještě před koncem letošního roku. Kdo „vypnutí“ EET nakonec nevyužije, musí být od 1. ledna připraven standardně evidovat.
Termíny, které si podnikatelé musí ohlídat
|Datum
|Co je potřeba udělat
|1. listopadu 2026
|Od tohoto dne se plánuje registrace EET v DIS+, zakládání evidenčních jednotek a získávání certifikátů.
|1. prosince 2026
|Plánované spuštění bezplatné aplikace MOJE eet.
|31. prosince 2026
|Doporučený termín pro dokončení nastavení pokladny a přípravy provozu.
|1. ledna 2027
|Začátek povinné evidence příslušných tržeb.
|11. ledna 2027
|Poslední den pro podání oznámení EET OFF pro již podnikající OSVČ, které chtějí režim využít od začátku roku.
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