Kdy přijde daňový přeplatek? Úřad má na vrácení daně lhůtu, počítá se od podání

Pavla Žáková
  12:20
Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek? Pokud jste si požádali o jeho vrácení, měl by vám přijít na účet. Do kdy musí dojít a kdy vám ho finanční úřad vrátit nemusí? A jaký rozdíl při vracení daně plyne z toho, zda jste podali daňové přiznání online, nebo v papírové formě?

Ilustrační snímek | foto: MAFRA, Jiří Bervida

Daňové přiznání online za rok 2025 se podává elektronicky až do 4. května 2026, v některých případech je lhůta posunutá až na začátek července. Kdo ale daňové přiznání (DP) podával v papírové formě, měl termín pro jeho podání jen do 1. dubna. Jak je to s lhůtou, kterou má na vrácení případného přeplatku finanční úřad? Odvíjí se od termínu i způsobu podání daňového přiznání.

Obsah

Daňové přiznání: Kdo dřív podá, ten dřív dostane

Kdo odevzdal DP za rok 2025 do 1. dubna 2026, ať už v papírové nebo elektronické formě, dostane své peníze zpět dříve než ten, kdo využil prodlouženou lhůtu pro elektronické podání do 4. května. Jak je to možné? Jak vysvětluje Michal Rychtera, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, přeplatek na dani se vrací „do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání přiznání.“

Přečtěte si také:

Kdyby tudíž platilo, že pro podání papírového DP platí tříměsíční lhůta, zatímco pro online daňové přiznání čtyřměsíční, dostávali by všichni „elektroničtí podatelé“ přeplatek na dani zpět o měsíc později než lidé, kteří daňové přiznání vyplňují postaru s propiskou v ruce.

Jak ale uvedl Rychtera: „Finanční správa preferuje podání přiznání elektronicky.“ K motivaci lidí, aby podávali DP raději online než na papíře, by delší čekání na peníze nepřispělo. A proto i ten, kdo podá do 1. 4. elektronicky, dostane peníze dříve. „A elektronické podání tak není nijak znevýhodněno,“ vysvětlil.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Lhůta na vrácení a od kdy běží

I na takové případy Finanční správa myslí, 30denní lhůta pro vrácení přeplatku začne běžet až od dne následujícího po tom, kdy bylo přiznání podáno.

Existují i výjimečné případy, například DP zpracované a podané daňovým poradcem nebo zákonná povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Tehdy je lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2025 prodloužena na šest měsíců, vrácení přeplatku tedy přijde až v létě.

Termíny pro vrácení přeplatku na dani podle data a způsobu podání DP za 2025 najdete přehledně v tabulce:

DP za 2025 a vrácení přeplatku v roce 2026
Forma a termín podáníDo kdy bude vrácen přeplatek
Papírové DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Elektronické DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Papírové DP od 2. 4. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026do 3. června 2026
Elektronické DP od 5. 5. 2026 do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026 do 31. července 2026

Jak žádat o vrácení přeplatku

Nejsnadnějším způsobem, jak požádat o vrácení přeplatku na dani, je vyplnění žádosti na poslední straně daňového přiznání.

Když žádáte na formuláři:

  • Při podání papírového přiznání musíte tiskopis podepsat dvakrát – jednou stvrzujete pravdivost uvedených údajů, podruhé podepisujete žádost o vrácení peněz.
  • Pro daňové přiznání online podané v elektronické podobě postačí autorizace přiznání při jeho odeslání, další podpis již není nutný. Musíte ale vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

Daně 2025: Přehledy OSVČ, jak vypočítat zdravotní a sociální pojištění

Samostatná žádost:

Žádat lze ale také samostatně, a to online na stránkách Finanční správy nebo volně formulovaným textem, který doručíte příslušnému finančnímu úřadu datovou schránkou, přes portál Moje daně , případně i poštou nebo na podatelnu.

Žádost by měla obsahovat:

  • o co žádáte,
  • identifikaci žadatele (jméno, IČO),
  • kam chcete přeplatek vrátit (číslo účtu) ,
  • identifikaci toho, kdo žádost podepisuje.

Můžete také chtít vrátit jen část přeplatku a zbytek nechat například na úhradu budoucí zálohy. Pokud neuvedete, jak velkou část chcete vrátit, přijde vám přeplatek celý.

Když podáváte samostatnou žádost o vrácení přeplatku (a nikoli tu, která je součástí formuláře DP), úřad vám přeplatek vyplatí do 30 dnů po jejím obdržení.

Finanční úřady začnou vracet přeplatky na dani po 1. dubnu 2026. Lhůta pro vrácení záleží na datu podání DP.

Kdy vám finanční úřad přeplatek nevrátí?

Samozřejmě v případě, kdy si ho v daňovém přiznání špatně spočítáte. Také tehdy, pokud máte na daních dluh z minulosti. „Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ upřesňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Přeplatek vám úřad nevrátí ani v případě, že je nižší než 200 korun, nebo když má „odůvodněný předpoklad“, že do měsíce budete muset stejně platit daň v podobné nebo větší výši.

