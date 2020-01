Novinky 2020: část výher srazí daň, zdražují cigarety a lihoviny

Od ledna začal v Česku platit takzvaný daňový balíček. Kdo holduje tvrdému alkoholu a cigaretám, musí počítat s tím, že si letos připlatí. Výhercům v loteriích a sázkových hrách ukrojí z výhry srážková daň, ovšem méně razantně, než byl původní záměr. Od daní jsou nově osvobozeny některé pozemky.

Vládní daňový balíček, přináší několik zásadních novinek, které pro běžného občana znamenají vyšší daňovou zátěž a pro státní kasu zdroj možných příjmů. Co konkrétně zdraží?

Alkohol a cigarety

Od ledna se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, a to pro všechny vybrané výrobky této dani podléhající. V praxi to bude znamenat zdražení tvrdého alkoholu. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Sazba spotřební daně z lihu se zvýší o třináct procent na 32 250 korun na hektolitr, u lihu v ovocných destilátech z drobného pěstitelského pálení na 16 200 korun za hektolitr. Zdražení půllitru 40% pálenky v maloobchodě v důsledku vyšší daně tak bude činit přibližně 9 korun včetně DPH.

„Spotřební daň se od ledna zvyšuje také u tabákových výrobků, a to pro všechny tyto vybrané výrobky, tedy jak cigarety, doutníky a cigarillos, tak tabák ke kouření,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP. V případě cigaret se zvyšují obě složky sazby daně (procentní i pevná část) a zároveň i minimální sazba daně na jeden kus cigarety. Krabička cigaret by tak v přepočtu měla zdražit o jedenáct až třináct korun.



Výhry v loterii

Do státní kasy začnou od ledna téct peníze i zdaněním výher v loterii, sázkových hrách nebo ruletě. „Ceny v hodnotě vyšší než jeden milion korun podléhají od ledna 2020 dani z příjmů. Zdaněny budou srážkou u zdroje ve výši 15 %, což znamená, že budou vypláceny rovnou v částce snížené o sraženou daň,“ říká daňový poradce. Výhry do jednoho milionu korun si zachovávají i nadále původní režim.

Záměr zdanit výhry byl původně tvrdší, 15% zdanění měly podléhat výhry nad 100 tisíc korun, což nakonec schvalovacím procesem neprošlo. Díky tomu nebudou zdaněny například ani výhry z účtenkové loterie provozované k EET, kde je hlavní výhra ve výši jeden milion korun.

Zvýšení správních poplatků

Od ledna se zvyšuje také správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a to na dvojnásobek. „Konkrétně to znamená, že například přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí bude od 1. ledna 2020 podléhat správnímu poplatku 2 000 korun namísto dosavadních 1 000 korun,“ dodává Jan Kašpar.

Dá se přitom očekávat, že vzrostou i další správní poplatky. Podle zákonodárců by se totiž jejich výše měla průběžně upravovat v závislosti na inflaci a zejména nákladech spojených s úkonem, za které jsou poplatky vybírány.

Daně z pozemků

Na daních z některých pozemků naopak Češi ušetří. Od ledna 2020 je totiž možné uplatnit osvobození od placení daně na širší okruh pozemků, než to bylo dosud. Zjednodušeně řečeno – v období, kdy začínáme řešit nedostatek vody, stát odpustí zdanění takových pozemků, které pomáhají udržovat biologickou rozmanitost krajiny.

Jde například o krajinné prvky, stromořadí, příkopy a mokřady. „Tyto krajinné prvky musejí být nicméně pro uplatnění osvobození zapsány v příslušné evidenci ekologicky významných prvků,“ uzavírá daňový poradce.