Přispět na dárcovské platformě, bankovním převodem či dárcovskou SMS je dnes běžné. Pomáhají takto fyzické osoby, OSVČ i firmy. Využívají dárci možnosti daňového odpočtu?
Je to přesně naopak. Velký podíl dárců si nechá každoročně uniknout finanční výhody, které jim z toho plynou. Aktuální průzkum realizovaný agenturou STEM říká, že v roce 2023 uplatnilo dary v daňovém přiznání jen 11 procent dárců z řad zaměstnanců, devět procent samostatně výdělečných osob, tzv. OSVČ a jen šest procent firem.
Překvapuje vás to?
Ano. Když existuje možnost získat za filantropii slevu na dani, je s podivem, proč ji lidé a firmy nevyužívají. Mohli by darovat o to více.
Proč to tak podle vás může být?
Těch důvodů je více. Někteří dárci považují věnovanou částku za tak zanedbatelnou, že ji v daňovém přiznání jednoduše opomenou nebo je ani nenapadne, že mohou uplatnit třeba i dar sportovnímu klubu, kde tráví čas jejich děti. Někteří ale o možnosti uplatnit dar jednoduše nevědí. Jiní se pak vyhýbají formalitám, nebo mají pocit zbytečné administrativy.
Iva Pevná
Je vůbec známo, kolik finančních prostředků Češi každoročně na filantropii pošlou?
Lze to vyčíst například z průzkum STEM v Analýze stavu a struktury darování v ČR. Ta uvádí, že se objem darů uplatněných v daňových přiznáních pohybuje v řádu desítek miliard korun. Poslední dostupná data za rok 2023 hovoří o 6,3 miliardách korunách darů od firem, 1,4 miliardě korun od OSVČ a 2,1 miliardy korun od zaměstnanců.
Jsou nějaká data přímo od charitativních organizací?
Jistě. Zájem o darování potvrzují i výsledky jednotlivých charitativních platforem a organizací. Jedna z největších dárcovských platforem, která propojuje dárce s potřebnými organizacemi a dobročinnými projekty, je Darujme.cz. Ta ohlásila v roce 2024 meziroční nárůst darů o 20 milionů korun na celkovou částku 451 milionů korun. Na výtěžku se podílelo 217 tisíc dárců.
Stovky tisíc drobných dárců aktivně darují také v pravidelné Sbírce potravin, která schraňuje potraviny a drogerii pro potravinové banky napříč ČR. Sbírka se koná každoročně na jaře a na podzim. Přičemž podzimní kolo sbírky se na celkovém výtěžku podílí daleko větší měrou, loni to bylo 684 tun zboží, vybírají se hlavně potraviny a drogerie. Z těchto údajů je patrné, že Česko má silnou kulturu drobného dárcovství – lidé darují pravidelně a menší částky, spíš než jednorázově vysoké sumy.
Co je potřeba k tomu, aby si člověk, živnostník nebo i firma mohli dar „dát“ do daňového přiznání?
K uplatnění daňové slevy stačí mít potvrzení o daru od příjemce, které obsahuje označení příjemce, označení dárce, alespoň jméno a příjmení nebo IČO, hodnotu, účel a datum daru.
Lze si vyžádat potvrzení od obdarovaného i dodatečně?
Ano, lze. Pokud dárce dar skutečně poskytl v daném kalendářním roce a existuje o tom průkazný doklad – například výpis z účtu, smlouva nebo potvrzení e-mailem – může si od příjemce vyžádat potvrzení i dodatečně. Zákon neukládá, že by potvrzení muselo být vystaveno bezprostředně po darování, důležité je, aby bylo vydáno s odpovídajícím datem a částkou poskytnutého daru a že potvrzení obsahuje všechny náležitosti – hodnotu, účel, datum a označení dárce i příjemce.
Co třeba účtenka z obchodu, když nakoupím věci do zmíněné Sbírky potravin?
Kdo je zaměstnanec, ten si běžnou účtenku z obchodu v daňovém přiznání uplatnit nemůže. A to ani tehdy, pokud jde o nákup do Sbírky potravin. V takovém případě sice dar skončí u potřebných lidí, ale bez potvrzení od organizátora sbírky ho nelze do přiznání zahrnout. Pokud však dárce – ať už fyzická osoba, OSVČ nebo firma – obdrží potvrzení o převzetí daru s uvedením hodnoty a data, lze ho uplatnit.
Je nějak limitovaná výše či hodnota darů?
Pokud dar do daňového přiznání uplatňuje fyzická osoba, musí celková hodnota všech darů v daném kalendářním roce přesáhnout alespoň jeden tisíc korun nebo dvě procenta základu daně. Za rok 2025 si můžete odečíst za filantropii až 30 procent základu daně.
Co všechno se vlastně rozumí darem? A jakou cestou ho musíme darovat, aby byl daňově uznatelný?
Zákon říká, že musí jít výhradně o bezúplatné plnění poskytnuté obci, kraji, organizační složce státu, právnické osobě, nebo právnické osobě, která je pořadatelem veřejných sbírek, dále také registrované církvi či náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní společnosti, nebo politické straně či hnutí.
A musí se jednat o dary na vzdělávání, vědu, kulturu, školství, policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat; na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní a náboženské a na činnost politických stran. V případě právnických osob tedy máte řadu možností, na jaké účely a jakým organizacím svoje peníze můžete poslat a budete si je moci „dát do daní“. Dar může být finanční i věcný, rozhodující je vždy bezúplatnost a účel.
