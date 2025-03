Daně 2024: Co si ohlídat, abyste přiznali své příjmy správně

„Standardní lhůtu 1. dubna 2025 využívají především ti, kteří podávají přiznání sami nebo chtějí co nejdříve získat přeplatek na dani,“ upozorňuje Jan Bonaventura, daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting.

Elektronické podání s lhůtou do 2. května 2025 je dalším řešením. Dobré je ale vědět, že elektronicky musejí přiznat své příjmy za rok 2024 všichni živnostníci, drobní podnikatelé a další OSVČ, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku.

Ideální je využít elektronické formuláře finanční správy na portálu Moje daně, které již nabízejí velmi dobrý komfort – od průvodce při vyplňování přes průběžnou kontrolu až po nahrání nezbytných příloh a odeslání.

Elektronicky je možné také sledovat stav zpracování daňového přiznání, uložit si vyplněný formulář ve svém počítači včetně veškerých potvrzení o jeho odevzdání. „Podepsat“ a odeslat daňové přiznání pak lze buď přes přihlášení Identitou občana, včetně bankovní identity nebo datovou schránkou.

Pokud si netroufáte vyplnit daňový formulář sami, je lepší využít služby daňových poradců. V takovém případě se termín odevzdání růžového formuláře posune na 1. červenec 2025. „Daňového poradce doporučuji v případech, kdy chcete mít jistotu správnosti přiznání nebo legálně optimalizovat svou daňovou povinnost s využitím všech výjimek a úlev,“ poznamenává Bonaventura.

S čím si nejčastěji nevíte rady a jak problém řešit

Vyplnit růžový formulář na první dobrou neumí každý. Přinášíme proto servis rad a doporučení, jak přiznat své příjmy správně a neplatit na daních víc, než je potřeba. Na nejčastější dotazy čtenářů odpovídá daňová poradkyně Blanka Marková, Ekofi.cz.

Jsem zaměstnanec a do mzdové účtárny jsem odnesl potvrzení o zaplacených penězích do penzijního fondu a také potvrzení o poskytnutém daru. Jenže jsem na jeden dar zapomněl. Mzdová účetní však už zúčtování daní zpracovala… Mám nějakou šanci i druhý dar uplatnit?

Vyžádejte si ve mzdové účtárně potvrzení o příjmech, potom můžete podat daňové přiznání sám a uplatnit v něm i zapomenutý dar. Do daňového přiznání uvedete svoje příjmy a uplatníte všechny slevy a zvýhodnění. Zároveň v 7. oddílu formuláře zmíníte skutečnosti, které v zúčtování provedla mzdová účtárna. Jde o odvedenou daň, případně vratku daně a vyplacené bonusy. V řádku 91 potom zůstane výsledná daň ze všech příjmů po konečných úpravách.

Nepodnikám a nemám datovou schránku, mohu podat daňové přiznání elektronicky?

Ano, datová schránka není podmínkou. Přiznání vyplníte na portálu Mojedane.cz. K přihlášení a odeslání vám nebude stačit jen klasické přihlašovací jméno a heslo, bude třeba přihlásit se ověřeně – nejsnadnější postup je ověření pomocí takzvané bankovní identity (nabízí Airbank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka, mBank, Moneta, Partners Banka, Raiffeisenbank, UniCredit). Stačí k tomu mít účet v bance a využívat internetové bankovnictví či bankovní aplikaci v chytrém telefonu.

Manželka je doma s dětmi, nemá žádné příjmy, mladšímu synovi byly v září tři roky. Mohu uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

Ano, je to možné, ale od roku 2024 jen částečně za měsíce, kdy synovi ještě nebyly tři roky. Můžete uplatnit jen poměrnou část za prvních devět měsíců roku, tedy 9x 2 070, celkem 18 630 korun za rok 2024.

Abyste mohl slevu využít, nesmí manželčin příjem přesáhnout 68 000 korun za rok. Do toho se počítají: příjmy ze zaměstnání, dohody, ošetřovné, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, z nájmu, z prodeje majetku, dary, důchody. Dále peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek. Nezahrnují se: dávky a pomoci ve hmotné nouzi, stipendia, příspěvky péče o blízkou osobu, rodičovský příspěvek.

Mohu si uplatnit slevu na vyživované dítě i v případě, že syn studuje a současně už podniká, vydělává si a podává vlastní daňové přiznání?

To, že má dítě vlastní příjem, nevylučuje využití daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Dokonce pokud vaše vlastní příjmy (a z nich vypočtená daň z příjmů) nejsou vysoké, můžete při splnění dalších podmínek získat i daňový bonus.

