Platba daně z nemovitých věcí se blíží. Co když složenka nepřijde?

Každoročně v květnu dostává většina majitelů nemovitostí do schránky poštovní poukázku pro úhradu daně. Kdo má datovou schránku, namísto složenky obdrží informace pro placení daně do této schránky. Složenky by měly být doručeny nejpozději do 25. května, nejzazší lhůta pro zaplacení daně je 31. května 2021.