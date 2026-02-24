Stát narovnal podmínky: daňový odpočet úroků nově i pro družstevníky

Daniel Tácha
Družstevníci se konečně dočkali. Od letošního roku si i oni mohou snížit základ daně o úroky z úvěru na bydlení – konkrétně o svou část úvěru, který splácí jejich bytové družstvo. Dosud tuto možnost neměli, zatímco vlastníci bytů financovaných hypotékou ano. Jak jsou nové podmínky nastavené?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od letoška se rozšiřuje okruh osob, které si mohou snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru na bydlení, nově také o družstevníky — tedy držitele podílu v bytovém družstvu, které jim zajišťuje bydlení. Do konce roku 2025 jim to zákon neumožňoval.

„Nově bude možné odečíst od základu daně také úroky z úvěrů bytových družstev, pokud připadnou na podíl poplatníka a splní ostatní zákonné podmínky,“ potvrzuje tiskový mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle.

Upozorňuje zároveň, že poprvé si družstevníci sníží základ daně o zaplacené úroky z úvěru bytového družstva až za zdaňovací období roku 2026. „Maximální celkový roční limit odpočtu zůstává 150 tisíc korun na jednu společně hospodařící domácnost,“ dodává.

Zmíněný limit odpovídá částce, o kterou si mohou snížit daňový základ také lidé, kteří mají byt nebo dům v osobním vlastnictví pořízený na hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření.

Družstevní byt a hypotéka nejdou příliš dohromady. Financují se jinak

Úvěry bytového družstva a odpočet úroků u členů družstva

Rozšíření daňové úlevy i na držitele podílů v bytovém družstvu vnímá jako férový krok specialistka na hypoteční úvěry skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová. Podle ní i lidé, kteří pořizují družstevní byt a splácejí nájem družstvu, v němž je rozpuštěna i splátka úvěru, řeší svou bytovou potřebu. Často přitom jde o dostupnější, respektive levnější cestu k bydlení.

Družstevní byty jsou podle ní dostupnější například pro mladé rodiny, a to kvůli absenci klasické hypotéky. Výhodné mohou být také pro starší lidi, kteří by už získali pouze hypotéku s krátkou splatností.

Za další výhodu považuje Chňoupková Míchalová i správu bytového družstva, která je podle ní v porovnání se společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) často transparentnější. „Družstva jsou firmy, nad nimiž existuje státní dohled, a mají zaměstnance pracující na plný úvazek. O SVJ se naopak starají dobrovolníci z domu a pod jejich fungování není vždy tak dobře vidět,“ vysvětluje.

Investiční byt bez iluzí: S čím dnes musí drobný investor počítat

Doklad o členství v družstvu a o zaplacených úrocích

Stejně jako u hypotečních úvěrů musejí i družstevníci finančnímu úřadu doložit, že úroky z úvěru družstva za dané zdaňovací období skutečně zaplatili.

„K ročnímu zúčtování daní či daňovému přiznání, v němž si základ daně sníží, doloží členové družstva potvrzení o členství a také výši svého podílu na splácení úvěru a úroků. Přiložit by měli i potvrzení od banky jako poskytovatele úvěru,“ vysvětluje finanční poradkyně.

Bytová družstva si podle ní běžně sjednávají úvěry od bank nebo stavebních spořitelen například na modernizaci domu — zateplení, výměnu oken, střechy či celkovou revitalizaci objektu, případně i na výstavbu nového bytového domu.

Jak se vyznat v inflaci a jaké číslo ovlivní třeba nájmy, přibližuje odborník

Nový podílník bytového družstva

Díky nové úpravě si družstevník poprvé za letošní rok sníží základ daně o poměrnou část úroků zaplacených za úvěr bytového družstva. Obvykle se při výpočtu vychází z podlahové plochy bytu. Ročně lze odečíst zaplacené úroky až do výše 150 tisíc korun, což při patnáctiprocentní dani z příjmu znamená maximální úsporu 22 500 korun.

„Jde o úroky z úvěru bytového družstva ze stavebního spoření, hypotečního úvěru nebo úvěru poskytnutého bankou či stavební spořitelnou,“ upřesňuje Chňoupková Míchalová.

Při převodu družstevního podílu na jinou osobu přechází možnost uplatnit odpočet úroků na nového nabyvatele. Ten si je může odečíst v poměrné výši podle toho, ve kterém měsíci k převodu podílu skutečně došlo.