Co je důležité, dítě s vámi musí žít ve společné domácnosti a musí studovat. Jako studium se však neuznává jakákoli učební aktivita – musí mít skutečně takzvaný status studenta, týká se těch, kdo studují střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu, a to v prezenční (denní) formě, též studentů jednoletého pomaturitního jazykového studia.

Studenti střední nebo vyšší odborné školy v podobě dálkového, distančního nebo kombinovaného studia mají status studenta, jen pokud nejsou výdělečně činní a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Váš syn podniká, tudíž by vám v případě této formy studia možnost daňového zvýhodnění nenáležela.

Posílám pravidelně charitativní DMS a přispívám i do různých pouličních sbírek (Světluška...). Dá se i takový dar uplatnit daňově?

Potvrzení o zaplacených DMS získat lze. Buď ho seženete přímo od obdarované organizace, nebo existuje i poměrně elegantní řešení vygenerovat si ho na webových stránkách Dárcovské DMS v sekci Potvrzení o daru. Stačí zadat své telefonní číslo, potvrdit přihlášení kódem, který vám přijde na mobil a pak vybírat z organizací, kterým jste formou DMS přispěli. Jen pozor, každé potvrzení lze vygenerovat pouze jednou, takže dobře kontrolujte, abyste neudělali chybu při zadávání údajů, pro koho má být vystaveno.

Prokázat dar je také možné doložením čísla účtu, na který byla částka poukázaná, a to v případě, že jde o zveřejněný účet na stránkách ověřených a registrovaných příjemců. Například ADRA má zveřejněná konta, na něž lze dar poukázat. Darování je tak možné prokázat výpisem z bankovního účtu, na kterém bude konto příjemce zřejmé.

Se sbírkami na ulici to takto udělat nelze – pokud si koupíte žlutý kvítek či bílou pastelku, dáváte do kasičky peníze anonymně. A dary takové hodnoty, aby byly daňově zajímavé, je lepší věnovat jinou, oficiálnější formou.

Dá se jako dar vyčíslit vlastní nehonorovaná práce pro spolek v naší vesnici?

Teoreticky to možné je, v praxi je to však velmi obtížné. Musel byste hodnověrně vyčíslit hodnotu oné práce, například v porovnání hodnoty stejné práce obvyklé v daném místě a čase. Pro obdarovaný spolek by to navíc znamenalo, že by stejnou částku musel ve svém daňovém přiznání uvést jako nepeněžní příjem.

Jsem student a přivydělávám si drobným podnikáním. Prý za rok 2024 nemohu uplatnit slevu jako dříve?

Slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun za rok můžete uplatnit jako každý, za rok 2024 však již není možné využít slevu za studenta, která byla dříve 4 020 korun za rok. Pokud žijete u rodičů (byť jste třeba na koleji), mohou si na vás uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, i když máte vlastní příjmy.

Studuji a pobírám prospěchové stipendium 6 400 korun měsíčně. V roce 2024 jsem pracoval půl roku na částečný úvazek. Chci si podat daňové přiznání sám, abych využil slevu na poplatníka za celý rok. Musím uvádět jako výdělek i stipendium? A pokud ano, o jaký typ příjmu jde?

Stipendium není zdanitelný příjem, takže si s ním v daňovém přiznání nemusíte dělat starosti. Postup, který jste zvolil k podání daňových formulářů, je vhodný. Díky tomu se vám vrátí část peněz, které za vás zaměstnavatel odvedl na dani z příjmů – ať už formou záloh, či srážek, podle typu dohody a výše příjmů.

Mám slušný důchod 30 000 korun měsíčně. Kromě toho si přivydělávám přednáškami a psaním odborných textů. Za rok činí přivýdělek kolem 400 000 korun. Musím danit penzi, když mé celkové příjmy přesahují limit 680 400 korun za rok?

Nikoli. Uvedená hranice se týká jen samotné penze. Kdybyste měl důchod vyšší než 56 700 korun měsíčně, uváděl byste do daňového přiznání (jako ostatní příjem podle § 10) to, co tuto částku přesahuje. Ve vašem případě penzi nikam nepíšete, daň z příjmu se bude týkat jen vašeho přivýdělku za přednášky a texty.

Jsme rozvedení a máme děti ve střídavé péči, u každého z nás bydlí 14 dní. Nikdo tedy nemá děti u sebe celý kalendářní měsíc. Dá se v takovém případě vůbec uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

V praxi záleží na domluvě. Můžete o zvýhodnění žádat oba poměrnou částí, důležité je, abyste nezvolili oba stejné období. Nezapomeňte také k daňovému přiznání doložit čestné prohlášení druhého exmanžela o měsících, za které on daňové zvýhodnění nenárokuje.