Nová elektronická evidence tržeb, označovaná také jako EET 2.0, vstupuje v účinnost 1. ledna 2027, tedy zhruba 10 let po té první. Pro firmy, živnostníky, drobné podnikatele i osoby výdělečně činné (OSVČ) se samostatnou činností jako vedlejší to znamená nové povinnosti.
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Koho se týká EET 2.0?
Zatímco v minulosti se elektronická evidence tržeb zaváděla postupně a podle oborů, nyní začne platit pro všechny naráz. Pocítí ji například obchodníci, restauratéři, řemeslníci i třeba kadeřnice nebo masérky.
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Evidovat se budou zejména hotovostní platby a bezhotovostní platby uskutečněné při kontaktu se zákazníkem, například kartou nebo QR kódem na místě. Naopak běžné bankovní převody na dálku evidenci zpravidla nepodléhají. Existují také zákonné výjimky.
Ministerstvo financí návrat EET zdůvodňuje snahou omezit daňové úniky a zajistit rovnější podmínky podnikání.
Důležité termíny EET 2.0: Co začíná v listopadu a co v lednu
Podnikatelé ale nemohou čekat až na nový rok. K tomu, aby do systému EET 2.0 naskočili připravení, musí některé kroky podniknout s předstihem. Finanční správa připravila harmonogram, podle něhož budou jednotlivé služby zpřístupňovány postupně.
|Datum
|Co se mění
|Co musí podnikatel udělat
|1. 11. 2026
|Zpřístupnění EET v DIS+ a certifikátů
|Přihlásit se k evidenci, založit evidenční jednotky a získat certifikát
|1. 12. 2026
|Plánované spuštění MOJE eet
|Zvolit nebo vyzkoušet vhodné pokladní řešení
|1. 1. 2027
|Začátek povinné EET 2.0
|Evidovat všechny tržby, na které se vztahuje zákonná povinnost
|11. 1. 2027
|Lhůta pro EET OFF pro rok 2027
|Oznámit přihlášení k přirážce, pokud podnikatel splňuje podmínky
První kroky tedy mohou OSVČ a firmy, kterých se EET 2.0 bude týkat, podniknout již v listopadu. Naopak nechávat vše na poslední chvíli se nevyplácí. Už kvůli tomu, že kdo dosud nepoužívá schránku DIS+, bude si ji muset aktivovat, například pomocí bankovní identity. To může trvat až 48 hodin a u lidí, kteří dosud žádný podobný systém nepoužívali, i déle.
O lednu 2027 mluví Finanční správa jako o pilotním období, kdy se bude ověřovat fungování celého systému. Neznamená to ale, že kdo nebude připraven a evidenci tržeb zanedbá, nedostane pokutu. V krajním případě je výše sankce stanovena až na půl milionu korun.
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Musím si koupit pokladnu? Pro malé podnikatele bude aplikace zdarma
Kdo zažil první zavádění EET, jistě si vzpomíná na nutnost nákupu speciálních pokladen. EET 2.0 ale nic takového vyžadovat nebude. Finanční správa slíbila, že připraví bezplatnou webovou aplikaci MOJE eet, která bude fungovat na mobilu, tabletu, notebooku nebo počítači s připojením na internet. Potvrdila to v září generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Využít půjde i již pořízené poklady a pokladní systémy. Daňová poradkyně Nikola Žítková ale doporučuje jejich kontrolu předem. „Pokud tedy máte třeba malý salon, většinu plateb dostáváte na fakturu a jen pár zákazníků vám zaplatí přímo na místě, nemusíte kvůli tomu automaticky kupovat nový pokladní systém. Pokud už nějaký používáte, určitě bych si ale ještě před koncem roku ověřila u jeho dodavatele, jestli bude EET 2.0 podporovat,“ uvádí.
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Zatímco státní aplikace bude bezplatná, u komerčních řešení záleží na ceně zařízení, licenci, aktualizacích a rozsahu požadovaných funkcí. Jednotnou částku, kolik bude zavedení EET stát každého podnikatele, proto určit nelze.
Náklady na EET 2.0 si podnikatelé budou moci uplatnit v daňovém přiznání, ale maximálně do částky 5 000 korun a za splnění podmínek.
Jak bude samotná evidence fungovat?
Při přijetí evidované tržby pokladní systém odešle Finanční správě datovou zprávu. Ta obsahuje například identifikaci podnikatele, datum a čas, částku a označení evidenční jednotky.
Pokud je zpráva v pořádku, systém ji potvrdí kódem POK. Jestliže údaje neprojdou formální kontrolou, vrátí chybové hlášení.
Chyby vzniklé například technickým výpadkem bude možné opravit (respektive dohlásit tržby) do 48 hodin. Systém také umožní provést storno nebo opravu v případě, že například zákazník věc vrátí nebo obchodník omylem zadá špatnou částku.
Jak přesně postupovat při výpadku, opravách, reklamacích a vracení zboží nebo platbě odeslané omylem dvakrát, uvádí na svém webu Finanční správa.
Sleva na dani až 5 000 korun. Kdo ji může využít?
Zavedení evidence může podnikatelům přinést také daňovou úlevu. Nový zákon počítá s jednorázovou slevou na dani z příjmů fyzických osob až do výše 5 000 korun. Je určena podnikatelům, kterým vznikne zákonná povinnost evidovat tržby. Uplatnit ji lze ve zdaňovacím období, v němž poplatník poprvé povinně zaeviduje tržbu podle nové EET 2.0.
Pět tisíc korun je maximum, nikoli částka, kterou si může uplatnit každý, kdo zavádí EET. Navíc sleva nesmí přesáhnout kladný rozdíl mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Ne každý tak na ní dosáhne.
Příklad, kdy není nárok na slevu
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EET OFF: Jak vypnout evidenci tržeb
Pro část nejmenších podnikatelů existuje ještě jedna možnost, jak se povinnosti evidence vyhnout. Nový režim EET OFF je určen vybraným OSVČ v prvním pásmu paušální daně, jejichž příjmy jsou do jednoho milionu korun.
Pokud se do režimu přihlásí a splní všechny podmínky, nebudou muset své tržby prostřednictvím EET evidovat. Úleva však není bezplatná. Podnikatel musí platit přirážku 1 400 korun měsíčně k paušální záloze, tedy celkem 16 800 korun ročně navíc.
|2026 (po snížení sociálního odvodu v červenci)
|9 162 Kč měsíčně
|2027
|9 662 Kč měsíčně
|2027 včetně přirážky EET OFF
|11 062 Kč měsíčně
Daňová poradkyně Žítková doporučuje si spočítat, zda se taková úleva vyplatí i ekonomicky. „Pokud mám třeba deset evidovaných plateb měsíčně, je to 120 plateb za rok. Za to, že je nemusím vůbec evidovat, tedy zaplatím 16 800 Kč, což vychází na 140 Kč za jednu platbu,“ uvádí příklad. OSVČ s podobným počtem plateb podléhajících EET spíš doporučuje vystačit si s aplikací MOJE eet, než si nechat evidenci tržeb „vypnout“.
Kdo o EET OFF stojí, měl by myslet na termín, do kdy se může rozhodnout, respektive přihlásit. Pro rok 2027 je to 11. leden 2027. Pozdější přihlášení už není možné. „Výjimkou je zahájení samostatné činnosti v průběhu roku – v tom případě se lze přihlásit i v průběhu roku,“ uvádí Finanční správa.