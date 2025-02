Daně 2024: Jaké slevy, zvýhodnění a odpočty vám sníží daňovou zátěž

Jako každý rok i letos musí mnoho podnikatelů, drobných živnostníků i další osoby samostatně výdělečně činné podat daňové přiznání a přiznat své příjmy. Vyplnit růžový formulář musí i někteří zaměstnanci, řada důchodců, studentů a dalších poplatníků, kteří si v roce 2024 přivydělávali.

Daňovou zátěž lze ale snížit uplatněním nejrůznějších slev. Razantně však stoupla za rok 2024 daňová zátěž rodinám s malými dětmi ve školce. Důvodem je zrušení daňové slevy školkovné. Ještě za rok 2023 si totiž mohl jeden z rodičů snížit svoji vypočtenou daň z příjmu až o 17 300 korun na každé dítě. „Rodina se dvěma dětmi ve školce při stejném ročním příjmu může na dani z příjmu za rok 2024 zaplatit až o 34 600 korun více než za rok 2023,“ přibližuje Gabriela Ivanco, společnosti Forvis Mazars.

Od roku 2024 je zrušena i sleva na studenta a daňový základ už si také nesnížíte o částku zaplacenou za odborové příspěvky a za zkoušky z dalšího odborného vzdělávání. Ostatní slevy zůstávají v platnosti, u některých však došlo ke změnám.

1. Sleva na poplatníka 30 840 Kč

Sleva na poplatníka je pro rok 2024 stejná jako pro rok 2023, a to 30 840 korun. Uplatněním slevy na poplatníka, na kterou má nárok každý, se za rok 2024 neplatí daň z příjmu až do daňového základu 205 600 korun.

V praxi je to tak, že i kdybyste vydělávali jen měsíc či dva během roku, můžete si slevu uplatnit až do její celkové výše a zároveň do výše vyměřené daně (tedy když si vypočtete daň 20 000 korun, nezaplatíte nic, když si vypočtete daň 40 000 korun, zaplatíte jen 9 160 korun (40 000 minus 30 840 = 9 160).

Není třeba nic dokládat, sleva se uplatňuje automaticky.

2. Sleva na vyživovaného manžela/manželku – 24 840 Kč

Pokud má vyživovaný manžel průkaz ZTP/P, pak je sleva dvojnásobná, 49 690 korun. V první řadě je třeba zdůraznit, že tato sleva náleží manželům nebo registrovaným partnerům. Pokud „jen“ žijete v páru (byť spolu vychováváte děti), nárok na ni nevzniká. A jestli jste se vzali během roku, můžete ji uplatnit jen za měsíce, kdy jste byli „od prvního“ spolu.

Slevu dostanete, pouze pokud manžel či manželka nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. A pozor, nově od roku 2024 je podmínkou i to, že se stará o dítě do tří let. Nevztahuje se tedy již na rodinu, kdy jeden dobře vydělává a druhý mu dělá zázemí v podobě dokonalé domácnosti či se stará o pětiletá trojčata.

K přiznání bude třeba přiložit čestné prohlášení vyživovaného manžela o výši příjmů.

3. Sleva pro invalidní důchodce – podle stupně důchodu

Slevu uplatní ti, kdo vydělávají a současně pobírají invalidní důchod. A to i když jej dostávali jen několik měsíců v roce. V takovém případě je možné uplatnit jen poměrnou část.

K daňovým formulářům bude třeba přiložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Výše slevy podle stupně důchodu:

Invalidní důchod I. a II. stupně – 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně)

Invalidní důchod III. stupně – 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč (1 345 Kč měsíčně)

Pokud vlastníte průkaz ZTP/P, vzniká vám na tuto slevu nárok, i když nepobíráte invalidní důchod. Opět platí, že slevu lze uplatnit jen za celé měsíce, kdy jste průkaz vlastnili.

K přiznání doložíte kopii průkazu.

4. Daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus

Zvýhodnění můžete využít pro nezletilé děti. U dětí, které jsou i po plnoletosti vyživované, lze zvýhodnění uplatnit nejvýše do 26 let jejich věku, a to jen tehdy, pokud studují nebo nemohou pracovat kvůli nemoci. Zvýhodnění můžete použít jen pro děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti (platí to, i když je středoškolák na internátu nebo vysokoškolák na koleji). Slevu přitom v konkrétním měsíci čerpá vždy jen jeden z rodičů. K daňovému přiznání se přikládá potvrzení či čestné prohlášení toho druhého, že slevu neuplatňuje.

