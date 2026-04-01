Daně 2025: Přehledy OSVČ, jak vypočítat zdravotní a sociální pojištění

Podnikatelé mají po daňovém přiznání další povinnost – podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Jak se počítají odvody, kdy vzniká nedoplatek a od kdy platí nové zálohy? Přinášíme přehled pravidel pro hlavní i vedlejší činnost a upozornění na termíny, které se nevyplatí propásnout.
Každý podnikatel (OSVČ) má kromě daňového přiznání povinnost podat také přehled pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení, a to na předepsaných formulářích. Najdete je na webových stránkách ČSSZ a své zdravotní pojišťovny, kde je možné je rovnou i vyplnit.

„U elektronického formuláře stačí vypsat pouze vstupní údaje a systém provede výpočty automaticky. Zároveň v sobě má kontrolní mechanismy, které umožňují před tiskem a podáním provedení kontroly, zda jsou všechna potřebná pole správně vyplněna,“ popisuje daňová poradkyně Jana Melicharová z KODAP Liberec. Oba přehledy se podávají elektronicky, buď tedy přes portál příslušné ČSSZ či zdravotní pojišťovny, nebo datovou schránkou.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Vyměřovacím základem OSVČ je 50 procent daňového základu. V přehledu poplatník zohlední pouze příjmy ze samostatné činnosti. Další výdělky (ze zaměstnání, kapitálového majetku, nájmu nebo ostatní příjmy) uvedené v daňovém přiznání do výpočtu celkového pojistného nevstupují. Pojistné se vypočte následně jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Pokud by byla vypočtená částka nižší než minimální roční vyměřovací základ (pro rok 2025 to bylo 279 342 korun), bude pojistné počítáno právě z něj. V podaném přehledu postaví OSVČ zaplacené zálohy proti celkovému vypočtenému pojistnému a výsledkem bude buď přeplatek, nebo nedoplatek. „Nedoplatek je splatný do osmi dnů po podání přehledu, nikoliv po uplynutí lhůty pro jeho podání,“ upozorňuje Melicharová. Nová výše zálohy – minimální nebo vypočtená – je splatná již za měsíc podání přehledu.

Když nepodnikáte naplno

Trochu jiná pravidla platí pro státní pojištěnce (například studenty do 26 let, důchodce, lidi na rodičovské dovolené) vykonávající samostatnou výdělečnou činnost – minimální výše záloh se na ně nevztahují. To, že je poplatník státním pojištěncem, uvede v přehledu pro zdravotní pojišťovnu výběrem možnosti „V roce 2025 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících“, zaškrtne konkrétní měsíce a kód a) pro státní pojištěnce. Povinnost platit měsíční zálohy na pojistné však po podání přehledu platí i pro ně, i když zálohy mohou být dle výpočtu velmi nízké.

Podobné je to v případě souběhu zaměstnání a podnikání (OSVČ). Zde se pravidlo o minimálním vyměřovacím základu a zálohách nepoužije, pokud je pro poplatníka zaměstnání hlavním zdrojem příjmů (a bylo z něj odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance). Pak zatrhne v přehledu pro zdravotní pojišťovnu „V roce 2025 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících“ + kód b). Tito lidé nemají povinnost platit měsíční zálohy na pojistné.

Přehled pro ČSSZ

„Vyměřovacím základem pro sociální pojištění je 55 procent dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti,“ říká poradkyně Šárka Valentová z KODAP Liberec. Nicméně stejně jako u zdravotního pojištění OSVČ v přehledu zohlední pouze příjmy ze samostatné činnosti. Pojistné na důchodové pojištění se vypočte jako 29,2 procenta ze stanoveného vyměřovacího základu a porovná se s minimálním vyměřovacím základem.

„Uhrazené zálohy za rok 2025 se porovnají s vypočteným pojistným a výsledkem je buď přeplatek, nebo nedoplatek. Nedoplatek je splatný do osmi dnů po podání přehledu,“ doplňuje Valentová. Žádost o vrácení přeplatku je součástí formuláře. V přehledu ČSSZ je i přihláška k nemocenskému pojištění, které je pro podnikatele dobrovolné.

U OSVČ s hlavní činností platí, že poplatník musí hradit zálohy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Nová výše záloh se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu vypočteného v přehledu. Pokud je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, je záloha stanovena z minimálního vyměřovacího základu platného pro rok 2026 a činí 5 720 korun za měsíc (při vykonávání hlavní činnosti). „Zálohu v nové výši začíná OSVČ platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém byl (nebo měl být) přehled podán,“ dodává Šárka Valentová.

V případě vedlejší činnosti OSVČ (souběh OSVČ + státní pojištěnec; OSVČ + zaměstnanec) platí, že pokud za kalendářní rok nedosáhnou roční příjmy takzvané rozhodné částky (111 736 korun pro rok 2025), sociální pojistné se hradit nemusí. Když rozhodné částky dosáhnou, vzniká účast na sociálním pojištění, a tedy povinnost doplatit pojistné za uplynulý rok. Dále poplatník musí hradit zálohy alespoň v minimální výši pro vedlejší OSVČ, tedy v roce 2026 měsíčně 1 574 korun, a to od měsíce, ve kterém podnikatel přehled podal.

Přehledně Termíny pro podání přehledů ZP a ČSSZ

• Pokud OSVČ podá daňové přiznání na finanční úřad do 1. 4. 2026 osobně, elektronicky či prostřednictvím daňového poradce, termín pro podání přehledů zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení bude 4. 5. 2026.

• Při podání daňového přiznání elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo portálu Finanční správy po 1. 4. 2026, avšak do termínu 4. 5. 2026, je lhůta pro přehledy prodloužena do 4. 6. 2026.

• Podá-li za OSVČ daňové přiznání daňový poradce po 1. 4. 2026, přehledy musí být doručeny do 3. 8. 2026.

• Informaci o tom, jak a kdy bylo daňové přiznání podáno, vyplní poplatník v přehledu.

