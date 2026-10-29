Že se elektronická evidence vrací v modernizované podobě, už ví většina tuzemských živnostníků. Z aktuálního průzkumu společností Visa a Global Payments vyplývá, že o spuštění EET 2.0 slyšelo 94 % dotázaných. Více než polovina z nich (56 %) však zatím nepodnikla žádné konkrétní kroky k praktické přípravě.
Není přitom na co čekat – včasný start a výběr vhodného nástroje, jako je řešení Genius od Global Payments, zajistí klidný přechod bez stresu a narychlo řešených technických komplikací přímo v sezóně.
Kdy musí řemeslník evidovat a kdy se ho EET netýká?
Nová legislativní úprava se zaměřuje výhradně na takzvané kontaktní platby mezi zákazníkem a řemeslníkem. Rozhodující přitom není to, zda máte řemeslo jako hlavní či vedlejší živnost, ale způsob, jakým vám zákazník za vykonanou práci nebo materiál zaplatí.
Do evidovaných tržeb spadají:
- Platby v hotovosti přijaté přímo u zákazníka doma, na stavbě nebo v dílně.
- Platby kartou přes klasický i mobilní platební terminál.
- QR platby a okamžité převody, které zákazník provede na místě z mobilu přímo před vámi.
Kdy naopak řemeslník EET řešit nemusí?
Pokud zákazníkovi vystavíte klasickou fakturu a on vám ji následně zaplatí běžným bankovním převodem ze svého účtu z domova, tato platba do EET 2.0 nespadá. Specifickou výjimku tvoří režim EET OFF, který umožňuje vybraným OSVČ v paušálním režimu splnit zákonné podmínky bez nutnosti neustálého online vykazování tržeb.
Oproti původnímu systému z minulých let přináší EET 2.0 řemeslníkům výrazné zjednodušení: eviduje se naprosté minimum údajů, není nutné složitě rozlišovat sazby DPH u práce a materiálu a povinnost tisknout papírovou účtenku pro účely evidence zcela odpadá.
Jak se připravit na EET krok za krokem
Příprava zabere jen několik kroků a zvládne ji každý řemeslník i bez IT znalostí. Jak ukazuje praxe, nová elektronická evidence tržeb vyžaduje především včasné prověření stávající techniky, aby se předešlo náporu v posledních dnech roku.
Doporučený postup zahrnuje tři základní fáze:
- Kontrola techniky (říjen 2026): Pokud už k práci používáte aplikaci v mobilu nebo platební terminál, kontaktujte dodavatele a ověřte, zda bude systém EET podporovat.
- Registrace a certifikát (listopad 2026): V portálu MOJE daně (v prostředí DIS+) přihlaste své provozovny nebo mobilní živnost a zdarma si vygenerujte pokladní certifikát.
- Ostrý start (1. leden 2027): Od nového roku spouští stát běžný provoz. Nahrání certifikátu do zařízení a odeslání testovací zprávy během prosince zajistí, že od ledna budete pracovat zcela bez starostí.
Pokladna i terminál přímo v kapse: Řešení pro práci v terénu
Představa, že s sebou řemeslník musí na montáže či zásahy tahat velkou pokladnu s tiskárnou, je lichá. Moderní technologie stírají rozdíly mezi velkými firmami a drobnými živnostníky a zpřístupňují profesionální nástroje i samostatným řemeslníkům bez vlastní kanceláře.
Praktickým příkladem pro terénní práci je univerzální pokladní a platební řešení Genius od společnosti Global Payments. Může fungovat buď jako samostatný odolný terminál, nebo jako jednoduchá aplikace v běžném mobilním telefonu Android (Genius App).
Pro řemeslníky to přináší zásadní výhody:
- Přijímání plateb kdekoliv: Zákazník může za opravu či montáž zaplatit kartou, mobilem, hodinkami i v hotovosti přímo na místě.
- Ceník služeb a materiálu: Přehledná správa položek v mobilu umožňuje rychle zadat práci i použitý materiál.
- Přehled o tržbách: Okamžitý přehled o všech přijatých platbách bez nutnosti večerního dohledávání v papírech.
- Provoz bez papírování: Vše potřebné vyřídíte přímo na displeji telefonu.
„Podnikatelé dnes od technologií neočekávají jen to, že splní případné regulatorní požadavky. Chtějí především řešení, která jim usnadní každodenní provoz. Genius spojuje pokladnu, přijímání plateb, správu skladu i přehled o tržbách do jednoho systému, díky němuž mají důležité informace na jednom místě a mohou se více soustředit na vlastní podnikání,“ uvedl Miloš Toman, generální ředitel Global Payments / Erste.
Platba kartou přímo na stavbě? Zákazníci ji vyžadují
Zavedení EET 2.0 je pro řemeslníky zároveň ideální příležitostí začít přijímat platby kartou. Lidé u sebe nosí stále méně hotovosti a možnost zaplatit za opravu nebo montáž kartou přímo u dveří či na stavbě považují za obrovské plus. Data z průzkumu Visa a Global Payments to jasně potvrzují:
- 62 % živnostníků přijímajících karty uvádí, že bezhotovostní úhradu vyžadují přímo sami zákazníci.
- 33 % obchodníků a řemeslníků po zavedení terminálu zaznamenalo vyšší celkové tržby.
- Téměř třetina potvrzuje, že jim možnost platby kartou přivedla nové zákazníky, kteří by jinak dali přednost konkurenci.
Možnost zaplatit digitálně šetří řemeslníkům čas s jezděním k bankomatům nebo dohledáváním drobných na vrácení. „Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci. Zákazníci oceňují rychlost, pohodlí i bezpečnost digitálních plateb a obchodníci díky akceptaci karet získávají přístup k globální síti více než pěti miliard potenciálních zákazníků po celém světě,“ zdůrazňuje Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Příprava na EET 2.0 sice vyžaduje pár administrativních kroků, ale s chytrým řešením v mobilu se z nové povinnosti může stát praktický pomocník, který řemeslníkům zjednoduší administrativu i vyúčtování přímo u zákazníků.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Global Payments.