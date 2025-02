Daně 2024: Jak uplatnit úroky z hypotéky a získat slevu na dani

Pokud možnost snížení základu daně využíváte úplně poprvé, budete potřebovat výpis z katastru, aby bylo zřejmé, že jste majiteli nemovitosti. Dále si také pořiďte kopii hypoteční smlouvy. Oba dokumenty stačí doložit jen v prvním roce.

„Každoročně pak potřebujete už jen potvrzení o zaplacených úrocích. Vystaví vám ho banka, u které máte hypotéku sjednanou. Banky toto potvrzení obvykle vystavují automaticky vždy na začátku roku. Dorazit vám může buď poštou, dnes už ale častěji e-mailem nebo online do klientského účtu. Kdyby vám snad nepřišlo automaticky, kontaktujte svou banku s žádostí o vystavení. Originál je třeba připojit jako přílohu k daňovému přiznání, pro vlastní evidenci vám bude stačit kopie,“ upozorňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Další podmínky pro uplatnění úroků z hypotéky

Kdo platí hypotéku, musí splnit i další podmínky. Některé se týkají přímo osoby plátce, další se vztahují k nemovitosti financované hypotečním úvěrem.

„Odpočet daně může uplatit zaměstnanec i OSVČ, který na dani z příjmu zaplatil vyšší částku, než kolik je sleva na poplatníka, která za rok 2024 činí 30 840 korun. Lidem s nižšími příjmy nepřinese odpočet žádnou daňovou úsporu,“ říká Jana Jáčová.

Zaměstnanci mohou uplatnit odpočet při ročním zúčtování daně u zaměstnavatele. Potvrzení o zaplacených úrocích za předchozí rok je však nutné dodat mzdové účtárně vždy do poloviny února. Možností také je uplatnit odpočet v daňovém přiznání. Pokud vznikne přeplatek, vrací se vám. Jako OSVČ uplatníte odpočet vždy v daňovém přiznání, které musíte podat prostřednictvím datové schránky.

„Pokud jste si hypotéku na bydlení sjednali do konce roku 2020, můžete si odečíst od základu daně zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun (při placení úroků po celý kalendářní rok, pozn. red.). Při uplatnění této maximální částky by úspora na dani činila 45 tisíc korun. Kdo si sjednal hypotéku od 1. ledna roku 2021, může si v daňovém přiznání odečíst úroky maximálně do výše 150 000 korun,“ upozorňuje hypoteční odborník Miroslav Majer z portálu hyponamiru.cz

Příklad Od roku 2020 paní Jarmila splácí hypotéku, kterou využila na koupi rodinného domu. V roce 2024 zaplatila na úrocích celkem 120 tisíc korun. Tato částka je nezdanitelnou částí základu daně a Jarmila ji uplatní ve svém daňovém přiznání. Na dani z příjmu ušetří rovných 18 tisíc korun, tedy 15 % z částky 120 tisíc korun.

„Odpočet může uplatnit jen přímý účastník úvěrové smlouvy, tedy dlužník nebo spoludlužník. Pokud mají hypotéku napůl manželé nebo partneři, na způsobu odpočtu se mohou domluvit. Odpočet pak v plné výši uplatní jen jeden ze žadatelů, nebo si každý odečte část. Účastník úvěrové smlouvy musí být zároveň majitelem nebo spolumajitelem financované nemovitosti,“ přibližuje Jáčová.

„Při sjednání hypotéky je spoludlužníkem každý účastník smlouvy. Za řádné splácení úvěru mají společnou odpovědnost a mohou také uplatnit odpočet úroků z hypotéky z daní. Jakým způsobem uplatní účastníci smlouvy daňový odpočet, záleží na vzájemné dohodě,“ potvrzuje Miroslav Majer.

Nemovitost musí být určena k řešení bytové potřeby a trvalému bydlení účastníka hypoteční smlouvy nebo jeho blízkých příbuzných (nejčastěji se pracuje s přímou příbuzenskou linií, která zahrnuje prarodiče, rodiče, děti a v některých případech i sourozence). To jste povinni prokázat, a to například trvalým bydlištěm uvedeným v průkazu totožnosti, smlouvou na energie nebo jiným způsobem.

Hypotéka musí být čerpána za některým z následujících účelů: koupě hotového bytu nebo domu, rekonstrukce bytu nebo domu, koupě pozemku, na kterém do čtyř let začnete stavět dům, vypořádání společného jmění manželů (samozřejmě pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu z bytu nebo domu).

Odpočet nelze uplatnit v případě nákupu investičních bytů, kancelářských a jiných podnikatelských prostor nebo rekreačních objektů užívaných jen nárazově.