Daňové přiznání online 2026: Jak se dostat k poslanému formuláři a kde najít kopii

Pavla Žáková
Daňové přiznání elektronicky je třeba odevzdat finančnímu úřadu do 4. května 2026. Kdo ho vyplní a pošle online, může si odeslané údaje překontrolovat i později. Kde a jak se k daňovému přiznání dostat a jak ověřit, že ho úřad přijal?
Nejjednodušší možností, jak mít vše okolo daňového přiznání pod kontrolou, je využití služby DIS+ na portálu Moje daně.

Daňová informační schránka DIS+

Kdo podá daňové přiznání online přes tuto službu po přihlášení do DIS+ (Daňové informační schránky PLUS), bude mít přístup k poslanému DP velmi snadno.

Jak se přihlásit do DIS+?

  • Identitou občana, například bankovní identitou.
  • Přes datovou schránku, kterou mají ze zákona zřízené všechny podnikající fyzické osoby.
  • Pomocí přihlašovacích údajů přidělených Finanční správou. Tuto možnost může využít jen ten, kdo nemá datovou schránku, a je třeba si o přidělení údajů požádat na finančním úřadě.

Stačí si najít požadované podání v kolonce Poslední písemnosti a rozkliknout ho. Ve schránce je uloženo jak daňové přiznání včetně všech příloh, tak případná žádost o přeplatek a informace o doručení.

Elektronické podání bez DIS+

Elektronické podání (EPO) je možné využít i bez přihlášení do DIS+. Kdo podává daňové přiznání tímto způsobem, musí před jeho odesláním doložit svou totožnost. Systém mu proto nabídne přihlášení buď do DIS+, nebo do datové schránky, případně umožní odeslat DP bez ověřeného podpisu.

V tom případě je ale nutné tiskopis následně vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na finanční úřad do 5 pracovních dnů fyzicky (na podatelnu nebo poštou).

Jak se dostat k DP podanému bez DIS+?

Jak se dostat k již odeslanému daňovému přiznání, které bylo podané elektronicky, ale bez využití DIS+? Rozhodující chvíle přichází bezprostředně po odeslání EPO, kdy se objeví okno s následující nabídkou:

  • stáhnout si potvrzení o odeslání DP,
  • stáhnout si úplný opis
  • nebo stáhnout opis v pdf.

Díky tomu je možné si uschovat celé znění odeslaného DP.

TIP: Zadejte e-mail

Než DP online odešlete, nabídne vám systém možnost vyplnit svou e-mailovou adresu. Není to povinné, pokud to však uděláte, budou vám informace o stavu vašeho podání chodit e-mailem.

Elektronické potvrzení, číslo a heslo

Ihned po odeslání jsou také vygenerovány údaje důležité k tomu, aby si zájemci mohli DP podané elektronicky prohlédnout i později. Je to elektronické potvrzení, které má podobu souboru končícího na potvrzeni.p7s. Tento soubor se dá kdykoli později nahrát do aplikace EPO, v níž se „rozvine“ do podoby podaného DP včetně stavu.

Dalšími důležitými údaji, který se objeví v okně po odeslání DP elektronicky, jsou číslo podání a heslo. Také díky nim je možné kdykoli později získat přístup ke svému již podanému DP včetně toho, kdy bylo odesláno a jaký je stav podání. Stačí číslo a heslo zadat na portále Moje daně, a to v sekci Zjištění stavu podání.

Poslední možnost: Žádost na FÚ

Kdo podává DP pomocí aplikace EPO bez přihlášení a nestáhne si ani samotné DP, ani soubor p7s, a ani si nepoznamená číslo podání a heslo, má jedinou šanci, jak se ke svému DP dostat: požádat příslušný finanční úřad o vyhotovení a vydání opisu daňového přiznání.

Služba je podle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. zpoplatněná částkou až 50 Kč za stránku podle způsobu pořízení opisu. Dalších 30 Kč za stranu stojí ověření.

Kdy je termín pro podání DP za rok 2025

Nejzazším termínem pro podání DP za rok 2025 elektronicky je 4. květen 2026. Výjimku mají pouze podnikatelé, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem stanovenou povinnost účetní uzávěrky ověřené auditorem. Ti mohou DP podat až 1. července 2026.

DP za 2025 a vrácení přeplatku v roce 2026
Forma a termín podáníDo kdy bude vrácen přeplatek
Papírové DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Elektronické DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Papírové DP od 2. 4. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026do 3. června 2026
Elektronické DP od 5. 5. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026do 31. července 2026

Od lhůty pro podání DP se odvíjí i termín, kdy finanční úřad vyplatí případný přeplatek na dani. Kdo DP podal sice elektronicky, ale v základní lhůtě do 1. dubna, dostane peníze zpět nejpozději na začátku května. Kdo využil možnost prodloužené lhůty pro elektronické podání 4. května, tomu peníze přijdou nejpozději na začátku června.

Od podání DP se odvíjí i termíny platí i pro podání povinného přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu. Také ty jsou měsíc posunuté oproti lhůtě, kdy bylo nebo mělo být podáno DP.

Daňové přiznání online 2026: Jak se dostat k poslanému formuláři a kde najít kopii

29. dubna 2026  12:20

Více než půl století zkušeností ve finančním poradenství v Evropě. Příběh OVB

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Jak se vyznat ve světě peněz: tipy, trendy a příběhy z osobních financí

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Finance v reálném životě: zkušenosti odborníků a klientské příběhy

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Osobní finance v Česku: tipy, trendy a zkušenosti z praxe

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

