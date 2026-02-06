Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Ideální je využít elektronické formuláře finanční správy na portálu Moje daně, které již nabízejí velmi dobrý komfort – od průvodce při vyplňování přes průběžnou kontrolu až po nahrání nezbytných příloh a odeslání. Připomínáme, že elektronicky musejí přiznat své příjmy všichni živnostníci, drobní podnikatelé a další OSVČ, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku.
Výhodou elektronického podání je, že lze sledovat stav jeho zpracování, uložit vyplněný formulář ve svém počítači včetně veškerých potvrzení o jeho odevzdání. „Podepsat“ a odeslat daňové přiznání je možné buď přihlášením prostřednictvím Identity občana, bankovní identitou nebo přes datovou schránku.
Elektronické řešení nejen šetří čas, ale zároveň prodlouží i termín pro splnění daňové povinnosti. Posledním dnem pro elektronické podání je totiž pondělí 4. května 2026. Základní lhůta podání u papírových daňových přiznání je kratší, letos připadá na středu 1. dubna 2026.
Jak vyplnit a podat formulář elektronicky
Elektronické formuláře pro daň z příjmů fyzických osob jsou dostupné na portálu MOJE daně. V rozbalovací nabídce pro Daň z příjmů fyzických osob lze vybrat buď zjednodušený formulář, nebo klasické daňové přiznání.
Zaměstnanci, kteří zdaňují pouze příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o daních z příjmů) vyberou zjednodušený dvou stránkový formulář: Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) - od roku 2024 včetně.
Ostatní poplatníci musí podat klasický formulář: Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2024 včetně
Po zvolení odpovídající varianty můžete pokračovat vyplňováním interaktivního růžového formuláře. Druhou možností je přepnout na vyplňování s průvodcem. Volba spustí průvodce, který si návodnými otázkami říká o informace jak o poplatníkovi, tak o jeho příjmech, odpočtech, slevách na dítě a podobně.
Vyplnění a dopočet daňové povinnosti pak na konci provede průvodce sám. Důležité je nahrát všechny potřebné doklady, přičemž průvodce umí ověřit, že žádné potvrzení nechybí.
Po vyplnění stačí už jen formulář digitálně podepsat, například pomocí Identity občana, a daňové přiznání automaticky odejde příslušnému finančnímu úřadu.
Kdo musí podat daňové přiznání
Daňové přiznání musí vyplnit a odevzdat každý, kdo měl v předchozím roce zdanitelné příjmy přesahující 50 000 korun, pokud nebyly daněny srážkovou daní. Přiznání musí sami podat i zaměstnanci, kteří mají vedlejší příjmy vyšší než 20 000 korun ročně.
Povinnost podat růžový formulář mají i zaměstnanci, kterým zaměstnavatel neprovede roční zúčtování daní. Týká se to například lidí se souběžným zaměstnáním u více zaměstnavatelů, s příjmy i ze samostatné výdělečné činnosti, ale i těch, kteří pronajímají nemovitosti, nebo mají příjmy ze zahraničí či kapitálového majetku.
Kdo může využít roční zúčtování daně
Ale pozor. Zaměstnanci, kteří nemají povinnosti podat daňové přiznání (typicky ti, kteří měli pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho nebo postupně více zaměstnavatelů), mohou využít výhodný a administrativně jednoduchý nástroj. Tím je roční zúčtování daně, které za ně provede zaměstnavatel.
„Roční zúčtování daně je pro zaměstnance velmi komfortní nástroj, ale má jedno zásadní omezení – pevný termín pro podání žádosti,“ upozorňuje Jan Bonaventura, daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting.
O roční zúčtování je možné požádat do 15. února 2026, resp. do 16. února, protože 15. února připadá na neděli. „Dodržení tohoto termínu je zásadní – pozdější žádost už zaměstnavatel nesmí přijmout,“ upozorňuje Bonaventura. Jiným slovy, kdo termín prošvihne, musí podat daňové přiznání sám, nebo prostřednictvím svého daňového poradce.
Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně
Novinky v daňovém přiznání za rok 2025
A s čím nově počítat? Při stejném daňovém základu zaplatí lidé s vysokými příjmy za rok 2025 méně na dani z příjmu než v roce 2024. Důvodem je posunutí druhého daňového pásma. Na druhou stranu se však zpřísňují podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu a mění se výpočet daňového odpočtu u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. S jakými dalšími daňovými změnami počítat a co se nemění?
