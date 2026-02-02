„Častou chybou vlastníků je předpoklad, že pokud daň jednou přiznali, nemusí se o ni již starat,“ varoval daňový poradce ze společnosti KODAP Jan Kašpar. Upozornil, že za změnu, při které je nutné podat daňové přiznání, se považuje i vybudování nových zpevněných ploch sloužících k podnikání nebo nově vydané stavební povolení.
Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti
Podle Finanční správy podává daňové přiznání každoročně zhruba půl milionu osob. Daň odvádí zhruba 4,2 milionu poplatníků.
Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, který si obce každoročně nastavují.
Výši vyměřené daně sdělí poplatníkům Finanční správa v květnu, a to zasláním složenky poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Kdo dosud dostával výměr daně poštou a chtěl by ho dostávat e-mailem, může o to požádat do 15. března prostřednictvím online formuláře na webu Finanční správy.
Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo 23,6 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta víc.