1. dítě – 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně)

2. dítě – 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně)

3. a další dítě – 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně)

U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva zdvojnásobí.

Proč nejde o slevu, ale o zvýhodnění? Za určitých podmínek totiž nemusíte skončit na daňové nule, ale můžete od státu dostat i nějaké peníze navíc – takzvaný daňový bonus. Tou podmínkou je, že díky vypočtenému zvýhodnění se s daněmi dostanete do minusu, ale přitom jste si vydělali alespoň 113 400 tisíc korun (šestinásobek minimální mzdy), a to buď v zaměstnání, nebo podnikáním. Pronájem ani investice se nepočítají.

Nárok na bonus je jedním z důvodů, proč uplatnit v přiznání příjmy z dohod, ze kterých byla odvedena srážková daň.

Jaké odpočty sníží daňovou zátěž

Nejsou to přímo slevy, ale i tak díky nim ušetříte, protože jde o nezdanitelné části daňového základu.

V praxi to funguje tak, že o to, co zaplatíte v podporovaných oblastech (zajištění na stáří, pořízení bydlení či charitativní pomoc a dárcovství krve), vám stát dovolí snížit si daňový základ. Daň tak budete vypočítávat z nižší částky, tudíž bude menší. Ve skutečnosti tak ušetříte 15 procent (sazba daně) krát částka, kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...).

1. Dobročinné dary a dárcovství krve

Ušetříte: 15 procent z darované částky

Odečíst můžete minimálně 1 000 korun, maximálně 15 procent daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním klubům, obcím... Až na výjimky, které je lépe konzultovat s daňovým poradcem, nelze daňově využít dar, který poskytnete konkrétní osobě. Třeba sousedce, která vyhořela.

U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun, darování kostní dřeně je jako dar 20 000 korun, stejně jako darování jiného orgánu od žijícího dárce – třeba ledviny.

Potřebovat budete potvrzení od příjemce daru.

2. Úroky z úvěrů na bydlení

Ušetříte: 15 procent ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 korun (22 500 korun u úvěrů sjednaných v roce 2021 a později)

Týká se úroků z hypoték a z úvěrů ze stavebního spoření, pokud půjčku využíváte k řešení svých bytových potřeb. Takže když si koupíte byt či rodinný domek, problém nebude; pokud však půjde o chalupu, kterou budete většinu roku pronajímat, odpočet neuplatníte.

Pokud jste úvěr sjednali do konce roku 2020, daňový základ lze snížit až o 25 000 korun za měsíc (300 000 korun ročně). Jestliže jste však smlouvu o úvěru uzavřeli v roce 2021 či později, pak se dá měsíčně daňový základ snížit jen o 12 500 korun (150 000 korun za rok). Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky.

3. Spoření na stáří

Ušetříte: až 7 200 korun, maximálně je totiž možné v součtu odečíst 48 000 korun za následující produkty.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Nutné je naspořit vlastními silami (nezapočítává se případný příspěvek zaměstnavatele) alespoň 16 200 korun (platí pro rok 2024 a pro ty, kdo měli smlouvu sjednanou po celý rok), až další naspořené peníze lze daňově odečítat. Proč je to tak složité? Daňově nelze uplatnit úspory, ke kterým byl přiznán státní příspěvek – do června 2024 byl nejvyšší příspěvek k tisícikoruně, od července přispívá stát k 1 700 korunám vlastních úspor. Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.

Životní pojištění

Případného příspěvku zaměstnavatele se možnost využití daňové výhody netýká. Potvrzení zašle pojišťovna.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Jednoduše investice, ale jen takové, které můžete vybrat až po určené době a v určeném věku. Neznamená to však, že musíte zůstat u jedné společnosti, pokud s ní nebudete spokojeni. Zákon počítá s tím, že bude možné všechny našetřené prostředky a majetek převést ze stávajícího produktu spoření na stáří na jiný stejného druhu – tedy i v případě DIP.

Pojištění dlouhodobé péče pro případ závislosti ve III. či IV. stupni

Je třeba dát pozor na to, že jej nelze daňově uplatnit, pokud pojistitel (= pojišťovna) může smlouvu vypovědět později než dva měsíce ode dne jejího uzavření nebo ji může vypovědět na základě oznámení vzniku pojistné události nebo má právo měnit výši pojistného v závislosti na věku a zdravotním stavu.