Daně 2024: Co můžete dát legálně do svých výdajů a co už u berňáku neprojde

Nejjednodušším a obvykle i nejvýhodnějším způsobem, kterým mohou osoby samostatně výdělečné (OSVČ) v daňovém přiznání uplatnit své výdaje z podnikání nebo z jiné samostatné činnosti, případně z pronájmu majetku zařazeného do jejich obchodního majetku, jsou paušální výdaje vypočítané procentem z příjmů. Ty je možné uplatnit i u příjmů z pronájmu, kdy nemovitost není zařazena do obchodního majetku a pronájem tak není podnikáním (například dlouhodobý pronájem bytu či chalupy). Hlavní předností této varianty je především komfort.

Při využití paušálních výdajů podnikatelé nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, ale jen přehled skutečně přijatých příjmů za období od 1. ledna do 31. prosince a přehled pohledávek. Princip je jednoduchý. Podnikatel si neschovává žádné účtenky, ale prostě a jednoduše od příjmů odečte jen určitou procentuální část. Jakou, to záleží na druhu podnikání.

Za rok 2024 mohou podnikatelé počítat paušální výdaje z částky (= příjmu) až dva miliony korun. Co je nad ni, to do daňového základu zahrnou celé.

Paušály se dělí do kategorií:

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,

60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,

40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,

30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Druhou variantou je danění podle skutečných nákladů. Zde podnikatel proti svým příjmům uplatňuje skutečné výdaje, které k dosažení svých příjmů vynaložil. K tomu je ale třeba vést daňovou evidenci. Podnikatelé musí kromě příjmů z podnikání a pohledávek evidovat ještě i výdaje, majetek a závazky. Právě možnost zahrnutí různých položek do výdajů (nákladů) může nejedné OSVČ připadat atraktivní.

Tak takhle ne

Vypadat to může třeba takhle: „Začnu podnikat jako pedikérka, koupím si notebook, to je dnes obhajitelné u jakéhokoli podnikání. A pak ještě jeden do provozovny a jeden do rezervy – ve skutečnosti je budou používat děti. Napíšu to na firmu a odepíšu si to z daní.“ Tak takhle by to opravdu nešlo. Legislativa totiž hovoří jasně. Náklady, které chcete uplatnit, musí sloužit k dosažení, zajištění a udržení příjmu. Musí být tedy účelné, ale i přiměřené.

Jinými slovy, odepsat si něco z daní ve skutečnosti znamená, že si díky výdajům snižujete daňový základ, ze kterého se až následně vypočítává daň. Zjednodušeně – když si koupíte sluchátka za tisícovku, snížíte si daň z příjmů, ušetříte na dani 150 korun (1 000 x 15 procent

Někdy je však třeba dost přemýšlet, co si jako náklad můžete dovolit uvést – příliš „kreativní“ vyložení zákona o účetnictví a o dani z příjmů by mohlo vést k tomu, že kontrola z finančního úřadu výdaj neuzná, budete muset dodatečně přiznat vyšší příjem, doplatit daň a uhradit i pokutu.

„Obecně platí, že daňově uznatelný výdaj je ten vynaložený pro dosažení, zajištění a udržení příjmů. Kreativitě se meze nekladou, ale vždy je třeba prokázat, že bez tohoto výdaje by nebylo dosaženo konkrétních příjmů,“ vysvětluje daňová poradkyně Blanka Marková.

Kontrola z finančního úřadu přitom může přijít standardně až tři roky po tom roce, za který přiznáváte daně. Když se však v té době úřad ozve s nějakým požadavkem ohledně doměření daně, může se lhůta znatelně prodloužit – až na deset let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Na co si dát pozor

Vyplatí se proto prostudovat si podmínky, za kterých můžete některé specifické výdaje uplatnit:

1. Nájem, energie, komunikace...

Pokud podnikáte mimo své bydliště a máte samostatnou provozovnu na jiné adrese, můžete si výdaje na nájem, vodu, elektřinu, internet, telefon... uplatnit v plné výši. Když však podnikáte z domácí adresy, tak jednoduché to není. Stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů. Ten lze určit například podle využívané plochy či doby užívání. Ideální je obrátit se na daňového poradce, abyste později nenarazili.

2. Dárky

Vaše firma má výročí a vy jste se rozhodli věnovat obchodním partnerům nějaký reklamní předmět. Vyberete si třeba slušnou powerbanku či luxusní pero.

Drobné pozornosti obchodním partnerům či klientům jsou daňově odůvodnitelné, protože se dá očekávat, že podnikatel, kterému jste dali dárek, na vaši firmu nezapomene při další objednávce materiálu či služeb. Vejdou se sem propisky, hrnky, trika, diáře, flashky... Musí však jít o předměty do maximální hodnoty 500 korun za kus. Pamatujte na to, že dárek musí být označen logem firmy, to však nemusí být přímo na darovaném předmětu – stačí, když je na obalu či třeba na dárkové tašce.

