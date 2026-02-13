Daně 2025: Zrušili jste předčasně životko či penzijko? Musíte podat daňové přiznání

Eva Sovová
Zrušili jste z nejrůznějších osobních nebo finančních důvodů předčasně své penzijní nebo životní pojištění? Pak to může mít finanční dopad. Pokud jste na tyto smlouvy uplatňovali v minulých letech daňové odpočty, a loni jste některou z nich zrušili, musíte za rok 2025 podat daňové přiznání a zaplatit více na dani z příjmu. O jakou částku půjde a koho se to přesně týká?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Při splnění zákonných podmínek bylo možné v minulých letech v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatňovat při výpočtu roční daně z příjmu daňový odpočet u vlastních vkladů na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Tyto produkty slouží k zajištění na penzi a jsou státem podporované.

„Všechny daňové odpočty snižují roční daňový základ a tím i roční daň z příjmu, zpravidla každá tisícikoruna daňového odpočtu znamenala úsporu na dani z příjmu ve výši 150 korun,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Daňové důsledky předčasného zrušení smlouvy

Zrušit předčasně životko nebo penzijko se nemusí vyplatit, může to mít v řadě případů daňové důsledky. Kdo na takové smlouvy uplatňoval v minulých letech daňové odpočty, musí je zpětně dodanit. A pozor. Pro roční daňové odpočty jsou stanoveny limity, které se během let měnily.

V klidu ale mohou zůstat ti, kteří mají uzavřeno více smluv o životním pojištění a v roce 2025 zrušili smlouvu, u které žádné daňové odpočty neuplatňovali. V takovém případě nemá toto finanční rozhodnutí žádný daňový dopad a neznamená zvýšení daně z příjmu. „Kdo má více smluv o životním pojištění, ten by měl případně jako první zrušit tu, u které daňové odpočty nečerpal,“ doplňuje Ivanco.

I zaměstnanci vyplňují daňové přiznání

Předčasné zrušení smlouvy je vhodné důkladně zvážit, zpětné dodanění uplatněných daňových odpočtů je totiž jedním z negativních jevů předčasného zrušení těchto finančních produktů. U zaměstnanců to navíc znamená, že nemohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

„Zaměstnanci, kteří během loňského roku předčasně zrušili penzijko nebo životko, tak nemohou letos požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a sami si budou muset podat daňové přiznání,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Jak se dodanění promítne do daňového přiznání

Daňoví poplatníci, kteří budou v daňovém přiznání za rok 2025 dodaňovat uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech, budou vyplňovat klasické čtyřstránkové daňové přiznání, Zároveň musí vyplnit i přílohu číslo dva daňového přiznání, kde se uvádí i příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmu, mezi které právě patří i daňové odpočty za uplynulých deset let.

Jde o tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmů, které se do ročního zúčtování daně nezahrnují a musí je proto poplatník uvést přímo v daňovém přiznání. „Daňový poplatník, který si například spořil v posledních deseti letech na smlouvu o životním pojištění pravidelně 1 000 korun měsíčně a tuto částku si každý rok uplatnil jako odpočet, při předčasném zrušení smlouvy si zvýší svůj daňový základ za rok 2025 o 120 000 korun,“ vypočítává daňová poradkyně.

Dodanění příspěvků zaměstnavatele

Při předčasném zrušení smlouvy je nutné zohlednit také případné příspěvky zaměstnavatele, které byly v minulosti u zaměstnance osvobozeny od daně podle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů. Při nesplnění zákonných podmínek produktu se toto osvobození zpětně ruší a dříve osvobozené příspěvky zaměstnavatele se stávají zdanitelným příjmem ze závislé činnosti.

Na rozdíl od vlastních uplatněných odpočtů, které se uvádějí jako ostatní příjem v příloze č. 2 daňového přiznání, se dodanění příspěvků zaměstnavatele zahrnuje přímo mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 v hlavní části daňového přiznání. U poplatníků s vyšším daňovým základem může být daňový dopad významný, protože dodatečně zdaněné příspěvky zaměstnavatele mohou navýšit základ daně, u kterého se nad stanoveným limitem uplatní 23% sazba daně z příjmů.

Novinky 2026: Kolik zaplatí bohatí s vysokými výdělky na odvodech a dani z příjmu

Komu se dodanění odpočtů daňově prodraží?

Jestliže bude roční daňový základ za rok 2025 do 1 676 052 korun, tak každé zvýšení základu daně o 10 000 korun zvýší roční daň z příjmu o 1 500 korun. Vzhledem k tomu, že daňový základ nad 1 676 052 korun již podléhá 23% sazbě daně z příjmu, tak daňovým poplatníkům s vysokým daňovým základem zvýší každých 10 000 korun daň z příjmu o 2 300 korun. „S ohledem na zvýšenou roční daňovou povinnost je vhodné si předčasné zrušení smlouvy vždy pečlivě promyslet a případně najít výhodnější finanční řešení rodinné situace,“ doporučuje Gabriela Ivanco.

