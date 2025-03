Daně 2024: Příklady, jak vyplní formulář penzista, student či rodič

Možnosti přivýdělků k penzi, studiu nebo péči o malé dítě se nabízí hned několik. Lze mít klasickou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, samozřejmě také podnikat. Obecná pravidla pro zdanění takových příjmů jsou stejná jako u ostatních poplatníků.

Jak penzisté, tak i studenti nebo rodiče na rodičovské dovolené mají tedy povinnost podat daňové přiznání, pokud jejich příjmy za přesáhnou za rok 50 000 korun. Do tohoto limitu se však nezapočítávají příjmy osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Typicky půjde o příjmy z dohod. U penzistů patří mezi osvobozené příjmy především důchod do výše šestatřicetinásobku minimální mzdy. Za rok 2024 to je 680 400 korun (min. mzda 18 900 korun). Je tedy jasné, že v tomto případě půjde čistě o výjimky, obvykle o lidi s penzí ze zahraničí.

Jsem student a podnikám

Student podnikatel Petr studuje druhým rokem na vysoké škole. Už od střední školy se věnuje tvorbě aplikací, a protože začal být úspěšný, zřídil si na tuto činnost živnost. Jeho příjmy v roce 2024 byly 120 000 korun, výdaje 80 000 korun.

Jak na daňové přiznání?

Příjmy z podnikání: 120 000 korun

Skutečné výdaje z podnikání: 80 000 korun

Výdaje uplatněné paušálem 60 procent: 72 000 korun

Zdanitelný příjem: 48 000 korun

Vypočtená daň: 7 200 korun

Sleva na poplatníka: 30 840 korun

Celkem zaplacená daň z příjmů: 0 korun

Komentář daňové poradkyně:

Petrovy příjmy jsou podnikatelské podle § 7, uvede je do přílohy číslo 1 daňového přiznání. Měl poměrně vysoké skutečné výdaje, ale protože v dalších letech takové náklady neočekává, rozhodl se (kvůli snížení budoucí administrativní zátěže) využít paušálního vyčíslení výdajů. Petr vypočetl daň 7 200 korun, ale protože může uplatnit slevu na poplatníka, nakonec nebude platit daň z příjmů žádnou (nevyužitou slevu není možné nárokovat k proplacení). Protože jde o příjmy z podnikání, musí Petr počítat ještě s tím, že odvede povinná pojištění.

Jsem penzista a pracuji na dohodu

Důchodce pracující na dohodu Karel je v důchodu, penzi má 24 000 korun měsíčně. Na dohodu o provedení práce si v sezoně (od května do září) přivydělává jako průvodce v muzeu, dostává 8 000 korun za měsíc, zaměstnavatel odvádí srážkovou daň.

Jak na daňové přiznání?

Příjmy ze zaměstnání (dohoda): 40 000 korun

Sleva na poplatníka: 30 840 korun

Daň sražená zaměstnavatelem: 6 000 korun

Vratka sražené daně: 6 000 korun

Komentář daňové poradkyně:

Penzi Karel nemusí nijak řešit, nedosahuje částky 680 400 korun za rok. Nemusel by se daňovým přiznáním zabývat vůbec, protože zaměstnavatel již odvedl daň z dohody srážkou. Vzhledem k tomu, že může uplatnit slevu na poplatníka, je však pro něj podání formulářů výhodné – sražená daň se mu vrátí zpět. Příjmy Karel přizná podle § 6. Proti příjmům zaměstnaneckým nelze uplatnit žádné výdaje. U dohody není třeba řešit ani povinná pojištění.

Jsem na rodičovské a podnikám

Rodič s podnikatelským přivýdělkem Leona je na rodičovské, její dceři jsou dva roky a ona na ni od bývalého partnera dostává výživné 4 800 korun měsíčně. Leona je výtvarně nadaná a začala během roku prodávat autorské šperky na internetu, v roce 2024 si tak přivydělala 45 000 korun, náklady s tím spojené byly 15 000 korun. Leona je nyní vdaná.

Jak na daňové přiznání?

Příjmy z podnikání: 45 000 korun

Výdaje z podnikání: 15 000 korun

Výdaje uplatněné paušálem 80 procent: 36 000 korun

Zdanitelný příjem: 9 000 korun

Celkem zaplacená daň z příjmů: 0 korun

Komentář daňové poradkyně:

Výživné Leona nemusí v daňovém přiznání nijak řešit, stejně tak rodičovský příspěvek. Správně uvádí příjmy z prodeje šperků jako podnikatelské – jde o pravidelnou činnost za účelem dosažení zisku. Protože však nedosahuje hranice příjmů 50 000 korun za rok, není povinna podávat daňové přiznání. Jediné, co bude muset řešit, je zdravotní pojištění, proto si vypočetla zdanitelný příjem. Leonin manžel může kromě slevy na poplatníka uplatnit i slevu na vyživovanou manželku (Leona se stará o dítě do tří let a nemá příjem vyšší než 68 000 korun za rok) a může využít i daňové zvýhodnění na dítě (jde o dítě druhého z manželů, které s ním žije ve společné domácnosti).

Jsem zaměstnanec a mám byt na pronájem

Zaměstnanec pronajímající byt Magdalena je zaměstnaná a v roce 2024 zdědila byt po mamince. Začala ho pronajímat. Její zaměstnanecké příjmy jsou 380 000 korun, zaměstnavatel za ni odvedl zálohu na daň 26 160 korun. Byt Magdalena pronajímá od srpna za 12 000 korun měsíčně.

Jak na daňové přiznání?

Příjmy ze zaměstnání: 380 000 korun

Příjmy z pronájmu: 60 000 korun

Výdaje uplatněné paušálem 30 procent: 18 000 korun

Zdanitelný příjem z pronájmu: 42 000 korun

Celkem zdanitelný příjem: 380 000 + 42 000 = 422 000 korun

Daň z příjmů: 63 300 korun

Sleva na poplatníka: 30 840 korun

Zaměstnavatelem odvedená záloha na daň: 26 160 korun

Zbývá doplatit: 63 300 – 30 840 – 26 160 = 6 300 korun

Komentář daňové poradkyně:

Magdaleniny vedlejší příjmy přesáhly 20 000 korun, což je pro zaměstnance důvod k podání daňového přiznání. Musí tak udělat sama, zaměstnavatel za ni daň nezúčtuje. Příjmy z pronájmu přizná Magdalena podle § 9, ty ze zaměstnání uvede podle § 6. U příjmů z pronájmu nemusí následně řešit povinná pojištění.