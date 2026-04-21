Daňové přiznání s pomocí AI? Finanční správa testuje pomocníka pro zaměstnance

Pavla Žáková
Správné vyplnění daňového přiznání online nebo na papíře je nezbytné pro OSVČ i zaměstnance, kterým zaměstnavatel neudělá roční zúčtování daně. V budoucnu by při něm mohl pomoci AI asistent, kterého nyní testuje Finanční správa. S čím pomůže a co od něj čekat?
foto: Profimedia.cz

Finanční správa spustila pilotní projekt, který má lidem pomoci s vyplňováním daňového přiznání. Nástroj využívající umělou inteligenci (AI) má umět hlavně přepsat údaje z různých potvrzení a dokumentů. Pokud se osvědčí, jeho použití se může rozšířit.

Daňové přiznání za 2025 s pomocí AI

„V první fázi je aplikace určena především zaměstnancům, kteří nemají jiné typy příjmů – například lidem pracujícím pro více zaměstnavatelů nebo studentům s výdělkem z brigád. Osoby samostatně výdělečně činné zatím tuto možnost využít nemohou,“ uvedla Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Zatím je AI pomocník určený jen pro snazší vyplnění formuláře daňového přiznání, nikoli pro jeho kompletaci a podání. Nadále je nutné DP podat přes portál Moje daně, případně datovou schránkou nebo vytištěný osobně či poštou.

Vyzkoušet pomoc umělé inteligence si lidé mohou na stránkách Finanční správy. „Princip fungování spočívá v tom, že uživatel do aplikace nahraje potřebné dokumenty, typicky potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění daňových slev, odpočtů a daňového zvýhodnění. Může se jednat o potvrzení o poskytnutých darech, příspěvcích na penzijní spoření a podobně. Dokumenty mohou být v různých formátech, například v podobě PDF, skenu či fotografie,“ vysvětlil mluvčí Finanční správy Patrik Madle.

AI asistent načte data, ale DP nepošle

Aplikace následně uživatele upozorní, že dokumenty budou zpracované „v zabezpečeném prostředí s využitím technologie Microsoft Azure Open AI.“ Systém následně určí relevantní čísla v dokumentech a zapíše je na správná místa do DP. Vyplní také další údaje na potvrzeních včetně jména, zaměstnavatele a dalších dat.

K novince přistoupila Finanční správa hlavně proto, že přibývá počet DP podaných zaměstnanci, a to přibližně o 5 % každý rok. Mnoho lidí má podle úřadu potíže se samotným procesem podání. V loňském roce odevzdalo daňové přiznání zhruba 650 000 zaměstnanců. Ještě letos Finanční správa očekává, že AI asistent pomůže s vyplněním asi 30 000 přiznání.

Zjednodušení daňového přiznání online

Umělá inteligence by měla podle generální ředitelky finanční správy Simony Hornochové výrazně zjednodušit práci s formuláři. „Netestujeme však jen samotné předvyplňování přiznání, ale i uživatelskou přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy,“ dodala Hornochová.

Novinku hodnotí kladně i odborníci z finančního sektoru. „Nový nástroj zároveň ukazuje, že umělá inteligence se postupně prosazuje i ve veřejné správě, kde může zjednodušit administrativu a zpřístupnit státní služby širší veřejnosti. V praxi může pomoci zejména lidem, kteří si s daňovým přiznáním nevědí rady, obávají se chyb nebo podávají formuláře jen výjimečně. Právě jednoduchost a srozumitelnost budou pro úspěch podobných digitálních služeb klíčové,“ uvedl například Pavel Janeček z poradenské společnosti Royal Bridge Partners.

Kdy podat DP online v roce 2026

Daňové přiznání za rok 2025 je třeba podat elektronicky do 4. května2026. Termín pro listinnou podobu DP již vypršel 1. dubna. Naopak podnikatelé, kteří využívají daňového poradce, případně jim zákon přikazuje povinný audit, mají termín posunutý na 1. července.

Od doby podání DP se odvíjí také lhůta, v níž mohou plátci daně očekávat vrácení případného přeplatku, a také to, kdy mají podat přehledy OSVČ zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

DP za 2025 a vrácení přeplatku v roce 2026
Forma a termín podáníDo kdy bude vrácen přeplatek
Papírové DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Elektronické DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Papírové DP od 2. 4. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026do 3. června 2026
Elektronické DP od 5. 5. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026do 31. července 2026