Za rok 2025 již nepůjde, stejně jako za rok 2024, v daňovém přiznání uplatnit slevu na studenta a školkovné a platí přísnější pravidla pro uplatnění slevy na manželku. Základní daňová sleva na poplatníka zůstala pro rok 2025 ve stejné výši 30 840 korun. „V daňovém přiznání za rok 2025 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka v částce 30 840 korun, bez ohledu na příjmovou, rodinnou nebo majetkovou situaci,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
1. Kolik ušetří bohatí?
Za rok 2025 podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmu až daňový základ nad 1 676 052 korun, zatímco za rok 2024 to bylo nad 1 582 812 korun. Lidé s vysokými příjmy tak zaplatí na dani z příjmu nižší částku, protože budou vyšší část příjmů zdaňovat pouze nižší 15% sazbou daně z příjmu. „Daňová úspora kvůli posunutí druhého daňového pásma může činit až 7 460 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.
2. Daňové zvýhodnění na děti beze změny
Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Částky ročního daňového zvýhodnění na děti se meziročně neměnily a činí 15 204 korun na první dítě, 22 320 korun na druhé dítě a 27 840 korun na třetí a další dítě.
|Sleva v Kč
|1. dítě
|2. dítě
|3. dítě a další
|Měsíčně
|1 267
|1 860
|2 320
|Ročně
|15 204
|22 320
|27 840
Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. „U zaměstnaného rodiče se daňové zvýhodnění na děti uplatňuje průběžně v měsíční mzdě. Pokud není zřejmé, který z rodičů má zvýhodnění uplatnit, uplatňuje se zpravidla u rodiče s vyšším příjmem,“ radí Ivanco.
3. Přísnější podmínky pro roční daňový bonus
V případě, že je souhrnná částka ročního daňového zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená roční daň z příjmu, tak náleží roční daňový bonus ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. Získat roční daňový bonus však mohou pouze daňoví poplatníci s rozhodnými ročními aktivními příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. „Pro získání ročního daňového bonusu za rok 2024 bylo nutné mít roční aktivní zdanitelný příjem alespoň ve výši 113 400 korun. Za rok 2025 tato hranice činí již 124 800 korun,“ přibližuje daňová poradkyně.
|
Být rodičem není levné. Je v Česku daňové zvýhodnění na děti dostatečné?
4. Daňové odpočty u spoření na penzi jsou vyšší
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření podporuje stát formou státního příspěvku a daňového odpočtu. Právě spoření na penzi je v praxi častým důvodem pro čerpání daňového odpočtu. Od základu daně je možné odečíst souhrnnou částku až 48 000 korun na všechny státem podporované finanční produkty dohromady, kam patří právě i penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. „Žádný z daňových odpočtů nelze uplatňovat měsíčně, ale všechny až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.
5. Kdo uplatní nižší odpočet u penzijních produktů
U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření se hodnotí u daňového odpočtu vklady nad měsíční částku, pro kterou náleží maximální státní příspěvek. V prvních šesti měsících roku 2024 to bylo nad 1 000 korun, od července 2024 to bylo nad 1 700 korun. To znamená, že někteří daňoví poplatníci si sníží za rok 2025 daňový základ méně než za rok 2024. „Kupříkladu měsíční pravidelný vklad na doplňkové penzijní spoření ve výši 2 000 korun znamenal za rok 2024 nárok na daňový odpočet ve výši 7 800 korun, zatímco za rok 2025 to je jenom 3 600 korun,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ
Kromě daňového přiznání mají živnostníci a dalších OSVČ povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně.
A Od 1. ledna 2025 přitom došlo k významné změně pro OSVČ. Pokud máte zpřístupněnou datovou schránku, která vám byla zřízena ze zákona, musíte veškerá podání a úkony vůči ČSSZ, k nimž je předepsán tiskopis, provádět výhradně elektronicky.
Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a návod, jak ho podat, je k dispozici na ePortálu ČSSZ. Pokud se do něj přihlásíte, usnadní vám to vyplnění tiskopisu. Informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích, včetně informace o vyměřovacím základu stanoveném z přehledu, ze kterého je hrazeno pojistné, pak získáte prostřednictvím služby Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.
Tiskopisy pro výpočet zdravotního pojištění uveřejňují pojišťovny na svých webech většinou v podobě interaktivních formulářů. Liší se od sebe záhlavím, výpočet je vždy stejný. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven včetně pokynů pro vyplnění.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna
- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
- Vojenská zdravotní pojišťovna
- RBP, zdravotní pojišťovna