Zrušením školkovného i dalších daňových slev ztrácí Češi tisíce korun

V roce 2023 činilo školkovné maximálně 17 300 korun na každé dítě. V daňovém přiznání za rok 2023, které se podává letos, tak může rodina se dvěma dětmi ve školce mít roční daň z příjmu nižší až o 34 600 korun.

Za rok 2024 však už toto finanční přilepšení za děti chodící školky rodiny od státu nedostanou, protože tato sleva byla zrušena. Pro rok 2024 už nelze uplatnit ani slevu na studenta, která činila 4 020 korun.

Omezení slevy na manželku či manžela

Omezení v daňovém přiznání za rok 2024, které se řeší počátkem roku 2025, se dočkala i sleva na manželku či manžela.

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2023 je nyní možné uplatnit slevu na manželku či manžela, pokud jejich vlastní rozhodný příjem za rok 2023 nepřekročil 68 tisíc korun. Do rozhodného příjmu se přitom nezapočítávají například dávky státní sociální podpory, jako je především rodičovský příspěvek. Roční daňová sleva na manželku či manžela činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P potom ve dvojnásobné výši.

Pro rok 2024 sice zůstává příjmový limit ve stejné výši, ale bude možné uplatnit tuto slevu pouze v případě, že druhý z manželů pečuje o dítě do tří let věku. „Pro rodiny, kde je jeden z manželů v domácnosti kvůli péči o děti starší tří let, bude omezení slevy znamenat značný zásah do finančního hospodaření,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Vyšší odvody na dani z příjmu

Daňoví poplatníci, kteří v letošním daňovém přiznání za rok 2023 čerpají školkovné nebo slevu na studenta, zaplatí v dalším zdaňovacím období za rok 2024 více na dani z příjmu fyzických osob. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se žádné slevy neuplatňují, takže na výpočet povinného pojistného nemá zrušení uvedených daňových slev žádný vliv.

„Školkovné bylo možné vždy uplatnit až za celý kalendářní rok, takže ještě za rok 2023 obdrží hodně zaměstnanců daňovou vratku. V roce 2024 a dalších letech však objem daňových přeplatků poklesne,“ dodává daňová poradkyně.

Rušení slev dopadne na řadu rodin

Rušení daňových slev na studenta a školkovné i omezení daňové slevy na manželku či manžela samozřejmě pocítí více rodiny s průměrnými příjmy než rodiny s nadprůměrnými příjmy. Vykompenzovat tento finanční propad zvýšením ročního příjmu bude pro hodně domácností složité a jejich životní úroveň tedy poklesne.

Pro rok 2024 se navíc pro všechny zaměstnance zavádí nemocenské pojištění v sazbě 0,6 procenta z hrubé mzdy. „Vzhledem k přetrvávající meziroční inflaci a vyššímu zdanění v roce 2024 bude ještě více rodin muset velmi pečlivě plánovat každý výdaj,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Sleva na poplatníka zůstává stejná

„Nemění se však základní daňová sleva na poplatníka, která i za celý rok 2024 bude činit 30 840 korun, tak jako v roce 2023,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Sleva na poplatníka, na rozdíl od ostatních daňových slev nebo daňových odpočtů, se nemusí nijak prokazovat. Nárok na tuto slevu mají v plném rozsahu i výdělečně činní studenti nebo důchodci. I když zdanitelné příjmy plynuly pouze po část roku, tak se sleva na poplatníka nijak nekrátí. Od roku 2022 je však tato sleva stejná, a to ve výši 30 840 korun.

Vývoj roční slevy na poplatníka v Kč 2020 2021 2022 2023 2024 24 840 27 840 30 840 30 840 30 840

Nemění se ani daňové zvýhodnění na děti

Ve stejných částkách zůstane i daňové zvýhodnění na děti. Toto zvýhodnění může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Zaměstnanci obvykle čerpají daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy. Měsíční částka daňového zvýhodnění je na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí a další dítě již 2 320 korun. A pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je zvýhodnění dokonce dvojnásobně vysoké.

„Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, zaměstnanec se třemi dětmi si tak sníží daňovou povinnost o 5 447 korun,“ poznamenává daňová poradkyně společnosti Mazars.