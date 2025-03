Daně 2024: Přehled nejčastějších chyb při vyplňování daňového přiznání

Některé chyby jsou administrativní, jiné souvisejí s nesprávným uplatněním slev či opomenutím povinných příloh. Tento přehled vám pomůže vyvarovat se nejčastějších omylů a podat přiznání správně hned napoprvé.

1. Sleva na dítě

Velmi častou chybou je neoprávněné nebo chybné uplatnění slevy na dítě. Slevu nemohou uplatnit oba rodiče současně. Například pokud si otec uplatní slevu na dítě u zaměstnavatele a matka si ji zároveň uplatní v daňovém přiznání, může to vést k nutnosti vrácení neoprávněně získaných peněz.

Jak je to správně: „Správný postup je takový, že při uplatnění slevy u jednoho z rodičů se současně doloží neuplatnění slevy u druhého rodiče, a to formou jeho čestného prohlášení či potvrzením druhého zaměstnavatele,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti KODAP.

Zvýhodnění můžete využít pro nezletilé děti. U dětí, které jsou i po plnoletosti vyživované, lze zvýhodnění uplatnit nejvýše do 26 let jejich věku, a to jen tehdy, pokud studují nebo nemohou pracovat kvůli nemoci. Zvýhodnění můžete použít jen pro děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti (platí to, i když je středoškolák na internátu nebo vysokoškolák na koleji). Slevu přitom v konkrétním měsíci čerpá vždy jen jeden z rodičů. K daňovému přiznání se přikládá potvrzení či čestné prohlášení toho druhého, že slevu neuplatňuje.

1. dítě – 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně)

2. dítě – 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně)

3. a další dítě – 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně)

U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva zdvojnásobí.

2. Sleva na manžela/manželku

Další velmi častou chybou je nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku. Často se totiž stává, že daňový poplatník nezapočte všechny příjmy manžela či manželky. Například pokud manželka pobírala nemocenskou, započítává se tento příjem do roku, kdy jej skutečně obdrží. Může tak dojít k překročení limitu 68 000 Kč. Občas se zapomíná i na to, že do tohoto příjmu je třeba započítat úplně všechny příjmy včetně úroků ze státních dluhopisů nebo dividendových výnosů, příjmy z dohod či vyplacené podíly na zisku.

Jak je to správně: Sleva na vyživovaného manžela/manželku činí 24 840 Kč. Pokud má vyživovaný manžel průkaz ZTP/P, pak je sleva dvojnásobná, 49 690 Kč. Tato sleva náleží jen manželům nebo registrovaným partnerům. Pokud „jen“ žijete v páru (byť spolu vychováváte děti), nárok na slevu nevzniká. V případě, že jste uzavřeli manželství během roku, můžete ji uplatnit jen za měsíce, kdy jste byli „od prvního“ spolu.

Slevu dostanete, pouze pokud manžel či manželka nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za rok. A pozor, nově od roku 2024 je podmínkou i to, že se stará o dítě do tří let. Nevztahuje se tedy již na rodinu, kdy jeden dobře vydělává a druhý mu dělá zázemí v podobě dokonalé domácnosti či se stará o pětiletá trojčata. „Samotná skutečnost, že manželka či manžel nemá příjmy, už pro uplatnění slevy nestačí. Tato změna negativně zasáhne mnoho manželských párů,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars. K přiznání bude třeba přiložit čestné prohlášení vyživovaného manžela o výši příjmů.

3. Uplatnění bezúplatného plnění (daru)

Ohlídejte si rovněž uplatnění poskytnutého bezúplatného plnění (daru). V případě, kdy je darovací smlouva sepsána na konci roku a darovaná částka je skutečně uhrazena až v lednu roku následujícího, pak takový dar může být uplatněn pouze v přiznání za následující rok.

Jak je to správně: Za dobročinné dary a dárcovství krve lze ušetřit 15 procent z darované částky. Odečíst můžete minimálně 1 000 korun, maximálně 15 procent daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním klubům či třeba obcím. Až na výjimky, které je lépe konzultovat s daňovým poradcem, nelze daňově využít dar, který poskytnete konkrétní osobě. Třeba sousedce, která vyhořela.

