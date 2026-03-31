Daňové přiznání, celým názvem přiznání k dani z příjmů fyzických osob, lze na příslušný finanční úřad podat jak „postaru“, tedy v papírové formě, tak elektronicky. Pro každé podání jsou určené jiné termíny: zatímco papírové DP musíte podat do 1. dubna 2026, s elektronickým tolik spěchat nemusíte – lze ho podat do 4. května 2026.
Ne vše, co pošlete elektronicky, se ale počítá jako elektronické podání.
Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky
Elektronické daňové přiznání 2026
„Elektronické podání musí být učiněno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. To znamená, že rozhodující je jak způsob odeslání, tak i forma samotného podání. Elektronické podání je pouze to, které používá elektronický formulář ve stanoveném formátu (EPO/Moje daně) a je odesláno přes datovou schránku, nebo přes portál Moje daně/ DIS+, nebo s uznávaným elektronickým podpisem,“ vysvětluje vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Michal Rychtera.
Pokud byste se tedy rozhodli, že tiskopis vyplníte na papíru, podepíšete, oskenujete a pošlete datovou schránkou, o elektronické podání se nejedná. DP bylo totiž posláno sice elektronicky, ale v chybné formě. Úřad by vás podle Rychtery následně vyzval k odstranění vad – k podání v předepsaném formátu a struktuře. A pokud byste stejný tiskopis zaslali jen e-mailem, vůbec by nešlo o platné podání.
|Přihlášení k paušálnímu režimu daně
|12. ledna
|Podání daňového přiznání v základní lhůtě
|1. dubna
|Podání daňového přiznání elektronicky
|4. května
|Podání daňového přiznání zpracovaného poradcem nebo při povinnosti auditu
|1. července
Splatnost daně z příjmů za 2025
Datum, kdy DP podáte, rozhoduje také o tom, do kdy máte splatnost daně: když ho podáte nejpozději 1. dubna 2026, ať už papírově nebo elektronicky, musíte také do 1. dubna 2026 zaplatit daň. Pokud ho ale podáte až po 1. dubnu elektronicky, na zaplacení máte čas do 4. května 2026.
V tomto bodě se často chybuje, jak upozornil Rychtera. „Někteří poplatníci v tom nemají zcela jasno a domnívají se, že když podávají elektronicky, mají posunutou lhůtu pro placení, i když podají do 1. 4. 2026,“ vysvětlil.
Datum 4. května 2026 je zároveň nejzazší termín, kdy můžete DP za 2025 podat bez sankcí. Výjimkou jsou jen případy, kdy zákon vyžaduje mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem nebo kdy DP podává daňový poradce. Jak doplnil Rychtera, tam se lhůta prodlužuje na šest měsíců po skončení účetního období, čili na začátek července.