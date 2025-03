I když stát v posledních letech výrazně podporuje digitalizaci a elektronickou komunikaci, stále existuje nemalá skupina poplatníků, kteří daňové přiznání podávají v papírové podobě. Týká se to především seniorů, drobných podnikatelů nebo lidí, kteří si přiznání vyplňují sami bez pomoci daňového poradce a nemají aktivovanou datovou schránku.

„Právě pro tyto poplatníky platí, že daňové přiznání za rok 2024 musí být finanční správě doručeno nejpozději v úterý 1. dubna 2025. Proti elektronickému podání, které má o měsíc delší lhůtu, není možné papírové přiznání odkládat. V případě odeslání poštou rozhoduje datum podání na poště, nikoli datum doručení,“ přibližuje Iva Pevná, jednatelka daňově poradenské společnosti KODAP HK.

Kam přiznání doručit a co si pohlídat

Vyplněné daňové přiznání můžete doručit několika způsoby. Nejčastější variantou je osobní odevzdání na podatelně místně příslušného finančního úřadu. Druhou možností je podání poštou. Zde je klíčové, aby na podací obálce bylo razítko s datem nejpozději 1. dubna 2025.

Před odevzdáním zkontrolujte, zda máte vše správně. Chyby mohou vést k opožděnému vrácení přeplatku, dodatečným kontrolám nebo dokonce k sankcím. „Při podání nezapomeňte na často opomíjené detaily – například vlastnoruční podpis na konci formuláře. Nepodepsané přiznání je z pohledu finančního úřadu neplatné. A pozor také na správný formulář. Pro každý daňový rok se zpravidla vydává aktualizovaná verze, kterou najdete například na webu Finanční správy nebo přímo na úřadech,“ říká Iva Pevná ze společnosti KODAP HK.

Možností také je, vyplnit elektronický formulář, vytisknout si ho, podepsat a odevzdat či odeslat místně příslušnému finančnímu úřadu.

Co si připravit k vyplnění a na co nezapomenout

Při vyplňování daňového přiznání za rok 2024 v papírové podobě je klíčové mít připravené všechny potřebné doklady. Zaměstnanci si obstarají potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, OSVČ zase vyplňují výši příjmů a výdajů.

Z daňových slev a odpočtů zůstává v platnosti například sleva na manžela/manželku s příjmy do 68 000 korun za rok, pokud současně pečuje o dítě do tří let. Daňový základ si můžete snížit i o zaplacené příspěvky na penzijní či životní pojištění a o doložené dary na veřejně prospěšné účely. Nezapomeňte ale k formuláři přidat všechna potvrzení.

„Tyto nedostatky obvykle vedou k výzvě k doplnění, nikoli k sankcím. Proto doporučuji uvést na přiznání telefon nebo e-mail, protože finanční úřady v praxi často kontaktují poplatníky neformálně, což může celý proces urychlit,“ vysvětluje daňový poradce Jan Bonaventura, zakladatel BREDFORD Consulting.

Ušetřit lze také 15 procent ze zaplacených úroků z hypotéky. Pokud jste si úvěr sjednali do konce roku 2020, daňový základ lze snížit až o 25 000 korun za měsíc (300 000 korun ročně). Jestliže jste však smlouvu o úvěru uzavřeli v roce 2021 či později, pak se dá měsíčně daňový základ snížit jen o 12 500 korun (150 000 korun za rok).

Nezapomeňte však k formuláři rovněž připojit potřebné potvrzení o zaplacených úrocích. Potvrzení o výši zaplacených úroků vystavuje začátkem roku banka nebo stavební spořitelna. Velmi často ho mají lidé uložené ve svém internetovém bankovnictví nebo v portálu stavební spořitelny,“ radí Josef Janoušek, hypoteční makléř společnosti Sirius Finance.

Nezapomeňte uvést také číslo bankovního účtu pro vrácení přeplatku a tuto žádost podepsat (v takovém případě podepisujete přiznání dvakrát). S dobře připravenými podklady se vyhnete chybám i stresu při vyplnění a následném podání.

Daň z příjmů fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Počítejte ale s tím, že za termín pro platbu daně je považován den připsání částky na bankovní účet finančního úřadu. S placením proto neotálejte a před odesláním platby si raději ověřte správné číslo účtu finančního úřadu včetně předčíslí příslušné daně a variabilní symbol.

Co se stane, když termín nestihnete

Pokud papírové přiznání nestihnete podat do 1. dubna, může vám hrozit sankce. Finanční správa sice toleruje malé zpoždění – až 5 pracovních dnů – bez sankce za pozdní podání. Po této lhůtě se ale začíná počítat pokuta. Ta činí 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení.

„Kromě pokuty za opožděné podání přiznání může finanční úřad rovněž udělit sankci v podobě úroku za pozdní úhradu daně. Úrok z prodlení vzniká od 4. dne po dni, kdy měl poplatník povinnost daň zaplatit. Poplatník má tak ještě 3 „toleranční“ dny pro splacení daně. Úroky z prodlení v 1. pololetí roku 2025 činí 12 procent z částky neuhrazené daně,“ dodává Iva Pevná.

Když termín pro podání formuláře v papírové podobě prošvihnete, nic není ztraceno. Řešením je přiznat daně elektronicky. Termín se tím posune až na 2. května 2025.

Termín pro podání daňového přiznání