U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun, darování kostní dřeně je jako dar 20 000 korun, stejně jako darování jiného orgánu od žijícího dárce – třeba ledviny. Potřebovat budete potvrzení od příjemce daru.

4. Chybějící podpis, přílohy a nesprávné údaje

I když všechny kolonky daňového přiznání vyplníte správně, nezapomeňte, že je nutné formulář podepsat. „U papírového přiznání musí být podpis jak na samotném formuláři, tak v sekci žádosti o přeplatek. Před odesláním si dvakrát zkontrolujte, zda je formulář kompletní a máte k němu připojené i všechny přílohy,“ upozorňuje Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Kontrolní seznam příloh k daňovému přiznání:

Potvrzení o příjmech ze zaměstnání (od všech zaměstnavatelů v daném roce).

Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky (pokud uplatňujete odpočet úroků).

Potvrzení o penzijním připojištění nebo životním pojištění (pokud uplatňujete odpočet).

Smlouva o hypotečním úvěru nebo o penzijním připojištění či životním pojištění (v případě, že se odpočet uplatňuje prvním rokem).

Potvrzení o daru (pokud jste poskytli dar např. na charitu a chcete jej odečíst).

Čestné prohlášení o uplatnění slevy na dítě (pokud si ji uplatňuje jen jeden z rodičů).

Doklady k uplatnění slevy na manžela/manželku (např. čestné prohlášení o výši příjmů).

Potvrzení o přijatých dividendách nebo zahraničních příjmech (pro zápočet sražené daně, pokud se vás týká).

Povinné oznámení o příjmech osvobozených od daně (např. osvobozený prodej nemovitosti).

Pozor také na neúplné nebo nesprávné osobní údaje. Chybné DIČ, rodné číslo nebo nesprávná adresa mohou způsobit problémy s identifikací přiznání. Často se také stává, že například dojde ke změně vašeho trvalého bydliště, ale v přiznání uvedete starou adresu.

5. Nesprávné elektronického podání

Chybou může být také nesprávné elektronické podání například formou PDF, což není možné. Ideální je využít elektronické formuláře finanční správy na portálu Moje daně, které již nabízejí velmi dobrý komfort – od průvodce při vyplňování přes průběžnou kontrolu až po nahrání nezbytných příloh a odeslání.

Elektronicky je možné také sledovat stav zpracování daňového přiznání, uložit si vyplněný formulář ve svém počítači včetně veškerých potvrzení o jeho odevzdání. „Podepsat“ a odeslat daňové přiznání pak lze buď přes přihlášení Identitou občana včetně bankovní identity nebo datovou schránkou. Dobré je však vědět, že elektronicky musejí přiznat své příjmy za rok 2024 všichni živnostníci, drobní podnikatelé a další OSVČ, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku.

6. Chyby při podání formuláře a platba daně

Pokud podáte přiznání v listinné podobě, musíte tak učinit nejpozději do 1. dubna 2025. Jestliže se opozdíte o více než pět pracovních dnů, hrozí již pokuta. V případě promeškání tohoto termínu lze podat daňové přiznání v elektronické podobě do 2. května 2025 a při podání prostřednictvím daňového poradce lze využít termín 1. července 2025.

Termíny pro odevzdání daňového přiznání:

V listinné podobě – do 1. dubna 2025 platí pro ty, kteří podávají daňové přiznání fyzicky na finanční úřad nebo poštou.

V elektronické podobě – do 2. května 2025 pro podání přes daňový portál nebo datovou schránku.

S daňovým poradcem – do 1. července 2025 platí pro poplatníky, kteří využívají služeb daňového poradce.

Daň z příjmů fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Mějte však na paměti, že za termín pro platbu daně je považován den připsání částky na bankovní účet finančního úřadu. Platbu daně je tak dobré odeslat s předstihem. Před odesláním platby si raději znovu ověřte správné číslo účtu finančního úřadu včetně předčíslí příslušné daně a variabilní symbol. To samé platí při záměně čísla účtu finančního úřadu. Jejich aktuální přehled naleznete na stránkách Finanční správy.