Daně 2024: Jak správně zdanit příjmy, když pronajímáte nemovitost

Jak zdaňují příjmy z nájmu zaměstnanci

O roční zúčtování daně mohou vždy do poloviny února požádat svého zaměstnavatele jen ti zaměstnanci, kteří mají mimo příjmy ze zaměstnání ještě další roční zdanitelné příjmy do 20 000 korun „Zaměstnanec s příjmem z nájmu nad 20 000 korun tedy musí odevzdat daňové přiznání sám. K jeho vyplnění potřebuje od svého zaměstnavatele získat potvrzení o zdanitelných příjmech,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Daňoví poplatníci s příjmem z nájmu vyplňují čtyřstránkové daňové přiznání, včetně přílohy číslo dva. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30procentním výdajovým paušálem, maximální částka výdajů při uplatnění ročního výdajového paušálu je 600 000 korun.

Jak zdaňují příjmy z nájmu manželé

„V případě příjmu z nájmu nemovitosti ve společném jmění manželů zdaňuje tento příjem jeden z nich,“ upozorňuje Ivanco. Manželé tak mohou svoji daňovou povinnost optimalizovat, pokud jeden z nich pro své aktivní příjmy v plném rozsahu nevyužívá daňové slevy a daňové odpočty. Pokud si manželé nejsou jisti, tak zdaní příjem z nájmu ten s nižším daňovým základem.

Zaměstnanci nebo penzisté s příjmem z nájmu často odevzdávají daňové přiznání v papírové podobě, v takovém případě je termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2024 do 2. dubna. Při odevzdání daňového přiznání elektronicky se termín pro odevzdání daňového přiznání prodlužuje do 2. května. „Na příjmy z nájmu se nevztahuje povinnost podávat přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu,“ dodává Gabriela Ivanco.

Jak zdaňují příjem z nájmu lidé v důchodu

Povinnost odevzdat daňové přiznání za rok 2024 mají všichni daňoví poplatníci s ročním zdanitelným příjmem nad 50 000 korun, jestliže za ně neprovedl zaměstnavatel roční zúčtování daně. Penzisté mající pouze roční příjem z nájmu do 50 000 korun tak nemusí daňové přiznání vyplňovat. Státní důchody jsou až do 36násobku minimální mzdy platné na začátku roku osvobozeny od daně z příjmu, přičemž naprostá většina penzistů má roční důchod do limitu.

„Důchodci s ročními příjmy z nájmu nad 50 000 korun sice musí podat daňové přiznání, ale často nemusí platit žádnou daň. Díky základní slevě na poplatníka je totiž daň nulová až do ročního daňového základu 205 600 korun,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Pronájem bytu, ve kterém nebydlím

U nemovitosti sloužící ke komerčnímu pronájmu či podnikání si majitelé často nesprávně, ať už vědomě či nevědomě, uplatňují úroky z hypotečních úvěrů na bydlení jako odečet od základu daně.

„Takový odečet je přitom oprávněný pouze v případě, že se jedná o řešení aktuální vlastní bytové potřeby, popřípadě zde musí bydlet manžel, manželka, děti či rodiče,“ upozorňuje Václav Šimek, partner společnosti Freedom Financial Services. „V případě, že byt začnete komerčně pronajímat například po přestěhování do rodinného domku, ztrácíte nárok na odečet úroků za hypotéku na byt,“ dodává Šimek.

Nicméně ve zmíněném případu přestěhování do rodinného domku si můžete odečíst úroky za hypotéku na tuto nemovitost. Maximální výše odpočtu úroků činí 300 000 korun pro hypotéky sjednané do roku 2020 a 150 000 korun pro novější.