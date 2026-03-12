Daně 2025: Přiznání online – delší termín, méně chyb a jednodušší vyplnění

Podat daňové přiznání na papíře dnes může už jen část fyzických osob. Podnikatelé musí formulář odevzdat elektronicky – a ostatním se to vyplatí také. Online podání totiž nabízí pohodlnější vyplnění, kontrolu chyb i delší termín.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podat daňové přiznání na papíře můžou už jen nepodnikající fyzické osoby. Samostatně výdělečně činní (OSVČ) tuto možnost nemají. Legislativa totiž podnikatelům už několikátým rokem nařizuje podat formulář elektronickou cestou. Ostatně tato forma je mnohem pohodlnější, takže se vyplatí i ostatním, ač to pro ně není povinné. Díky vyplnění online lze získat čas navíc.

Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2025 v listinné podobě je středa 1. dubna 2026, zatímco pro elektronické přiznání je „deadlinem“ pondělí 4. května 2026.

Daně 2025: Zase sednout k formulářům? Třeba nemusíte

Přes portál MOJE daně jednoduše a rychle

Elektronické podání dává na výběr ze dvou možností: přes datovou schránku (podnikatelé ji mají ze zákona zpřístupněnou povinně), nebo přes portál MOJE daně. Obě varianty jsou napojeny na systémy Finanční správy ČR. Na portál Mojedane.cz se lze přihlásit přes bankovní identitu, přihlašovací údaje do datové schránky nebo dalšími elektronickými možnostmi. Dál už je to jednoduché, protože systém je propojený s aplikací EPO (elektronická podání pro Finanční správu).

„Po přihlášení do takzvaného online finančního úřadu lze vyplnit elektronický formulář, využít předvyplněné údaje, odeslat přiznání přímo finančnímu úřadu a zaplatit daň například pomocí QR kódu,“ popisuje Vlastimil Sojka, daňový poradce KODAP Liberec. Upozorňuje přitom i na další výhodu: „Elektronické formuláře kontrolují základní chyby a automaticky počítají součty.“ Tím se výrazně snižuje riziko, že vás finanční úřad bude vyzývat k doplnění údajů nebo opravám.

Prostřednictvím portálu MOJE daně lze přiznání odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něj. „V druhém případě je však nutné doručit do pěti dnů od odeslání podání na místně příslušný finanční úřad podepsaný e-tiskopis,“ zdůrazňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP Liberec.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Přes datovou schránku jen ve speciálním formátu

Formulář daňového přiznání lze odeslat přímo na finanční úřad rovněž prostřednictvím datové schránky. „V tomto případě je ale nutné použít výhradně XML formát,“ říká Michal Jelínek, partner V4 Group.

Pro jeho vytvoření lze využít elektronický formulář aplikace EPO. Následně, po vytvoření XML souboru, se poplatník přihlásí do své datové schránky, zadá adresáta pomocí ID datové schránky, připojí vygenerovaný XML soubor a vše odešle příslušnému správci daně.

Pozor na úrok z prodlení

Termín pro podání daňového přiznání, tedy letos 1. dubna, respektive 4. května, je zároveň i datem pro úhradu daňové povinnosti. A pozor, bere se to tak, že v případě bezhotovostní úhrady se daň považuje za zaplacenou až dnem připsání na příslušný účet finančního úřadu, nikoliv tedy dnem zadání příkazu.

Kdo by termín podání daňového přiznání propásl, má na nápravu bez jakékoliv sankce jen následujících pět pracovní dnů. „Tato liberační lhůta platí také pro pozdní úhradu daně, zde činí tři kalendářní dny,“ doplňuje Melicharová.

Pokud je úhrada daně provedena později, bude správcem daně vyměřen úrok z prodlení. Za delší než pětidenní zpoždění s podáním daňového přiznání hrozí pokuta ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení, nejvýše však pět procent z celkové daně. Zároveň platí, že minimální výše pokuty je 1 000 korun.

Na který účet poslat daně za rok 2025

Čísla účtů pro platbu daně z příjmů fyzických osob (DPFO) u krajských finančních úřadů:

  • Finanční úřad pro hlavní město Prahu 721-77628031/0710
  • Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710
  • Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710
  • Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710
  • Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710
  • Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710
  • Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710
  • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
  • Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710
  • Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
  • Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710
  • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
  • Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad 721-77620021/0710 Nezapomeňte uvést variabilní symbol! Pokud nemáte daňové identifikační číslo (DIČ), uvedete v případě fyzické osoby jako variabilní symbol své rodné číslo (bez lomítka). Kdo má DIČ, vepíše do kolonky pro variabilní symbol čísla za písmeny CZ. Pro platbu paušální daně jsou určena čísla účtů s předčíslím 2866.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

Daně 2025: Přiznání online – delší termín, méně chyb a jednodušší vyplnění

ilustrační snímek

Podat daňové přiznání na papíře dnes může už jen část fyzických osob. Podnikatelé musí formulář odevzdat elektronicky – a ostatním se to vyplatí také. Online podání totiž nabízí pohodlnější vyplnění,...

12. března 2026

Některé alternativní investice se bezpečně jen tváří, varuje analytik Bečvář

Premium
Ivo Bečvář, investiční analytik Sirius Finance

Od zlata přes bitcoin až po start-upy nebo investice do vína. Alternativní investice mají mnoho podob a jejich popularita roste. Lákají na vyšší výnosy i exkluzivní příležitosti. „Ne všechny jsou ale...

12. března 2026

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

11. března 2026

Češi mění přístup k životnímu pojištění. Uvědomují si, že mít rezervy nestačí

Pavel Krejčík, analytik životného pojištění skupiny Partners

Investiční životní pojištění kdysi dominovalo trhu. Dnes je situace opačná – většina nových smluv je rizikových. Podle analytika životného pojištění skupiny Partners Pavla Krejčíka si totiž lidé více...

11. března 2026

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

10. března 2026

Daně 2025: Slevy, odpočty i bonus na děti. Aneb jak snížit daňovou povinnost

Ilustrační snímek

Každá uspořená koruna dobrá. Tak proč nevyužít možností, jež nabízí stát v podobě daňových odpočtů a slev. Zjistěte, na co všechno máte nárok a co k tomu musíte finančnímu úřadu doložit, aby vám...

10. března 2026

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

9. března 2026  14:25

Pojištění FZD: Jak splnit finanční způsobilost dopravce v roce 2026

Ve spolupráci
kamion, odpočívadlo (ilustrační snímek)

Provozování nákladní dopravy nebo autobusové linky není jen o kvalitních vozech a spolehlivých řidičích. Je to především o splnění přísných legislativních podmínek, mezi které patří i tzv. finanční...

9. března 2026

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

8. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

7. března 2026

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.