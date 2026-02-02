Daň z nemovitosti 2026: kdo dnes musí podat daňové přiznání a kdy se platí?

Pondělí je poslední termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří v roce 2025 získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy, které ovlivňují výši daně. Daň je splatná 1. června. Pokud ji finanční úřad vyměří nad 5000 korun, lze ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná 1. června a druhá do konce listopadu.
„Častou chybou vlastníků je předpoklad, že pokud daň jednou přiznali, nemusí se o ni již starat,“ varoval daňový poradce ze společnosti KODAP Jan Kašpar. Upozornil, že za změnu, při které je nutné podat daňové přiznání, se považuje i vybudování nových zpevněných ploch sloužících k podnikání nebo nově vydané stavební povolení.

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

Podle Finanční správy podává daňové přiznání každoročně zhruba půl milionu osob. Daň odvádí zhruba 4,2 milionu poplatníků.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, který si obce každoročně nastavují.

Výši vyměřené daně sdělí poplatníkům Finanční správa v květnu, a to zasláním složenky poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Kdo dosud dostával výměr daně poštou a chtěl by ho dostávat e-mailem, může o to požádat do 15. března prostřednictvím online formuláře na webu Finanční správy.

Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo 23,6 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta víc.

