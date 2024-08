KOMENTÁŘ: Majitelé více bytů budou pro levici snadným terčem

Nebojím se tolik o zdanění volných stavebních pozemků nebo orné půdy. Více mě straší právě zdanění majitelů více bytů. Jeden rodinný dům nebo byt si politici nadměrně zdanit nedovolí, nikdo nechce naštvat voliče. Ale v Česku velmi oblíbená forma investice do více bytových jednotek může být brzy trnem v oku levicových stran.

Ty v posledních volbách uspěly v Evropě, například ve Francii nebo v Německu. Pokud bude směřování na levici pokračovat i u nás, držitelé více bytů se těžko zdanění vyhnou. Příjmy nebo podnikání pak budou někteří lidé přesouvat do jiného státu. Kdo cestuje sám a nalehko, cestuje rychleji. Ale s nemovitostí nehnete.

Levicové vlády budou vždy utrácet

Levicové vlády mají tendenci utrácet více peněz než pravicové. Evropské země se čím dál více zadlužují, ani Česko není výjimkou. Levice to bude chtít řešit zvýšením daní. Na nejbohatší to nedopadne, ti si najdou vždy cesty, jak optimalizovat své daně. Ale střední třída chudne, a to připomíná situaci v Evropě před sto lety. Když střední třída chudne, společnost se radikalizuje a hrozí extremismus.

Vyšší státní dluhy znamenají větší zátěž úroků na státní rozpočet. A větší riziko pro držitele státních dluhopisů. Finanční trhy budou chtít za toto riziko větší prémii a dluhy budou dražší. Jedna z cest, jak smazat dluhy, je vysoká inflace.

Proto se vyplatí investovat do hmotných investic, na které si můžete sáhnout. Vyhýbám se dluhopisům a všem investičním produktům postavených na dluhopisech, jako penzijní spoření, nebo stavební spoření.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník. Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních. Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí. V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností. Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Důležité je mít svůj kapitál mobilní. Pokud budou chtít vlády zdaňovat, nejlépe se zdaňují nemovitosti, ty nepřestěhujete. Nevýhoda nemovitostí je jejich evidence. Naopak drahé kovy a také kryptoměny jsou anonymní. Poslední jmenované sice nemám v oblibě, ale jejich relevance rychle roste.

Orná půda v Česku je šestkrát levnější než v Německu

Čím dál více sázím na ornou půdu. Je teď šestkrát levnější než v Německu. Je to jediný typ nemovitostní investice, kde je rozdíl mezi Českem a Německem tak propastný. Orné půdy navíc ubývá. Vlastnit ornou půdu není tak provokativní jako držet investiční byty na pronájem.

Rád cestuju a poznávám cizí země. Nemusí to být nutně exotika, zajímají mě i evropské země. Ale vždy chci danou zemi dobře pochopit, poznat místní lidi a jak se jim žije. Zjišťuji také, jak funguje nemovitostní trh v dané zemi.

Správný investor by se měl zamýšlet nad tím, jak se svět mění a jaký to bude mít dopad na byznys, jak se na změnách dá vydělat. Při investičních a podnikatelských rozhodnutích je potřeba zvažovat geopolitickou situaci, makroekonomické faktory a demografický vývoj.

Evropa se radikalizuje a jde doleva

Při poslední návštěvě Německa jsem zaregistroval, kolik je všude ozbrojených policistů. Dokonce i průvodčí v rychlovlaku z Berlína do Hamburku byli doprovázeni ozbrojeným policistou.

Navštívil jsem své známé v Berlíně, jsou to Židé. Stěhují se z velkého města, necítí se zde bezpečně. Německý fotbalista Toni Kroos bude raději bydlet ve Španělsku, aby se nemusel bát svoji dceru pustit v 11 večer ven, jak nedávno prohlásil.

Německo bylo vždy tahounem Evropy, ztrácí ale dech. Kdo bude lídr starého kontinentu? Když volby ve Francii i v Británii vyhrály levicové strany, dají se očekávat větší státní zásahy, inflace, a vyšší zdanění.

Dalším problémem může být stárnutí populace. Generace narozených dětí v roce 2023 byla nejslabší za 22 let. Za první čtvrtletí 2024 se však narodilo ještě méně dětí než ve stejném období předchozího roku.

Snižování počtu narozených dětí bude do budoucna způsobovat demografické problémy, které budou zhoršovat schopnost veřejného sektoru financovat důchodový systém a zdravotní péči.