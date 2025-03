Daně 2024: Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy. Pokuty bývají razantní

Nikdo to nečekal, nikdo to nepředpokládal, a přece se stalo... V době, kdy ekonomika stagnuje, centrální banky včetně České národní banky svižně snižují základní sazby a inflace je na dohled...

KOMENTÁŘ: Bydlení je drahé. Lze splatit hypotéku před důchodem?

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku je obrovský finanční závazek. Stále větší část dlužníků volí dnes splatnost co nejdelší. Hypotéka by měla být podle doporučení ČNB splacena před odchodem do...