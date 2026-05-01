Nejjednodušší možností, jak mít vše okolo daňového přiznání pod kontrolou, je využití služby DIS+ na portálu Moje daně.
Obsah
Daňová informační schránka DIS+
Kdo podá daňové přiznání online přes tuto službu po přihlášení do DIS+ (Daňové informační schránky PLUS), bude mít přístup k poslanému DP velmi snadno.
Jak se přihlásit do DIS+?
Stačí si najít požadované podání v kolonce Poslední písemnosti a rozkliknout ho. Ve schránce je uloženo jak daňové přiznání včetně všech příloh, tak případná žádost o přeplatek a informace o doručení.
Elektronické podání bez DIS+
Elektronické podání (EPO) je možné využít i bez přihlášení do DIS+. Kdo podává daňové přiznání tímto způsobem, musí před jeho odesláním doložit svou totožnost. Systém mu proto nabídne přihlášení buď do DIS+, nebo do datové schránky, případně umožní odeslat DP bez ověřeného podpisu.
V tom případě je ale nutné tiskopis následně vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na finanční úřad do 5 pracovních dnů fyzicky (na podatelnu nebo poštou).
Jak se dostat k DP podanému bez DIS+?
Jak se dostat k již odeslanému daňovému přiznání, které bylo podané elektronicky, ale bez využití DIS+? Rozhodující chvíle přichází bezprostředně po odeslání EPO, kdy se objeví okno s následující nabídkou:
- stáhnout si potvrzení o odeslání DP,
- stáhnout si úplný opis
- nebo stáhnout opis v pdf.
Díky tomu je možné si uschovat celé znění odeslaného DP.
TIP: Zadejte e-mail
Než DP online odešlete, nabídne vám systém možnost vyplnit svou e-mailovou adresu. Není to povinné, pokud to však uděláte, budou vám informace o stavu vašeho podání chodit e-mailem.
Elektronické potvrzení, číslo a heslo
Ihned po odeslání jsou také vygenerovány údaje důležité k tomu, aby si zájemci mohli DP podané elektronicky prohlédnout i později. Je to elektronické potvrzení, které má podobu souboru končícího na potvrzeni.p7s. Tento soubor se dá kdykoli později nahrát do aplikace EPO, v níž se „rozvine“ do podoby podaného DP včetně stavu.
Dalšími důležitými údaji, který se objeví v okně po odeslání DP elektronicky, jsou číslo podání a heslo. Také díky nim je možné kdykoli později získat přístup ke svému již podanému DP včetně toho, kdy bylo odesláno a jaký je stav podání. Stačí číslo a heslo zadat na portále Moje daně, a to v sekci Zjištění stavu podání.
Poslední možnost: Žádost na FÚ
Kdo podává DP pomocí aplikace EPO bez přihlášení a nestáhne si ani samotné DP, ani soubor p7s, a ani si nepoznamená číslo podání a heslo, má jedinou šanci, jak se ke svému DP dostat: požádat příslušný finanční úřad o vyhotovení a vydání opisu daňového přiznání.
Služba je podle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. zpoplatněná částkou až 50 Kč za stránku podle způsobu pořízení opisu. Dalších 30 Kč za stranu stojí ověření.
Kdy je termín pro podání DP za rok 2025
Nejzazším termínem pro podání DP za rok 2025 elektronicky je 4. květen 2026. Výjimku mají pouze podnikatelé, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem stanovenou povinnost účetní uzávěrky ověřené auditorem. Ti mohou DP podat až 1. července 2026.
|Forma a termín podání
|Do kdy bude vrácen přeplatek
|Papírové DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Elektronické DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Papírové DP od 2. 4. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026
|do 3. června 2026
|Elektronické DP od 5. 5. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026
|do 31. července 2026
Od lhůty pro podání DP se odvíjí i termín, kdy finanční úřad vyplatí případný přeplatek na dani. Kdo DP podal sice elektronicky, ale v základní lhůtě do 1. dubna, dostane peníze zpět nejpozději na začátku května. Kdo využil možnost prodloužené lhůty pro elektronické podání 4. května, tomu peníze přijdou nejpozději na začátku června.
Od podání DP se odvíjí i termíny platí i pro podání povinného přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu. Také ty jsou měsíc posunuté oproti lhůtě, kdy bylo nebo mělo být podáno DP.