Kteří zaměstnanci přiznávají své příjmy sami a kdo může využít účtárnu

Kdy zaměstnavatel provede roční zúčtování daně

Jednodušší variantou pro zaměstnance je samozřejmě roční zúčtování daně, protože ho zpracovává zaměstnavatel. Ten to však neudělá automaticky, zaměstnanci o to musejí požádat nejpozději do poloviny února. Další podmínkou je, odevzdat zaměstnavateli také všechna potřebná potvrzení o nárocích na slevy a daňové odpočty

Roční zúčtování daně může zaměstnavatel provést za zaměstnance, který si o to požádal a pokud:

v žádném měsíci během roku 2024 nepracoval současně pro více zaměstnavatelů

neměl jiný roční zdanitelný příjem mimo zaměstnání, například z podnikání nebo z nájmu, vyšší než 20 tisíc korun.

„O roční zúčtování daně může zaměstnavatele požádat i zaměstnanec, který odpracoval pouze část roku, například z důvodu předchozího studia, dlouhodobé nemoci nebo nezaměstnanosti,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Oblíbeným přivýdělkem zaměstnanců jsou různé brigády na dohodu o provedení práce. „V případě, že všechny hrubé měsíční odměny z dohod o provedení práce činily 10 000 korun a méně a byla z nich odvedena srážková daň z příjmu, tak lze zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Hodně zaměstnanců se může po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2024 těšit na zajímavý daňový přeplatek. Hlavním důvodem je uplatnění daňových odpočtů, jako jsou úroky z hypotečního úvěru, penzijní připojištění, životní pojištění či dary.

„Zatímco slevu na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na děti lze uplatňovat již při výpočtu měsíční čisté mzdy, tak všechny daňové odpočty se čerpají až za celý rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Kdy musí zaměstnanec podat přiznání sám

V některých případech zaměstnanci svého zaměstnavatele o roční zúčtování požádat nemohou. Jde například o situaci, kdy jste během roku pracovali pro více zaměstnavatelů současně. Růžový formulář pak musíte vyplnit a odevzdat sami. Využít přitom můžete zjednodušený dvoustránkový formulář.

„Zaměstnanci vyplňující daňové přiznání si musí vyžádat od všech svých zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024, která budou přílohou k daňovému přiznání,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. V potvrzení o zdanitelných příjmech vám pak zaměstnavatelé vyčíslí údaje o dosažených příjmech, odvedených zálohách na dani z příjmu a údaje o odvodech na zdravotní a sociální pojištění.

„Daňové přiznání při práci pro dva zaměstnavatele současně je nutné podat, jestliže z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu, což je splněno u každého zkráceného úvazku a u dohod o provedení práce při hrubé měsíční odměně vyšší než 10 000 korun,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Daňové přiznání budete muset podat i v situaci, když kromě příjmů ze zaměstnání, dosahujete zároveň i příjmy jiného typu. Tedy pokud jste v roce 2024 měli kromě příjmu ze zaměstnaneckého poměru také například příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu, nebo tzv. ostatní příjmy, které byly vyšší než 20 000 korun.

Pokud je to i váš případ, musíte to ve mzdové účtárně ohlásit. Výměnou dostanete potvrzení s potřebnými údaji o příjmech, zálohách na dani z příjmu a odvedeném pojistném. Pak je třeba vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání.