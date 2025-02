Daně 2024: Jak sníží daně bezpříspěvkové darování krve a plazmy

Krev ani její složky zatím neumí vyrobit žádná z technologií. Jedinou možností, jak ji, nebo některou z jejích složek získat, je skrze dárcovské odběry. A jelikož platbu za krev a její složky nebo i orgány právní řád zakazuje, nabízí stát dárcům daňová zvýhodnění.

„Často uplatňovaným bezúplatným plněním je bezpříspěvkový odběr krve nebo jejích složek, hodnota jednoho odběru je pro daňové účely oceněna na částku 3 000 korun,“ stojí v zákonu týkajícího se daně z příjmu fyzických osob.

To znamená, že dárci krve, kteří nečerpali od zařízení finanční náhradu výdajů spojených s odběrem, si za každý jeden úspěšný odběr odečítají od základu daně tři tisíce korun. To značí úsporu na dani za každý odběr 450 korun.

„Zaměstnanci uplatňují odpočet za darování krve či jejích složek většinou u svého zaměstnavatele při ročním zúčtování daní, to proti doložení potvrzení o odběrech,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Paušalisté daňové výhody neuplatňují

Živnostníci si základ daně o odběry poníží v daňovém přiznání za předchozí rok. Nesmí k němu zapomenout přiložit také potvrzení od transfuzní stanice nebo jiného zařízení, kde darovali krev nebo plazmu. Hodnotu odběru orgánu od žijícího dárce a jednoho odběru krvetvorných buněk oceňuje finanční úřad částkou 20 000 korun.

„Snížení daňového základu o odběry krve, plazmy, buněk či orgánů neuplatňují OSVČ přihlášené do paušálního režimu. Stejně jako se jich netýkají jiná daňová zvýhodnění, bonusy nebo odpočty úroků z hypotéky,“ říká finanční poradce.

Finanční správa ale upozorňuje, že ani odpočty uplatněné za darování krve a plazmy nejsou úplně bez omezení. „Bezúplatná plnění lze uplatnit maximálně do výše 15 procent základu daně,“ vyjasňuje.

Další limity přináší doporučená frekvence darování krve. Podle Ústavu hematologie a krevní transfuze mají plnou krev ženy darovat ideálně ve čtyřměsíčním rozestupu. Což značí zhruba tři odběry do roka. Mužům doporučuje odběr krve pro darování v rozestupu alespoň tří měsíců, to odpovídá čtyřem odběrům krve ročně. Při uplatnění odpočtu 3 000 korun za odběr tak ženy získají zpět na dani ročně 1 350 korun, muži o 450 korun více, tedy 1 800 korun.

Darování plazmy: Snížený daňový základ nebo finanční náhrada

Možnost snížení daňového základu o 3 000 korun za odběr se týká i darování plazmy. Ovšem jen v případě, že jde stejně jako u plné krve o bezpříspěvkový odběr. Jinak řečeno, pokud dárce nepřijal finanční náhrady za její darování, které nejčastěji nabízejí soukromá plazmaferetická centra. A zatímco plnou krev darují ženy třikrát a muži čtyřikrát do roka, krevní plazmu mohou lidé darovat i ve čtrnáctidenním intervalu.

„Krevní plazma se daruje nejen v krevních centrech v nemocnicích, ale i na mnoha jiných místech. Dokonce i v obchodních centrech fungují soukromá plazmaferetická centra pro darování plazmy,“ říká finanční poradce.

I v nich darují lidé plazmu buď proti poskytnutí finanční náhrady výdajů spojených s dopravou a odběrem. Anebo jako bezpříspěvkoví dárci, kdy takovou náhradu nepřijmou. A jen v takovém případě si v daňovém přiznání či ročním zúčtování daní u zaměstnanců uplatní ponížení základu daně o tři tisíce korun za každý odběr, maximálně však do 15 procent daňového základu. Jinak se finanční náhrada, kterou centra vyplácejí za úspěšný odběr, dnes většinou pohybuje na částce 900 korun, přičemž jeden odběr trvá 30–50 minut, i s tím musí dárci počítat.

„I finanční náhradu poskytnutou za čas strávený odběrem plazmy zákon ale omezuje. Její výše může činit maximálně 5 procent minimální mzdy, což pro letošní rok odpovídá částce 1 040 korun,“ vysvětluje David Kučera. Dodává, že darování plazmy nebo krve s přijatou finanční náhradou je příležitost například pro paušalisty, kteří nemají možnost si odběry odečíst od základu daně nebo pro domácnosti s nízkými příjmy.

Lidem s nízkými příjmy, jak vysvětluje, pokryje daňovou povinnost obvykle sleva na poplatníka a jiné daňové úlevy. Bezpříspěvkové odběry si tak tito lidé, i když pracují a mají příjmy, nemají z čeho odečíst a zbytečně by přicházeli o finanční náhrady. Ty se mohou ročně pohybovat až kolem 20 tisíc korun. To při maximálních dvou odběrech plazmy do měsíce.

Darovat se chodí v pátek

Darování krve či plazmy ale přináší i další benefit. A ten už je pro všechny. Podle zákoníku práce překážku v práci na straně zaměstnance v podobě tzv. jiného úkonu v obecném zájmu. Při této překážce v práci pak zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy či platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, dobu samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v délce až 24 hodin od nástupu cesty k odběru. I proto, jak potvrzují lékaři, mnozí dárci chodí k odběrům zásadně v pátek.