Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

Eva Sovová
Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo může zaměstnavatele požádat o zúčtování daně?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Konec roku 2025 je za námi a s rokem 2026 čeká všechny zaměstnance roční zúčtování daní z příjmu. Na rozdíl od živnostníků, drobných podnikatelů a dalších osob samostatně výdělečně činných mají zaměstnanci velkou výhodu. Vyúčtování daňové povinnosti za loňský rok nemusí mnozí řešit sami, ale mohou o to požádat svého zaměstnavatele.

Hodně zaměstnanců se pak může po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2025 těšit na zajímavý daňový přeplatek.

Koho se to týká a jak přeplatek vzniká?

Zaměstnanci odvádí během roku měsíční zálohovou daň z příjmu a v ročním zúčtování daně, které za ně provádí zaměstnavatel, se následně vypočítá roční daň z příjmu fyzických osob. Pokud je roční daň z příjmu nižší než zaplacené měsíční zálohy během roku, potom vzniká nárok na daňový přeplatek. Komu takový přeplatek vznikne, dostane ho ve výplatě po provedeném ročním zúčtování.

„Nárok na daňový přeplatek vzniká i v případě, že obdržené měsíční daňové bonusy během roku jsou nižší než celkový roční daňový bonus,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Být rodičem není levné. Je v Česku daňové zvýhodnění na děti dostatečné?

Důvody daňového přeplatku

V praxi mohou zaměstnanci získat roční daňový přeplatek z různých důvodů. Nejčastěji z kvůli nároku na některý z daňových odpočtů, uplatněním slevy na manželku či manžela, nevyužitím celé slevy na poplatníka nebo zvýhodnění na děti v plném rozsahu během roku při výpočtu měsíčních čistých mezd.

Přitom je dobré vědět, že v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2025 má každý nárok na slevu na poplatníka, a to v částce 30 840 korun. Zaměstnanci, kteří za rok 2025 neodpracovali všech dvanáct měsíců, tedy během roku nevyužijí v plném rozsahu všechny měsíční slevy na poplatníka, mají tak nárok na získání ročního daňového přeplatku.

„Pokud například zaměstnanec odpracoval pouze 10 měsíců, tak v každém odpracovaném měsíci uplatnil slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun, celkem tedy 25 700 korun (10 krát 2 570 = 25 700). Částka 5 140 korun se stává daňovým přeplatkem (30 840 minus 25 700 = 5 140),“ přibližuje Gabriela Ivanco.

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

Kdy lze požádat o roční zúčtování daně?

O roční zúčtování daně budou moci svého zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, jestliže měli vždy u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani a nemají jiné roční zdanitelné příjmy vyšší než 20 000 korun.

Nárok na případný daňový přeplatek mají pochopitelně i zaměstnanci, kterým skončil pracovní poměr koncem roku 2025, a od začátku roku 2026 jsou nezaměstnaní. „O roční zúčtování daně za uplynulý rok lze požádat i bývalého zaměstnavatele, pokud nemá daňový poplatník sám povinnost podat daňové přiznání,“ poznamenává daňová poradkyně.

Pokud je to i váš případ, pak musíte svého zaměstnavatele o roční zúčtování požádat, a to nejpozději do 15. února 2026. Stačí vyplnit a podepsat žádost, přiložit potřebná potvrzení a vše zařídí účtárna zaměstnavatele. Nezapomeňte si proto připravit i všechny potřebné doklady k uplatnění daňových odpočtů a slev.

„Jestliže má zaměstnanec i příjem z nájmu například ve výši 60 000 korun, tak si již musí sám podat daňové přiznání, přičemž při jiných zdanitelných příjmech je většinou nutné počítat s daňovým nedoplatkem,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Doklady u daňových odpočtů

Všechny daňové odpočty snižují roční daňový základ, přičemž mezi daňové odpočty patří i finanční produkty sloužící k zajištění na penzi, jako je například doplňkové penzijní spoření a dlouhodobý investiční produkt. Zaměstnanci uplatňující daňové odpočty musí mzdové účetní doručit všechny potřebné doklady, například právě potvrzení od penzijní společnosti.

„Pro uplatnění všech daňových odpočtů, mezi které patří dále například i úroky z hypotéky, je nutné dodržet zákonné podmínky, přičemž u většiny zaměstnanců znamená souhrnná částka daňového odpočtu ve výši 10 000 korun daňový přeplatek ve výši 1 500 korun,“ uzavírá Gabriela Ivanco.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

Počet nepojištěných vozidel klesá, objem škod dál roste, říká odborník

ilustrační snímek

Podle odhadů České kanceláře pojistitelů nemá přibližně 101 tisíc vozidel v Česku uzavřeno povinné ručení. „Největší podíl, přes 70 procent, tvoří osobní vozy, asi 20 procenty se na číslu podílejí...

14. ledna 2026

Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

ilustrační snímek

Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo...

14. ledna 2026

Chodníky lesklé jako zrcadlo. Na co máte nárok, když se zraníte na ledovce či náledí

Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026)

Byl to nejčastější obrázek dnešního rána v celém Česku. Zatímco auta pomalu jela a neklouzalo jim to, lidé na chodnících bojovali o každý krok. Chodníky večer a v noci pokryla ledovka a jen málokde...

13. ledna 2026  10:08

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

13. ledna 2026

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

13. ledna 2026

Komentář: Přinesou extrémní výdaje na AI odpovídající zisk?

Martin Mašát

Konec roku ukázal, že nic neroste do nebe, a to ani firmy spojené s umělou inteligencí, které byly doposud tahouny výkonnosti a zvýšily volatilitu trhů. Investoři si čím dál častěji kladou otázku,...

13. ledna 2026

Tipy, jak se vypořádat s pracovními předsevzetími. Dejte si hlavně menší cíle

novoroční předsevzetí

Budu chodit na angličtinu, naučím se ovládat umělou inteligenci, přihlásím se do kurzu pro manažery, řeknu si o vyšší mzdu, najdu si lepší místo... Začátek nového roku svádí ke spoustě pracovních...

12. ledna 2026

Můžete si dovolit práci, která vás baví a je smysluplná? Kde končí kariéra a začíná luxus

ilustrační snímek

Představa o tom, co je luxus, může být různá. Mnozí si myslí, že spočívá v drahých značkách, luxusních dovolených či exkluzivních zážitcích. Skutečný luxus, jak často zjistíme až po čase, je ale...

11. ledna 2026

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

10. ledna 2026

Jiná pravidla hry. Realitní trh je zdravější, ale náročnější, kupující přemýšlí jinak

Premium
ilustrační snímek

Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po letech ochlazení znovu nadechuje. Jen pravidla hry se poněkud změnila. Kupující jsou sice po období nejistoty opět aktivní, k výběru nemovitosti však...

9. ledna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

8. ledna 2026

Některá věcná břemena jsou neškodná, jiná mohou majiteli pěkně „zavařit“

věcná břemena

Služebnosti a reálná břemena váznoucí na nemovitostech jsou docela běžnou záležitostí. Může jít o inženýrské sítě, které vedou přes pozemek nebo třeba přístupové cesty. Výjimkou není ani podmínka...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.