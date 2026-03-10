Při vyplňování daňového přiznání mohou lidé počítat se slevami, které snižují přímo daňovou povinnost. A pak s takzvanými odčitatelnými položkami – ty snižují základ daně. Oboje mohou využívat zaměstnanci i živnostníci bez ohledu na to, zda daní výdajovými paušály či podle skutečných výdajů.
Jedinou výjimkou jsou plátci paušální daně. Ti sice nemusí podávat daňové přiznání, ale také nemohou uplatňovat žádné daňové slevy ani odčitatelné položky.
DAŇOVÉ SLEVY
- Základní sleva na poplatníka
Základní sleva na poplatníka činí 30 840 korun a mohou ji uplatnit všichni bez omezení: zaměstnanci i OSVČ. A to bez ohledu na délku trvání činnosti, druh příjmu či jiné podmínky. „Tato sleva se uplatňuje přímo proti vypočtené dani. Je tedy poměrně klíčová zejména pro drobné podnikatele a živnostníky s nižšími zisky, protože dokáže jejich daňovou povinnost výrazně snížit nebo zcela eliminovat,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
- Sleva na manžela či manželku
Rodiny mohou uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 korun. Nárok na ni vzniká tehdy, pokud manžel nebo manželka neměli za rok 2025 příjmy vyšší než 68 000 korun a zároveň žijí ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do tří let věku. „Do této částky se ale nezapočítávají například dávky státní sociální podpory, kam patří mimo jiné rodičovská. Peněžitá pomoc v mateřství, takzvaná mateřská, se už ale do limitu počítá,“ upozorňuje na důležité detaily Šárka Valentová, poradkyně KODAP Liberec.
Výše slevy na manžela či manželku se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je partnerovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
K přiznání slevy budete muset dodat čestné prohlášení manžela o výši příjmů a vlastní čestné prohlášení o sdílení společné domácnosti.
- Další osobní slevy
Uplatnit je možné také slevu na invaliditu poplatníka (základní ve výši 2 520 korun, rozšířená ve výši 5 040 korun), kterou je třeba doložit dokladem o přiznaném invalidním důchodu. Nebo slevu na držitele průkazu ZTP/P (částka 16 140 korun), v tomto případě bude nutné k přiznání doložit kopii průkazu.
Méně známou úlevou je sleva na zastavenou exekuci. „Je to sleva, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 korun bez příslušenství a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani zčásti,“ vysvětluje Valentová.
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI
Dále je možné využít daňové zvýhodnění na děti ve výši 15 204 korun za rok na první dítě, 22 320 korun na druhé a 27 840 korun na třetí a každé další dítě. U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva zdvojnásobí.
Toto zvýhodnění lze uplatnit pro nezletilé děti. A možné to je rovněž u plnoletých dětí až do 26 let jejich věku, ale jen tehdy, pokud studují nebo nemohou pracovat kvůli nemoci. Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, jen pokud s ním žije ve společné domácnosti. Ale platí to, i když je středoškolák na internátu nebo vysokoškolák na koleji.
Slevu (v konkrétním měsíci) může čerpat vždy jen jeden z rodičů. K daňovému přiznání pak přikládá potvrzení či čestné prohlášení toho druhého, že toto zvýhodnění neuplatňuje. Pokud daňové zvýhodnění převýší vypočtenou daň, stává se daňovým bonusem, a tedy přeplatkem na dani. V tomto případě vám stát vrátí peníze zpět.
ODČITATELNÉ POLOŽKY
Kromě uvedených slev a zvýhodnění na děti je možné do daňového přiznání zahrnout i celou řadu odčitatelných položek. Funguje to tak, že nejprve nějaké peníze zaplatíte na podporovaný účel a pak si smíte o určitou částku snížit daňový základ, ze kterého vypočtete daň. Ve skutečnosti tak ušetříte 15 procent (sazba daně) x částka, kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...).
- Dobročinné dary a dárcovství krve
Základ daně je možné si snížit například o dary. Pokud jste v roce 2025 přispěli na charitu, neziskovou organizaci, školství, zdravotnictví, kulturu nebo sport, máte možnost tyto částky uplatnit.
