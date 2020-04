Daně v době koronaviru: více času na přehledy, nové platby pozastaveny

1. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

U zdravotního pojištění dejte pozor na to, že doplatit pojistné musíte do osmi dnů od podání přehledu. Pokud se tedy rozhodnete, že nebudete čekat na srpen, ale papíry vyřídíte hned, musíte počítat i s případnou úhradou. Není možné teď podat přehled a v létě zaplatit.

Pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem a těšíte se, že i vám se posunou termíny, tak nikoli. Daňové přiznání musíte podat k 1. červenci a přehledy pro pojišťovny k 3. srpnu. Pro vás se u doúčtování za rok 2019 nemění nic.

Jak je to s platbami na rok 2020?

Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění máte nyní nárok na odpuštění částky ve výši minimálního pojistného OSVČ v měsících březen až srpen 2020. Ti, kdo platí minimum 2 352 korun, tak nemusí posílat nic. Ti, kteří mají vypočtenou zálohu vyšší, mohou 2 352 korun odečíst.

Pokud jste už za březen zaplatili, pojišťovna vám peníze nebude vracet, úhrada se zapíše na září.

Můžete požádat o snížení záloh na pojistné při poklesu příjmů. Zdravotní pojišťovně zašlete „Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ“, formulář je dostupný na webu pojišťoven. Kladné vyřízení žádosti není automatické – je potřeba, aby v tomto kalendářním roce došlo při porovnání s rokem minulým k poklesu příjmu alespoň o jednu třetinu.

Když bude nejhůř, můžete přerušit nebo ukončit podnikání. Nutná k tomu bude osobní návštěva na živnostenském úřadě, toto se na dálku vyřídit nedá.

2. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

I u sociálního pojištění budete přehled za rok 2019 podávat do 3. srpna 2020. Zde však není žádných osm dní na platbu navíc, do 3. srpna musíte i poslat doplatek. Správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že za den úhrady se považuje den připsání peněz na účet příslušné OSSZ – v době, kdy banky umožňují okamžité platby, by to neměl být problém.

Bez ohledu na to, zda jste takzvaná OSVČ hlavní, nebo vedlejší, nemáte od března do srpna povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, a to v jakékoli výši. Nemusíte o to nijak žádat, i zde je to automatické. Případná již odeslaná platba za březen bude započtena na září.



Jestliže odvádíte minimální zálohy 2 544 korun, budou vám povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši. Pokud však jsou vaše zálohy vyšší, než je minimum, bude vám prominuto od března do srpna toto minimum.

Při vyúčtování za rok 2020 budete muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatit.

Pokud si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění, to je třeba posílat dál, na ně se úleva nevztahuje.