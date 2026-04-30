Daňové přiznání se podává buď v základní lhůtě, která trvá 3 měsíce po skončení zdaňovacího období, nebo v prodloužené lhůtě, která je dlouhá 4 nebo 6 měsíců. Základní lhůta je dnes povinná už jen pro lidi, kteří podávají DP v papírové formě. Naprostá většina podnikatelů, nebo i zaměstnanců, kterým to ukládá zákona, vyplňuje a posílá daňové přiznání online. Pak platí prodloužená lhůta čtyři měsíce, která letos vyprší 4. května 2026.
Daňové přiznání online 2026: Jak se dostat k poslanému formuláři a kde najít kopii
Lhůta pro podání DP
Proč se DP elektronicky nemusí odevzdat již do konce dubna, tedy do 30. 4. 2026? Lidé, kteří podnikají již dlouho, pamatují termín 31. března, který byl pro DP (tehdy podávané pouze papírově) závazný. Proč tedy pro čtyřměsíční lhůtu neplatí analogicky datum 30. dubna?
Důvodem je zákon č. 280/2009 Sb., známý také jako daňový řád. Vstoupil v účinnost 1. ledna 2011 a udělal jednou pro vždy jasno v tom, od kdy lhůtu počítat. Od té doby to už není od 31. prosince roku, za který se DP podává, ale až od následujícího 1. ledna. Zákon totiž uvádí, že lhůta „počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty.“
A tak se papírové daňové přiznání musí podat ne do 31. března, ale do 1. dubna. Letos to tedy bylo do středy 1. dubna, resp. do půlnoci mezi středou 1. a čtvrtkem 2. dubna.
S elektronickým daňovým přiznáním je to podobně: lhůta skončí teoreticky 1. května, ale protože je to v Česku státní svátek, posouvá se zpravidla na 2. květen. Letos ji ještě více odsunul souběh státního svátku a víkendu. Zákon totiž říká: „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“
Do kdy podat daňové přiznání online a přehledy OSVČ
Poslední šanci, kdy podat DP elektronicky bez sankcí, je tedy letos pondělí 4. května 2026. Výjimky platí pouze pro zpracování a podání DP daňovým poradcem nebo pro případy, kdy je zákonem stanovená povinnost ověřené účetní uzávěrky.
Připomínáme, že od lhůty podání daňového přiznání se odvíjí i termín, do kterého je potřeba podat přehledy OSVČ zdravotní pojišťovně a OSSZ. Jsou „odskočené“ o měsíc, což znamená, že nejpozději 4. května musí přehled podat ten, kdo DP podával v listinné podobě do 1. dubna. Na rozdíl od DP se ale přehledy nemohou úřadům předat na papíře, poslat je lze pouze elektronicky. Jak na to, si můžete přečíst v dalším našem článku.
