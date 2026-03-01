Daně 2025: Poraďte se zdarma s experty, jak vyplnit formulář. Využijte termíny výjezdů

Vyplnit a odevzdat daňové přiznání bez chyb nezvládne každý. Kdo nechce využít služeb daňového poradce, může se zdarma obrátit na pracovníky finanční správy i v blízkosti svého bydliště. Finanční úřady vysílají od března své specialisty do 119 obcí napříč celým Českem. Odborníci nabídnou osobní konzultace i praktickou pomoc s vyplněním formulářů.
„K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí,“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Kde a kdy najít pomoc s přiznáním

Výjezdy daňových specialistů směřují především do míst, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Tato služba je určená zejména občanům, kteří si dosud nezvykli na elektronická podání a potřebují pomoci s vyplněním formuláře daňového přiznání.

Konkrétní termíny a místa v obcích podle jednotlivých krajů včetně adres, kde budou specialisté finanční správy k dispozici, uvádí Finanční správa na svých webových stránkách.

První výjezdy daňových odborníků startují již v pondělí 2. března 2026, a to například do Českého Brodu a třeba v úterý 3. března je možné využít tuto službu v Mnichově Hradišti, nebo ve Stříbře.

Termíny výjezdů do obcí napříč Českem a infolinky

Poslední výjezdy se uskuteční 1. dubna, a to například do Holešova, nebo Valašských Klobouk. V Praze se však s ohledem na dobrou dostupnost územních pracovišť nebudou tyto výjezdy v roce 2026 organizovat.

Odborní pracovníci finančních úřadů budou připraveni zodpovědět dotazy a poskytnout potřebné informace. Vyplněné daňové přiznání bude možné na místě také podat, což ale platí pro poplatníky, kteří nemají ze zákona zřízenou datovou schránku. Tato možnost se tedy netýká většiny OSVČ, které podávají daňové přiznání elektronicky.

Elektronické přiznání šetří čas

Pro přiznání daní mohou lidé využít samozřejmě i elektronické formuláře na portálu Moje daně, které již nabízejí velmi dobrý komfort – od průvodce při vyplňování přes průběžnou kontrolu až po nahrání nezbytných příloh a odeslání.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Výhodou elektronického podání je, že lze sledovat stav jeho zpracování, uložit vyplněný formulář ve svém počítači včetně veškerých potvrzení o jeho odevzdání. „Podepsat“ a odeslat daňové přiznání je možné buď přihlášením prostřednictvím Identity občana, bankovní identitou nebo přes datovou schránku.

„Zájem o elektronická podání dlouhodobě roste a tento trend se potvrzuje každý rok. Online vyplnění a podání daňového přiznání je rychlé, bezpečné a praktické – portál provede uživatele celým procesem krok za krokem a pomůže předejít nejčastějším chybám,“ poznamenává Simona Hornochová s tím, že za zdaňované období 2024 bylo elektronicky podáno již 76,34 % formulářů.

Termíny pro podání daňového přiznání:

  • listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
  • elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
  • podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.

Dobré je také vědět, že kdo podá daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku do 1. dubna 2026, přeplatek vrátí správce daně nejpozději do 4. května 2026. „To platí pro všechny způsoby podání daňového přiznání – samozřejmě za předpokladu, že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky,“ uzavírá Hornochová.

Daně 2025: Poraďte se zdarma s experty, jak vyplnit formulář. Využijte termíny výjezdů