Daňové přiznání: Jaký je rozdíl mezi papírovým a online podáním

Nechcete, aby vám vraceli přeplatek?

Podle Michala Rychtery téměř polovina lidí, kteří podávají daňové přiznání, žádá zároveň i o vrácení přeplatku. Dělat to ale nemusejí, peníze poslané úřadu „navíc“ se dají použít třeba na úhradu jiného daňového nedoplatku – například i u celní správy.

Můžete je použít také na zálohu na daň nebo si je prostě nechat na svém osobním daňovém účtu pro případ budoucí potřeby. Přesně tato poslední možnost nastane, pokud se k přeplatku nijak nevyjádříte, tedy nepožádáte ani o jeho vrácení, ani o jeho použití jinde.

Nejčtenější

Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy. Pokuty bývají razantní. O jaké příjmy jde?

ilustrační snímek

Blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Z osvobozených příjmů se daň sice neplatí, je však nutné oznámit finančnímu úřadu, že jste za rok 2025 takové příjmy měli. Musí jít ale o...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

KVÍZ: Máte přehled, kolik Čechů relaxuje běháním, co riskují a co to stojí?

ilustrační snímek

Pracovní vypětí vyžaduje i potřebnou míru relaxace. Propojení práce a odpočinku totiž zlepšuje psychickou pohodu i pracovní výkon. Navíc jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak předcházet...

Influenceři vydělávají i statisíce měsíčně. Ne vždy je ale správně zdaní

Influencerka

Krátká videa na sociálních sítích dnes dokážou tvůrcům vydělat desítky až stovky tisíc korun měsíčně. S rostoucími příjmy ale přichází i daňové povinnosti, na které influenceři často zapomínají nebo...

Podnikání inspirované Orientem. Od vášně pro cestování k nápadu na vlastní značku

Lucie Vrkotová

Lucie Vrkotová proměnila vášeň pro cestování v podnikání. Z původního dovozu pro přátele vybudovala značku s orientálním sortimentem a vlastním obchodem v Praze. V rozhovoru popisuje, co rozhoduje o...

Kdy přijde daňový přeplatek? Úřad má na vrácení daně lhůtu, počítá se od podání

Ilustrační snímek

Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek? Pokud jste si požádali o jeho vrácení, měl by vám přijít na účet. Do kdy musí dojít a kdy vám ho finanční úřad vrátit nemusí? A jaký rozdíl při vracení daně...

29. dubna 2026  12:20

Více než půl století zkušeností ve finančním poradenství v Evropě. Příběh OVB

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Jak se vyznat ve světě peněz: tipy, trendy a příběhy z osobních financí

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Finance v reálném životě: zkušenosti odborníků a klientské příběhy

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Osobní finance v Česku: tipy, trendy a zkušenosti z praxe

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám

ilustrační snímek

Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek...

29. dubna 2026

S jednotným měsíčním hlášením se vyrojila řada problémů. Jak je řešit, radí experti

ilustrační snímek

Jednotné měsíční hlášení je jedním z největších kroků v digitalizaci pracovněprávních a daňových agend za poslední roky. Jde o novou zákonnou povinnost pro zaměstnavatele vůči správě sociálního...

29. dubna 2026

Stačí opomenutí ve zdravotním dotazníku a pojišťovna nemusí plnit

Zdravotní dotazník

Zdravotní dotazník rozhoduje o tom, zda pojišťovna v budoucnu vyplatí peníze. Přesto bývá pro klienty, kteří si chtějí sjednat životní pojištění, často nepřehledný a těžko vyplnitelný. Stačí přitom...

28. dubna 2026

Garáž místo bytu: Levnější investice, která v Česku rychle zdražuje. Jak ji koupit?

ilustrační snímek

I méně movití lidé hledají cesty, jak dlouhodobě zhodnotit kapitál. Jednou z dostupnějších variant je koupě garáže či parkovacího stání na pronájem. Oproti bytům jde o nižší vstupní investici,...

28. dubna 2026

Kryptoměny znovu v daňovém přiznání. Kdo prodal, musí je zdanit. Jaký je limit?

ilustrační snímek

Nová pravidla pro zdanění kryptoměn platí od 15. února 2025, což znamená, že v daňovém přiznání se naplno projeví letos. Termín pro podání DP online končí 4. května 2026 a zdaleka se netýká jen...

27. dubna 2026  13:53

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Poloviční šance na přežití ve válečné zóně. Přečtěte si pět příběhů rozlítaných profesí

Lenka Klicperová

Co mají společného válečná reportérka, turistický delegát, vlakvedoucí či průvodce? Jejich práce je hodně o cestování. Různě náročném až začně rizikovém. Seznamte se s pěti příběhy lidí, kteří...

27. dubna 2026

KVÍZ: Máte přehled, kolik Čechů relaxuje běháním, co riskují a co to stojí?

ilustrační snímek

Pracovní vypětí vyžaduje i potřebnou míru relaxace. Propojení práce a odpočinku totiž zlepšuje psychickou pohodu i pracovní výkon. Navíc jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak předcházet...

vydáno 26. dubna 2026