V potaz vezměte i to, že dárky nesmějí být věci, které jsou předmětem spotřební daně (alkohol, cigarety...). A pozor – od roku 2024 už není možné jako dárek, jehož hodnotu si odečtete od daňového základu, použít tichá vína.

Obdarované je třeba evidovat, evidence však nemusí být jmenovitá u dárků nižší hodnoty. Pokud jde třeba o plastové klíčenky, bude stačit informace, že na dni otevřených dveří jste jich rozdali 243, u dražších dárků už je však třeba vést si seznam obdarovaných.

3. Automobil

Chcete-li provoz auta uplatnit jako náklad, nemusíte už být přihlášeni k silniční dani, a tudíž ji nemusíte ani platit. Pokud používáte vůz i k soukromým účelům, musíte vhodně (například poměrem ujetých kilometrů) krátit náklady na údržbu, opravy, dálniční známky...

Možnosti, jak automobil zahrnout do výdajů, jsou přitom tři:

a) Reálné výdaje podle dokladů a knihy jízd.

b) Cestovní náhrady podle ujetých kilometrů.

Není třeba si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot daných vyhláškou pro rok 2024: 38,20 Kč za 1 l benzinu 95 42,60 Kč za 1 l benzinu 98 38,70 Kč za 1 l nafty 7,70 Kč za 1 kWh elektřiny. Za každý ujetý km lze přičíst základní náhradu, u osobních aut 5,60 Kč. Spotřeba se bere dle údaje v technickém průkazu.

c) Paušální výdaj za dopravu

Lze uplatnit maximálně za tři vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá v majetku firmy. U automobilů využívaných pouze ke služebním účelům lze uvést jako výdaj 5000 korun měsíčně. Pokud vůz používáte i k soukromým aktivitám, je možné počítat se sníženým paušálem 4000 korun měsíčně. V paušálu se skrývají nejen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné.

4. Strava

Sami sobě můžete platit za jídlo jen u služební cesty mimo provozovnu. Při takovém výjezdu byl za rok 2024 nárok na stravné 140 korun, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 212 korun, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 333 korun, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. O cestách je třeba vést evidenci (datum, od–do, místo a důvod).

Jak je to s účty za jídlo, na které pozvete někoho ze svých zákazníků (případně někoho, u koho doufáte, že se klientem stane)? Účtenky třeba za pracovní oběd se zákazníkem si do nákladů raději nedávejte, to je hodně ožehavé téma. Museli byste prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou, a to není jednoduché. Navíc kdybyste pozvali na večeři deset potenciálních klientů a jen jednou byste získali zakázku, těžko by se souvislost dokazovala.

5. Vybavení

Pokud je místo podnikání shodné s vaším bydlištěm, budete podobně jako u energií výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám – třeba když si pořídíte bezpečnostní kameru, vyměníte podlahy v celém domě (tedy i v místnostech, kde máte provozovnu).

Stále platí, že věci by měly mít smysluplné využití – jak co do počtu, tak co do luxusu. Dejte pozor i na hodnotu vybavení – pokud si do kanceláře pořídíte designový lustr za 100 000 korun, nemůžete prostě založit účtenku za něj do evidence – majetek v hodnotě nad 80 000 korun za kus je třeba takzvaně odepisovat.

6. Oblečení

Za určitých podmínek je možné jako výdaj z podnikání uplatnit i oblečení. Ona pravidla jsou však nastavena dost nekompromisně: musíte mít směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě. Tu si vytvoříte sami, nemusí být složitá, ale existovat musí. Zásadní podmínkou také je, aby oblečení bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy. Pokud tedy vaše podnikání vyžaduje, abyste chodili v obleku/kostýmku, nebude stačit nášivka na podšívce ani odznáček v klopě.

A třeba jako finanční poradce nechcete chodit s velkým logem firmy na zádech saka… Pochopitelně i typ oblečení musí odpovídat charakteru podnikání – montérky pro zedníka jsou v pořádku, ajťák by nejspíš padl do podezření, že je bude využívat na zahradě v soukromém čase.

7. Jsem ve ztrátě

Jste-li ve ztrátě, zapíšete ji v daňovém přiznání a v dalších pěti letech ji můžete odčítat od daňového základu. Využití ztráty v budoucnu může a nemusí nastat. Pokud do pěti let nevykážete zisk, nárok na uplatnění ztráty se promlčí. Při ztrátě musíte podat přiznání i při příjmech do 50 000 korun za rok.

Nevíte si s daněmi rady?

Můžete se obrátit na daňového poradce či na účetního. Daňový poradce za svou práci ručí a vy si můžete odložit odevzdání daňového přiznání na červenec. Toto privilegium účetní nemají, bývají však levnější. Jednoduché daňové přiznání od daňového poradce stojí v řádu tisíců korun.