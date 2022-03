Kdo bude muset podat daňové přiznání, i když zvolil paušální daň

Poplatník přihlášený k paušální dani si v roce 2021 vydělal na dohodu o provedení práce 10 tisíc Kč. Z příjmu byla odvedena zálohová daň ve výši 1 500 Kč. Za rok 2021 měl dále příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 650 000 Kč. Výdaje si neevidoval, protože spoléhal na paušální režim.

Vzhledem k tomu, že měl poplatník k příjmům z podnikání ještě příjmy ze závislé činnosti, ze kterých mu byla odvedena zálohová daň z příjmu, bude si muset za rok 2021 podat daňové přiznání.

K příjmům si bude moct uplatnit výdaje v paušální výši 390 000 (60 procent z 650 000). Dále si odečte slevu na poplatníka (případně jiné slevy a odčitatelné položky) a odečte si zaplacenou zálohu na daň ve výši 12x100 Kč, tj. 1 200 Kč a také zálohovou daň ve výši 1 500 Kč. Výsledná daň bude činit 9 960 Kč. Pokud by měl ale poplatník 1 nebo více dětí, na dani by nezaplatil nic a ještě by od finančního úřadu dostal daňový bonus.

Dále si bude muset podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění.