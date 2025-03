Daně 2024: Velký přehled, co patří mezi „ostatní příjmy“ a co se nedaní

Stejně jako v minulých letech i letos se termíny pro odevzdání růžového formuláře liší podle způsobu podání.

„Pokud dáváte přednost papírové formě, musíte přiznání odevzdat nejpozději 1. dubna 2025. Elektronická podání mají delší lhůtu až do 2. května 2025. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, přiznání lze podat až do 1. července 2025, ale nezapomeňte mu udělit plnou moc, která musí být doručena finančnímu úřadu nejpozději také do 1. července 2025,“ upozorňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Termíny pro odevzdání daňového přiznání:

V listinné podobě – do 1. dubna 2025 platí pro ty, kteří podávají daňové přiznání fyzicky na finanční úřad nebo poštou.

– do 1. dubna 2025 platí pro ty, kteří podávají daňové přiznání fyzicky na finanční úřad nebo poštou. V elektronické podobě – do 2. května 2025 pro podání přes daňový portál nebo datovou schránku.

– do 2. května 2025 pro podání přes daňový portál nebo datovou schránku. S daňovým poradcem – do 1. července 2025 platí pro poplatníky, kteří využívají služeb daňového poradce.

Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl v předchozím roce zdanitelné příjmy přesahující 50 000 korun, pokud nebyly daněny srážkovou daní. Přiznání musí sami podat i zaměstnanci, kteří mají vedlejší příjmy vyšší než 20 000 korun ročně. Povinnost podat růžový formulář mají i zaměstnanci, kterým zaměstnavatel neprovede roční zúčtování daně.

Velký přehled, co patří do „ostatních příjmů“

Praxe potvrzuje, že pro daňové poplatníky bývá největší oříšek správně určit, jaké že příjmy to vlastně přiznávají. „Ostatní příjmy“ nejsou přitom ledajaké výdělky, je to termín ze zákona o dani z příjmů. Konkrétně jsou specifikované v § 10 a ve formuláři se dělí do několika kategorií. Jejich počet se navíc od minulého roku zvýšil o příjmy z loterie a tomboly.

A Příležitostná činnost

Příklady: paní, která u silnice nechá stolek s květinami či ořechy a kasičku, chovatel prodá štěňata či odchované papoušky, ajťák připraví funkční administrativní systém spolku, žena uplete čepice členům skautského oddílu... Nic pravidelného – snad kromě zahrádkaření, zájmového chovu a včelaření.

A včelařů se týká i další výjimka: neplatí pro ně padesátitisícová hranice osvobození – k tomu, aby nemuseli řešit daňové přiznání, stačí, když neobhospodařují víc než 50 úlů a neprodávají nic jiného než med (tedy ani oddělky, medovinu, propolis, vosk...). Počítá se totiž paušálně s tím, že z jednoho včelstva prodají med za 1 000 korun, skutečný příjem z prodeje se neřeší.

B Prodej nemovitostí

Uvádět nemusíte nemovitosti, které nejsou zapsané v obchodním majetku firmy a jež jste současně vlastnili déle než deset let (na majetek pořízený do konce roku 2020 se ještě vztahuje pětiletá lhůta) nebo v nich bydleli déle než dva roky. Pokud jste nemovitost zdědili a obratem ji prodáváte, ani tehdy to nemusíte do daňového přiznání psát – počítají se totiž i roky, po které tam bydlel (či ji vlastnil) zůstavitel, tedy ten, po kom jste bydlení zdědili.

Pokud jste však koupili před třemi lety dům, loni se přestěhovali na druhý konec republiky a dům se ziskem prodali, rozdíl v ceně zdaníte. Pokud byste nemovitost z nějakého důvodu prodali se ztrátou, je to váš problém a daně to nijak neovlivní.

C Prodej movitých věcí

Prodej vlastních osobních věcí danit nemusíte. Výjimkou jsou auta, lodě a letadla – kdybyste je prodávali do roka od jejich nabytí, případný zisk danit budete. Příkladem může být třeba auto, které jste si koupili a obratem ho prodáváte, protože jste v loterii vyhráli lepší model.

Pozor na internetový prodej: když v nějakém bazaru prodáte fotoaparát, protože jste pod stromeček dostali kvalitnější, není to problém. Pokud však prodáváte každou chvíli nějaké fotoaparáty, objektivy, stativy... asi byste těžko prokazovali, že nejde o skryté podnikání, ale že jsou to povánoční zásoby techniky, pro které nemáte využití…

D Prodej cenných papírů

Pokud cenné papíry prodáte do tří let od doby, co jste je nabyli, musíte je uvést do daňového přiznání, jestliže jste je odprodali za více než 100 000 korun. A tady nejde o zisk, ale o prostou odkupní cenu.

E Příjmy z převodu

Typicky jde o příjem z převodu družstevního bytu. Pokud byt vlastníte déle než deset let a pak jste se rozhodli podíl převést za úplatu někomu jinému, příjem v daňovém přiznání uvádět nemusíte. Stejně tak když podíl v družstvu zdědíte a zůstavitel jej vlastnil déle než deset let, neřeší se přitom příbuzenský vztah zůstavitele a dědice. U darování podílu je převod osvobozen v případě, že se uskutečnil mezi rodiči a dětmi nebo mezi příslušníky domácnosti. Když vám daruje družstevní podíl prateta, jako příjem to budete muset uvést.

F Jiné ostatní příjmy

Sem patří například příjmy ze zděděných autorských práv. Ale hlavně dodaňování předčasně vypovězeného penzijního připojištění či životního pojištění. O jejich platby si lze snížit základ daně a zároveň jsou i částky, kterými případně přispívá zaměstnavatel, od daně osvobozené. Dřívějším zrušením smlouvy však dochází k porušení podmínek, osvobození zaniká a uplatněná výhoda se stává příjmem, který je třeba zdanit. Je nutné dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky – zvýšíte si o ně daňový základ za rok, kdy došlo k porušení podmínek. A pozor, léta platilo, že smlouvu musíte mít do 60 let a alespoň 60 měsíců (pět let) – tato hranice je nyní vyšší: 120 měsíců, tedy 10 let.

G Bezúplatné příjmy

Dědění a dary v příbuzenské linii do daňového přiznání psát nemusíte, stejně jako dary od někoho, s kým sdílíte společnou domácnost a jste na sebe odkázáni výživou – typicky druh a družka.

Pokud však dostanete dary v celkové hodnotě vyšší než 50 000 korun od někoho „cizího“, přiznat to musíte.

A nezapomeňte, že v případě, kdy je hodnota daru vyšší než pět milionů, nedaní se. Ale máte povinnost to oznámit správci daně jako takzvaný osvobozený příjem.

H Příjmy z loterie a tomboly

Nemusíte se bát, že když na mysliveckém plese vyhrajete zajíce, budete to muset psát do daňového přiznání. I zde platí hranice hodnoty výhry 50 000 korun – pokud tedy jdete na luxusnější setkání, kde jsou takové výhry k mání, a máte štěstí, budete v daňovém přiznání příslušnou částku uvádět. A neobstojí argument, že jste nakoupili lístky do tomboly za 20 000 korun a pak vyhráli zahradní traktor za 60 000, takže jste vlastně získali „jen“ 40 000 korun. V případě výher se totiž žádné náklady nedají uplatnit.