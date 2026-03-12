Podat daňové přiznání na papíře můžou už jen nepodnikající fyzické osoby. Samostatně výdělečně činní (OSVČ) tuto možnost nemají. Legislativa totiž podnikatelům už několikátým rokem nařizuje podat formulář elektronickou cestou. Ostatně tato forma je mnohem pohodlnější, takže se vyplatí i ostatním, ač to pro ně není povinné. Díky vyplnění online lze získat čas navíc.
Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2025 v listinné podobě je středa 1. dubna 2026, zatímco pro elektronické přiznání je „deadlinem“ pondělí 4. května 2026.
Daně 2025: Zase sednout k formulářům? Třeba nemusíte
Přes portál MOJE daně jednoduše a rychle
Elektronické podání dává na výběr ze dvou možností: přes datovou schránku (podnikatelé ji mají ze zákona zpřístupněnou povinně), nebo přes portál MOJE daně. Obě varianty jsou napojeny na systémy Finanční správy ČR. Na portál Mojedane.cz se lze přihlásit přes bankovní identitu, přihlašovací údaje do datové schránky nebo dalšími elektronickými možnostmi. Dál už je to jednoduché, protože systém je propojený s aplikací EPO (elektronická podání pro Finanční správu).
„Po přihlášení do takzvaného online finančního úřadu lze vyplnit elektronický formulář, využít předvyplněné údaje, odeslat přiznání přímo finančnímu úřadu a zaplatit daň například pomocí QR kódu,“ popisuje Vlastimil Sojka, daňový poradce KODAP Liberec. Upozorňuje přitom i na další výhodu: „Elektronické formuláře kontrolují základní chyby a automaticky počítají součty.“ Tím se výrazně snižuje riziko, že vás finanční úřad bude vyzývat k doplnění údajů nebo opravám.
Prostřednictvím portálu MOJE daně lze přiznání odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něj. „V druhém případě je však nutné doručit do pěti dnů od odeslání podání na místně příslušný finanční úřad podepsaný e-tiskopis,“ zdůrazňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP Liberec.
Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky
Přes datovou schránku jen ve speciálním formátu
Formulář daňového přiznání lze odeslat přímo na finanční úřad rovněž prostřednictvím datové schránky. „V tomto případě je ale nutné použít výhradně XML formát,“ říká Michal Jelínek, partner V4 Group.
Pro jeho vytvoření lze využít elektronický formulář aplikace EPO. Následně, po vytvoření XML souboru, se poplatník přihlásí do své datové schránky, zadá adresáta pomocí ID datové schránky, připojí vygenerovaný XML soubor a vše odešle příslušnému správci daně.
Pozor na úrok z prodlení
Termín pro podání daňového přiznání, tedy letos 1. dubna, respektive 4. května, je zároveň i datem pro úhradu daňové povinnosti. A pozor, bere se to tak, že v případě bezhotovostní úhrady se daň považuje za zaplacenou až dnem připsání na příslušný účet finančního úřadu, nikoliv tedy dnem zadání příkazu.
Kdo by termín podání daňového přiznání propásl, má na nápravu bez jakékoliv sankce jen následujících pět pracovní dnů. „Tato liberační lhůta platí také pro pozdní úhradu daně, zde činí tři kalendářní dny,“ doplňuje Melicharová.
Pokud je úhrada daně provedena později, bude správcem daně vyměřen úrok z prodlení. Za delší než pětidenní zpoždění s podáním daňového přiznání hrozí pokuta ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení, nejvýše však pět procent z celkové daně. Zároveň platí, že minimální výše pokuty je 1 000 korun.
Na který účet poslat daně za rok 2025
Čísla účtů pro platbu daně z příjmů fyzických osob (DPFO) u krajských finančních úřadů:
Specializovaný finanční úřad 721-77620021/0710 Nezapomeňte uvést variabilní symbol! Pokud nemáte daňové identifikační číslo (DIČ), uvedete v případě fyzické osoby jako variabilní symbol své rodné číslo (bez lomítka). Kdo má DIČ, vepíše do kolonky pro variabilní symbol čísla za písmeny CZ. Pro platbu paušální daně jsou určena čísla účtů s předčíslím 2866.