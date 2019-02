Jen do konce ledna je čas na přiznání daně z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna podávají daňoví poplatníci, jestliže během roku 2018 pořídili nemovitost. Termín pro podání daňového přiznání je stejný, ať už byla nemovitost pořízena v únoru nebo v říjnu.

„Daňové přiznání je nutné podat nejen při koupi nemovitosti, ale i v případě dědictví nebo nabytí pozemku, bytu či domu darem. Daňové přiznání se přitom podává jen jednou a v dalších letech se pouze platí daň, kterou finanční úřad vyměří podle údajů uvedených v tomto daňovém přiznání,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí pouze při úplatném pořízení nemovitosti, vždy ji platí kupující a daňová sazba je čtyři procenta ze základu daně. Daň z nabytí nemovitých věcí se platí při koupi nemovitosti pouze jednou, daň z nemovitých věcí se platí každoročně, vždy do konce května.

„Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do konce ledna. Pokud vyčíslená souhrnná daň nepřesahuje pět tisíc korun, platí se následně jednorázově do konce května. U vyšší daňové povinnosti lze zaplatit daň ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Výsledná daň je v jednotlivých městech rozdílná

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb. Za stejnou rozlohu pozemků nebo za stejně veliké byty či domy se platí na území České republiky různě vysoká daň z nemovitých věcí. Částku daně ovlivňuje i koeficient podle velikosti obce a místní koeficient.

Při vyplňování modrého daňového formuláře je potřeba tyto koeficienty znát, dohledat je lze na daňovém portálu Finanční správy. „V praxi musejí někteří občané podávat daňové přiznání na jiném finančním úřadě než v místě bydliště, záleží totiž na tom, kde se nachází nemovitost,“ dodává daňová poradkyně.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí u nemovitosti ve společném jmění manželů může vyřídit pouze jeden z manželů, protože v takovém případě jde o solidární daňovou povinnost (podle § 13 zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. v platném znění).

Daňový portál Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí

V praxi může dojít i k situaci, že se nejdříve musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a teprve potom k dani z nabytí nemovitých věcí. Jestliže jste například u bytu provedli vklad do katastru nemovitostí začátkem listopadu 2018, potom je nutné podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do konce února 2019, přičemž daňové přiznání k dani z nemovitých věcí již do konce ledna.

„I když se například u bytu daň z nemovitých věcí pohybuje zpravidla v řádech stokorun, je vhodné si pečlivě ohlídat splnění daňových povinností, protože sankce může být v takových případech citelně vyšší než samotná daňová povinnost,“ varuje Gabriela Ivanco.

Více dědiců nemovitosti

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat i v případě dědictví. V praxi dochází často k situaci, že je více dědiců. V takovém případě jsou dvě možná řešení daňových povinností.

Buď daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vyplní a zaplatí pouze jeden ze spoluvlastníků, nebo podá daňové přiznání každý zvlášť ke svému podílu na nemovitosti. Když tedy podá daňové přiznání jeden z dědiců, potom se pro daňové účely považuje za společného zástupce.

V případě, že jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání pouze ke svému spoluvlastnickému podílu, potom má tuto povinnost každý další spoluvlastník.