Můžete uvést nějaké příklady z praxe, aby si čtenáři snadněji představili, o co všechno může jít?
Určitě. Uplatnit lze například dar místní základní škole na nákup učebních pomůcek, příspěvek sportovnímu klubu, kde hrají vaše děti, dar městu na kulturní akce nebo podpora regionální neziskové organizace. Stejně tak lze uznat i dar nemocnici, domovu pro seniory, útulku pro zvířata nebo ekologickému projektu.
U podnikatelů může jít třeba o dar techniky, notebooků či materiálu neziskové organizaci, pokud je doložena hodnota a účel.
Lze si v daňovém přiznání uplatnit i dar fyzické osobě, tedy jednotlivci? A případně za jakých podmínek?
I to je možné, ale tady už jsou pravidla přece jenom trochu složitější. Pro uplatnění odčitatelné položky se musí jednat pouze o dar fyzické osobě, která je poskytovatelem zdravotních služeb, provozuje školu či školské zařízení, zařízení pro toulavá, opuštěná nebo ohrožená zvířata, a váš dar musí směřovat na financování těchto zařízení. Druhou možností je dar invalidnímu důchodci nebo nezletilému dítěti závislému na péči jiné osoby. V tomto případě musí jít o příspěvek na zdravotnické prostředky, pomůcky nebo majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
Uvedla byste opět i zde nějaké praktické příklady?
Typickým příkladem je příspěvek na invalidní vozík, speciální zdravotní pomůcku nebo úpravu bytu pro osobu se zdravotním postižením. Rodiče například mohou přispět na nákup pomůcek pro dítě s poruchou autistického spektra nebo sluchově postižené dítě, pokud jsou doloženy účel a hodnota daru.
Známý konsolidační balíček umožňoval, aby si poplatníci odečetli z daňového základu také dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací. Platí tato možnost ještě i pro rok 2025? A jak se takový dar případně prokazuje?
Ano, možnost uplatnit dary na podporu Ukrajiny platí i pro rok 2025. Dar může být poskytnut buď přímo ukrajinské organizaci, která má právní osobnost a působí v humanitární nebo charitativní oblasti, nebo – a to je jednodušší a doporučovaná cesta – prostřednictvím českého subjektu, který pomoc na Ukrajině zajišťuje.
Klíčové je mít potvrzení o daru s uvedením hodnoty, účelu a data. Pokud jsou tyto náležitosti splněny, lze dar uplatnit jako odčitatelnou položku i v daňovém přiznání za rok 2025.
Dary ale mohou být i „nefinanční povahy“, že?
Ano, zákon umožňuje odečíst od základu daně i některé nepeněžní dary. Patří sem například darování krve, kde si dárce může odečíst 3 tisíce korun za každý odběr.
Za odběr kostní dřeně se pak jedná dokonce o 20 tisíc korun. U zaměstnanců se tyto dary obvykle uplatňují prostřednictvím mzdové účetní v rámci ročního zúčtování daně.
Často dary poskytují manželské páry. Jak v praxi provést uplatnění v daňovém přiznání?
Dary mohou uplatnit oba manželé, ale ne ten samý dar dvakrát. Pokud je dar uhrazen z jejich společného majetku, mohou se dohodnout, který z nich si ho uplatní, nebo si částku rozdělí v poměru. V praxi se nejčastěji uplatňuje celý dar u jednoho z manželů, aby se předešlo komplikacím při daňové kontrole.
Darovat mohou i firmy. Jaká platí pravidla pro ně? Jsou odlišná?
Hodnota každého jednotlivého daru, který si chce od základu daně odečíst právnická osoba (firma), musí dosahovat alespoň dva tisíce korun a příjemcem musí být například právnická osoba se sídlem v ČR nebo organizační složka státu. Maximální výše odpočtu je 30 procent ze sníženého základu daně. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání.
U firem se často objevuje také darování věcí nebo služeb – například reklamní nebo IT techniky neziskové organizaci. I to je možné, pokud je dar řádně oceněn a doložen potvrzením příjemce. Je ale potřeba pohlídat, aby dar nebyl poskytnut s očekáváním protiplnění – například reklamy nebo propagace. V takovém případě už nejde o dar, ale o daňově uznatelný náklad, který se posuzuje jinak.
Jaké chyby lidé nebo firmy při uplatňování darů v daňovém přiznání nejčastěji dělají?
Typickou chybou bývá, že dárce uplatní dar bez potřebného potvrzení nebo si uloží pouze doklad o platbě. Další častou chybou je nesprávný účel daru – například když je dar poskytnut fyzické osobě, která nesplňuje zákonné podmínky.
Doporučuji každému, kdo daruje pravidelně, aby si průběžně vedl jednoduchý přehled všech poskytnutých darů a k nim ukládal potvrzení – tím se vyhne problémům při kontrole i zbytečným chybám v daňovém přiznání.
Jak byste celkově zhodnotila přístup Čechů k dárcovství z daňového pohledu?
Češi mají obecně silný smysl pro solidaritu a ochotu pomáhat – a to napříč generacemi. Na druhou stranu jsou stále poměrně zdrženliví v uplatňování daňových výhod, které s dárcovstvím souvisejí. Myslím, že kdyby více lidí a firem vědělo, že i drobný dar může mít dopad a zároveň snížit daňový základ, motivovalo by to k ještě větší štědrosti.