Vedle těchto finančních darů sem patří i darování krve, kde si za každý odběr lze odečíst 3 000 korun. Za odběr kostní dřeně pak 20 000 korun.
„Minimální hodnota darů musí být 1 000 korun nebo dvě procenta základu daně. Maximální úhrn darů je pro rok 2025 stanoven stále do limitu až 30 procent základu daně,“ upřesňuje Valentová.
Pro uplatnění tohoto odpočtu je potřeba doložit potvrzení od příjemce daru, ze kterého musí být jasně patrné, komu byl dar poskytnut, v jaké hodnotě, za jakým účelem a kdy. U darování krve nebo jejích složek slouží jako doklad potvrzení vystavené zdravotnickým zařízením.
Přestože se může zdát, že jde o drobnosti, v součtu mohou tyto položky znamenat citelné snížení základu daně.
- Úroky z úvěrů na bydlení
Jednou z nejvýznamnějších položek, kterou můžete v daních uplatnit, jsou zaplacené úroky z úvěru na bydlení. Typicky jde o hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření.
Odpočet úroků si může uplatnit poplatník, který úvěr použil na financování vlastního bydlení. Tedy koupil si byt nebo dům, postavil jej, zrekonstruoval ho či vypořádal podílové spoluvlastnictví. Podmínkou je, že nemovitost slouží k trvalému bydlení vás nebo vašich blízkých – nikoli výhradně k pronájmu nebo podnikání.
„Maximální částka, kterou si lze za rok 2025 odečíst, závisí na tom, kdy byla hypotéka sjednána. U úvěrů uzavřených od roku 2021 je horní limit 150 tisíc korun ročně na domácnost. U starších hypoték sjednaných do konce roku 2020 platí původní limit 300 tisíc korun,“ vysvětluje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners. Pokud úvěr trvá jen část roku (například při pořízení nemovitosti v průběhu roku), lze uplatnit za každý měsíc 1/12 této částky.
„V praxi to znamená, že při zaplacených úrocích ve výši 80 000 korun si domácnost při běžné 15procentní sazbě daně sníží daňovou povinnost přibližně o 12 000 korun, při maximálním odpočtu 150 000 korun už úspora činí zhruba 22 500 korun za daný rok,“ doplňuje Anna Kevorkyan z portálu JenPráce.cz. U vyšších příjmů spadajících do 23procentní sazby může být úspora ještě vyšší.
V případě, že je účastníků smlouvy o úvěru více, uplatní odpočet buď jeden z nich, anebo každý z nich rovným dílem. „K prokázání tohoto odpočtu se dokládá k daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování potvrzení o výši zaplacených úroků od banky nebo stavební spořitelny,“ říká Valentová, poradkyně KODAP Liberec. Pokud využíváte tento odpočet prvním rokem, dokládáte také výpis z katastru nemovitostí a příslušnou smlouvu o úvěru.
- Zajištění na stáří
Velmi silnou oblastí daňových úlev jsou rovněž produkty spoření na stáří a dlouhodobé zajištění. Do této skupiny spadá penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt (DIP) i pojištění dlouhodobé péče.
Na celou tuto skupinu produktů se vztahuje jeden společný limit v maximální výši 48 000 korun za rok. „Nelze tedy využít odpočet například na soukromé životní pojištění ve výši 48 000 korun a na penzijní spoření 10 000 korun, jelikož osmačtyřicetitisícová roční hranice platí pro všechna pojištění dohromady. Tuto částku však lze mezi produkty libovolně rozdělit,“ popisuje Valentová.
Určité specifikum platí u příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, na které lze získat státní příspěvek 100 až 340 korun měsíčně podle výše úložky. V tomto případě lze odečíst ze základu daně částku, která v rámci měsíčního příspěvku převyšuje 1 700 korun.
Vždy platí, že musíte doložit příslušnou smlouvu o pojištění či spoření a potvrzení o zaplacených příspěvcích za rok 2025.